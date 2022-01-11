Заболеваемость коронавирусом в Швеции достигла исторически высокого уровня, - премьер страны Андерссон
В Швеции с пятницы зарегистрировали 70,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По словам премьера страны Магдалены Андерссон, уровень заболеваемости достиг исторически высокого уровня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как отметила премьер страны Магдалена Андерссон, "ситуация, безусловно, ухудшилась". "Уровень заболеваемости в Швеции находится на исторически высоком уровне", - подчеркнула она.
С минувшей пятницы от последствий заражения COVID-19 в Швеции скончались 54 человека.
В понедельник власти Швеции объявили о введении новых ограничений. Как заявила Андерссон на пресс-конференции, с четверга, 14 января, следует работать из дома всем, кто имеет такую возможность. Кроме того, взрослые должны ограничить до восьми человек встречи в ресторанах и барах. По словам премьера, бары и рестораны будут закрываться в 23:00 по местному времени.
На общественных мероприятиях, где не применяют систему COVID-паспортов, также могут находиться до 50 человек.
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А в Швеции 0,08%. Разница как бы в 50 раз. Понятно что это суммарный эффект вызванный масовым тестированием, вакцинацией, "омикроном" и существенно лучшей мед системой у шведов. Но всё равно разница впечатляющая.
вирусуфармацевтическим компаниям произвести вирусвакцину и продать ее государствам. Пфайзер + 40 миллиардов за 2021. После такого бабла, ни фарм-мафия, ни чиновники взяточники, ни СМИСМД (средства массовой дезинформации) не смогут остановиться добровольно. Они пойдут на все, в т.ч. на создание и распространение искусственных вирусов. Ведь все уже готовы платить бабло, получать бабло и ширяться на шару. Отдельная тема тесты, это то-же золотая жила, и нее то-же добровольно не откажутся.
Что ждет Украину?
классно перечихали....
Ну и что?
Вирус не остановить.
Никак.
Один раз за эти два года мне выдали маску в поликлинике и попросили одеть.