РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9043 посетителя онлайн
Новости Война
547 1
Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток войска РФ не открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

С начала суток войска РФ не открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток не открывали огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте также: Минобороны РФ заявило о новых военных учениях у границы с Украиной
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
капєц,яка моцна молитва у буби..
показать весь комментарий
11.01.2022 17:19 Ответить
 
 