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Швеция (969) коронавирус (17040)

Заболеваемость коронавирусом в Швеции достигла исторически высокого уровня, - премьер страны Андерссон

Заболеваемость коронавирусом в Швеции достигла исторически высокого уровня, - премьер страны Андерссон

В Швеции с пятницы зарегистрировали 70,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По словам премьера страны Магдалены Андерссон, уровень заболеваемости достиг исторически высокого уровня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отметила премьер страны Магдалена Андерссон, "ситуация, безусловно, ухудшилась". "Уровень заболеваемости в Швеции находится на исторически высоком уровне", - подчеркнула она.

С минувшей пятницы от последствий заражения COVID-19 в Швеции скончались 54 человека.

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В понедельник власти Швеции объявили о введении новых ограничений. Как заявила Андерссон на пресс-конференции, с четверга, 14 января, следует работать из дома всем, кто имеет такую ​​возможность. Кроме того, взрослые должны ограничить до восьми человек встречи в ресторанах и барах. По словам премьера, бары и рестораны будут закрываться в 23:00 по местному времени.

На общественных мероприятиях, где не применяют систему COVID-паспортов, также могут находиться до 50 человек.

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Топ комментарии
+3
В Швеції повну вакцинацію пройшли 72% населення
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11.01.2022 17:04
+3
Шведы на фото какие то не шведские.
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11.01.2022 17:17
+3
Поэтому там и умирает 54 человека из 70 000 зараженных, а не 219 из 5000 ,как в Украине.
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11.01.2022 18:11
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В Швеції повну вакцинацію пройшли 72% населення
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11.01.2022 17:04 Ответить
Там никто никого не лечит, подруга там живет. Заболел-пей чай, антибиотики нини.
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11.01.2022 17:06 Ответить
баба боня там живет?
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11.01.2022 17:15 Ответить
Как с вирусом боротся антибиотиками?
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11.01.2022 17:19 Ответить
Вирус дает бактериальные осложнения
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11.01.2022 17:24 Ответить
Секундарна інфекція.
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11.01.2022 17:30 Ответить
Раджу ознайомитись з висновками щодо сумновідомого вірусу іспанки. Що зараз вчені кажуть відносно що саме спричиняло смертність від нього. І тоді не буде дивним чому антибіотики.
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11.01.2022 18:31 Ответить
Дайте угадаю: сопутствующие заболевания, хронические, пневмонии бак. характера😁. Вот только дай людям волю они начнут жрать антибиотики СРАЗУ. Вы же знаете чем это плохо?
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11.01.2022 20:44 Ответить
Что такое антибиотики и чем чревато злоупотребление ими давно знают все. На дворе 21 век. Никто обычно сам по своей воле и желанию их не жрет без консультации с лечащим врачом. Бывают изредка конечно отдельные индивиды, но это скорее исключение из правил. И тем не менее если врач назначил, то пренебрегать не стоит. Хотя у каждого всегда есть выбор как распорядиться своим здоровьем. Можно рискнуть и просто положиться на ресурс организма. Каждый выбирает сам что делать. Лично я предпочитаю таки лечиться при необходимости. Покуда помогало. И потом воля у людей жрать антибиотики есть и возможности покуда в нашей стране не перекрыли - иди в аптеку и свободно покупай без рецепта. Однако почему-то же люди их не жрут почем зря. Значит таки соображалка работает у людей и здравый смысл преобладает. Вон к примеру чуть более полутора месяцев назад с супругой переболели короной. Ей врач назначил антибиотики - у нее еще такой себе бронхит не слабый был на фоне болезни. Мне не назначал. Я и другими лекарствами обошелся что мне назначили. Самолечением не занимался и излишнюю инициативу в отношении антибиотиков не проявлял. Однако если бы мне их назначили, то стал бы употреблять даже не задумываясь. Мне здоровье дороже всякого рода досужих рассуждений. Кста, по этой же причине я эксперементальные вакцины себе и не колю.
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12.01.2022 00:23 Ответить
Наверное потому и "С минувшей пятницы от последствий заражения COVID-19 в Швеции скончались 54 человека. Источник: "
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11.01.2022 18:05 Ответить
Поэтому там и умирает 54 человека из 70 000 зараженных, а не 219 из 5000 ,как в Украине.
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11.01.2022 18:11 Ответить
У нас смертность 3-4% от выявленных.

А в Швеции 0,08%. Разница как бы в 50 раз. Понятно что это суммарный эффект вызванный масовым тестированием, вакцинацией, "омикроном" и существенно лучшей мед системой у шведов. Но всё равно разница впечатляющая.
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11.01.2022 18:18 Ответить
Как проходила эпидемия гриппа раньше? Осень, зима, весна. Большинство переболело, коллективный иммунитет на 1,5 года и ФСЕ. Как проходит сейчас. Эпидемия в Украине началась в декабре 2019 - январе 2020. Я заболел в конце января 2020. Сейчас январь 2022. Ровно 2 года продлилась эпидемия и еще не финал, вместо пол года, как обычно. Это произошло благодаря карантинным мерам. За эти 2 года Ковид мутировал уже несколько раз. Т.е. карантинные меры дали время вирусу мутировать, т.к. за пол года не переболело необходимое большинство населения и вирус продолжал медленно распространятся. Так-же карантинные меры дали время вирусу фармацевтическим компаниям произвести вирус вакцину и продать ее государствам. Пфайзер + 40 миллиардов за 2021. После такого бабла, ни фарм-мафия, ни чиновники взяточники, ни СМИ СМД (средства массовой дезинформации) не смогут остановиться добровольно. Они пойдут на все, в т.ч. на создание и распространение искусственных вирусов. Ведь все уже готовы платить бабло, получать бабло и ширяться на шару. Отдельная тема тесты, это то-же золотая жила, и нее то-же добровольно не откажутся.
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11.01.2022 20:55 Ответить
Тільки це не шара, а гроші платників податків.
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12.01.2022 03:59 Ответить
Какой вирус гуманный. В праздники ни кого не трогал.
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11.01.2022 17:05 Ответить
Гулял вместе со всеми😁
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11.01.2022 17:19 Ответить
Шведы на фото какие то не шведские.
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11.01.2022 17:17 Ответить
Справжні нащадки вікінгів.
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11.01.2022 17:31 Ответить
китайські "туристки" засівали вірусню
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11.01.2022 18:22 Ответить
В'єтнамці чи лапарі.
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11.01.2022 17:24 Ответить
'жовта зборка"
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11.01.2022 17:33 Ответить
Швеция по площади почти равна Украине,а населения -10млн с гаком.70 тыс заражений - сумасшедшая цифра.Скоро побегу бустерную прививку делать.Береженого бог бережет.
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11.01.2022 17:31 Ответить
10 млн. населения, 72% привитых, 70 тыс. новых случаев ковида.
Что ждет Украину?
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11.01.2022 17:37 Ответить
Перечхаєм...
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11.01.2022 17:46 Ответить
да, по 700 трупов каждый день посл. 2 мес.
классно перечихали....
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11.01.2022 21:36 Ответить
Кто лечился - перечихали. Кто не лечился к сожалению в отдельных случаях получили печальный результат. Респираторка коварная болезнь. Чревата осложнениями если запустить.
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12.01.2022 00:28 Ответить
Шведи мають бігти колоти дві бустерні дози одразу.
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11.01.2022 17:57 Ответить
Краще три, або чотири. Ну щоб напевне.
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11.01.2022 18:24 Ответить
Сегодня с утра сообщили, что в US вчера официально заболело миллион шестьсот тысяч народу
Ну и что?
Вирус не остановить.
Никак.
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11.01.2022 18:08 Ответить
нада проста захатєть
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11.01.2022 18:25 Ответить
А ото на фото шведки? Чи фото з Китаю? Якось усе недолуго...
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11.01.2022 18:14 Ответить
стаття про вірус + фото-ребус
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11.01.2022 18:23 Ответить
Ну є ж афроамериканці. Мабуть є шведокитайці.
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11.01.2022 18:29 Ответить
скандинавия это класс с их "right of public access". особенно швеция.
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11.01.2022 19:34 Ответить
На картинке туристы. Мы здесь маски не носим вообще.
Один раз за эти два года мне выдали маску в поликлинике и попросили одеть.
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11.01.2022 20:36 Ответить
 
 