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авиация (2707) Польша (8154) Мрия (69)

Крупнейший в мире самолет "Мрия" отправляется из Польши в Китай после ремонта

Крупнейший в мире самолет

Украинские специалисты прилетели в Польшу и починили стойку шасси "Мрии".

Об этом сообщил спикер аэропорта в Жешуве Вальдемар Мазгай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он добавил, что другой украинский самолет Ан-26 со специалистами ДП "Антонов", прилетевших накануне для устранения повреждений самолета, уже вылетел в Украину. Эта информация подтверждается данными ресурса Flightradar24.com.

Мазгай сообщил, что "Мрия" из Жешува улетает в китайский аэропорт Тяньцзинь.

Напомним, ранее самолет Ан-225 "Мрия" повредил стойку шасси во время приземления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ан-225 "Мрия" красиво приземлилась в Польше, прорезав туман. ВИДЕО
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Топ комментарии
+5
все имеет свой ресурс...
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11.01.2022 18:01
+4
Жешув - Ряшів...важливо до відома українців доносити, що деяким ******** назвам відповідають і давнішні, суто українські...
свого часу назва румунського міста Роман лише в українській вікіпедії допомогла розплутати заплутане мереживо арабських істориків майже тисячолітньої давності...
нинішній Роман називався - Романів Торг
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11.01.2022 17:34
+4
то він познущався над тобою
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11.01.2022 17:35
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Над Украиной хоть пролетит?
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11.01.2022 17:15 Ответить
Вряд ли. Скорее кратчайшим маршрутом полетит.
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11.01.2022 17:31 Ответить
Это ЗРАДА!
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11.01.2022 17:34 Ответить
то він познущався над тобою
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11.01.2022 17:35 Ответить
Не чіпай ватана. Він саме в ейфорії.
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11.01.2022 17:45 Ответить
Что интересно, при перенесении на глобус, это кажется реально самый короткий путь (или близко к тому). Буквально шо - геодезическая линия!
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11.01.2022 18:59 Ответить
Да стеб это, хоть это и вправду самый короткий путь. Но для начала, даже если забыть про существование России и предствить на этом месте океан, Мрии банально не хватит топлива на беспосадочный полет. До известных событий у ADB была база обслуживания в Алматы и Баку, так что теперь скорее всего в Баку полетят.
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11.01.2022 20:14 Ответить
Жешув-Тяньзинь штатный реальный полёт. И чтобы Вы успокоились....то UR-82060 как раз сейчас и летит прямо на Тяньзинь и представьте себе... не через рашку а в обход!!!))) И НИКОГДА!!! ни в Алма Ате ни в Баку у АНТК не было никаких баз обслуживания. Аэродром для дозаправки и отдыха экипажа не считается базой обслуживания. До разрыва с руснёй база обслуживания была только в Лейпциге. Так чего ж 225 не послушался Вашего совета и не полетел через Баку?)))
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11.01.2022 21:01 Ответить
Просветите плиз... я так понимаю лететь Мрии часов 12 не больше (по примерно такому маршруту сам летал), т.е. отдыха пилотам не надо! А заправки на этот перелет не хватит? Если правильно помню, то Мрия в Австралию летала (а вот была дозаправка и где - не вкурсе)
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12.01.2022 09:52 Ответить
Влазит примерно 370 тонн топлива. Расход в среднем 15 тонн с час. Берите калькулятор и считайте. Но это вариант полёта без груза. Только заправка. Рабочее время экипажа регламентируется руководством по производству полётов данной авиакомпании и зависит от типа самолёта. Может достигать с полуторным...двойным экипажем до 20 часов. При таких перелётах на борту находится полтора или два экипажа. Ну и Вы наверное понимаете..что дальность полёта зависит от ветра.. общей погоды... и много чего. Сегодня Ан-225 при попутном ветре может из Лиссабона до Тяньзиня 15 часов лететь.. а через месяц при встречном ветре сможет не далее Алма Аты.... и будет лететь те же 15 часов. А при полётах в Автралию Ан-225 садился в Индии..ибо по требованиям индийских властей транспортные самолёты НЕ МОГУТ выполнять транзитные перелёты над Индией. Только с посадкой! Поэтому все грузовики садятся в Индии. Или облетают ее .
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12.01.2022 16:25 Ответить
Там щас Зеленский летит над Украиной с Шамбери на Bombardier Challenger 300 с австрийской регистрацией
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11.01.2022 18:08 Ответить
однозначно через Украину... позлит руснявых... пролетая около Крыма...))) А то что там картинку Бегемот выставил... Так не летают руснявые самолёты над Украиной и не летают украинские самолёты над смердячей!!!
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11.01.2022 18:37 Ответить
В качестве шутки разместил картинку Знаю, что запретил нам **** летать над собой.
Но с другой стороны, прикинь сколько лишнего керосина и вреда для экологии!
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11.01.2022 18:50 Ответить
Ну во первых... Вы не шутили..размещая эту картинку. Ну а во вторых... запретило летать украинским самолётам над смердячей , а русне над Украиной ..правительство Яценюка. И ***** здесь ни при каком..)))
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11.01.2022 20:54 Ответить
Ложь, ложь, ложь. Впрочем это для вас обычно.
***** запретило транзит украинским авиакомпаниям в августе 2014, Яценюк рассеянам ... только в ноябре 2015.
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11.01.2022 21:54 Ответить
Жешув - Ряшів...важливо до відома українців доносити, що деяким ******** назвам відповідають і давнішні, суто українські...
свого часу назва румунського міста Роман лише в українській вікіпедії допомогла розплутати заплутане мереживо арабських істориків майже тисячолітньої давності...
нинішній Роман називався - Романів Торг
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11.01.2022 17:34 Ответить
Двайте зараз чубритися з поляками за Жешув, щоб кацапів порадувати. Так? Бо більш же не було часу.
Переймайтеся поки що тим, щоб зайди не називали Лвів Львовом, а Київ Кієвом.
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11.01.2022 18:36 Ответить
цікавий коментар і головне до місця разом з завершальним акордом...
до відня, угорщини, туреччини чи німеччини таких питань не виникає?
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11.01.2022 18:42 Ответить
Що значить - не виникає? У якому сенсі не виникає? У сенсі ЗАРАЗ, під час війни піднімати гвалт під їхніми посольствами, щоб змінити топонімику?
У мене виникають питання до СБУ, які абсолютнодозволяють угорським націоналістичним партіям вибрикувати, як коням, в Україні. В мене ж питання до мордатого Тягнибока і іншим крокуючим з факелами - де вони тримають факели, коли Угорщина намилилась на шматок України?
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11.01.2022 18:54 Ответить
, ти звідки родом?...так буде зрозуміліше, як тобі відповідати...і чи варто це робити
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11.01.2022 19:02 Ответить
Не варто. Не напружуйтеся. У мене алергія на зверхність.
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11.01.2022 19:04 Ответить
як хочеш...в різних сторонах україни українство розуміють по-своєму...
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11.01.2022 19:08 Ответить
Україна пишеться з великої літери.
Україну або *******, або ні. Третього не дано.
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11.01.2022 20:12 Ответить
В Історії австрійського історика Франца Обермайєра ("Україна, або земля чорноземів") нинішнє румунське портове місто на Дунаї Галац називається Малий Галич.(Malyi Halytcsh). Засноване свого часу Галицьким князем Я.Осьмомислом.
Не для того, щоб "чубитися", але правду треба знати...
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11.01.2022 21:03 Ответить
ну, да, саме так...він і у арабських путівниках вказаний на своєму місці між переяславцем і романовим торгом...без - малий...
правду треба знати і не писати отаке мені,
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12.01.2022 00:05 Ответить
А кто повредил стойку не изучали ?
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11.01.2022 17:46 Ответить
Лишний вес просто. Тебе ли не знать.
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11.01.2022 17:53 Ответить
Там проблемы начались ещё прошлой осенью. Стойки шасси складывались несинхронно. Так что это никак не связано с последним полетом.
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11.01.2022 20:23 Ответить
все имеет свой ресурс...
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11.01.2022 18:01 Ответить
Там сильний туман був, сідали у сліпу, для такої махини ще складніше. Скажемо так, вона якщо сідає то вже сідає, навіть якщо і десь помилилися, на другий круг не піде.
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11.01.2022 18:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6oELHcJH-6w На видео Дмитрия Антонова посадка выглядит идеально. Там проблема не была вызвана именно этой посадкой, проблема с несинхронным выходом стоек началась ещё осенью. Строго говоря, они летали на неисправном самолете.
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11.01.2022 20:26 Ответить
строго говоря..был бы у Вас мозг... подобной ерунды Вы бы не написали. А так ..мели всякую херню.... И взятки гладки!!!))))
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11.01.2022 21:10 Ответить
Вполне возможна диверсия. Подпилили ******** из ГРУ.
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11.01.2022 18:33 Ответить
В период войны с рашей ЛЮБОЕ ЧП надо изучать
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11.01.2022 18:37 Ответить
твои вбросы тоже нужно?
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11.01.2022 18:44 Ответить
А кто сейчас в Польше?
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11.01.2022 18:33 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC_itQ8eJZ2qZQcu2feXWhDg Дмитрий Антонов опровергает версию про поврежденную стойку, а кому, как не ему про это знать, ведь он на этой Мрии командиром экапажа. Говорит, что там проблемы с блоком контроля, но у них эти проблемы, честно говоря, начались ещё осенью. Да и на видео, которое он выложил, хорошо вдино, что Мрия приземлилась очень мягко.
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11.01.2022 20:22 Ответить
А Вы Антонову о осенних проблемах со стойками доложили? Он то ведь и понятия не имел..что летает на неисправном самолёте! Представляете... стойки проблематичные..а они продолжают летать!!))) Наверное все же перегружают самолёт..как один там малохольный выше написал.))) Так напишите Д.Антонову на его ютубканале..что он летает на неисправном самолёте!!! Только вот вопрос... Вы откуда вылазите? Из каких нор?
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11.01.2022 21:15 Ответить
Вообще-то экипаж был в курсе. Просто смотрите канал https://www.youtube.com/channel/UC_itQ8eJZ2qZQcu2feXWhDg Дмитрия Антонова , последовательно, внимательно и ничего не перематывая. Там в переговорах экипажа об этом есть. Просто есть неисправность, и есть неисправность. То, что стойки убираются несинронно, летать мешает, но не настолько, чтобы вообще не летать. А, подозреваю, склада запчастей для Мрии, куда можно просто пойти и взять нужную запчасть взамен проблемной, просто не существует в природе.

PS Они ещё и с трещиной в лобовом стекле летали полгода.
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12.01.2022 04:54 Ответить
..ну..как говорят в авиации..с Вами спорить..что одно место тупить!!))) И Ваши подозрения о складе запчастей для Мрии столь же смешны... как и Ваши письмена. Ан-225 взаимозаменяем с Ан-124... Одно и то же. Видимо и там ничего нет!!))) И не летали они с трещиной полгода. Любая инспекция SAFA...а она у них постоянно... просто остановит самолёт. У меня на Ил-76 тоже стойки убираются несинхронно. Правая сторона быстрее левой и створки закрываются несинхронно. Это НЕ НЕИСПРАВНОСТЬ!!! Это так работает гидросистема и так работают насосы... Наивный Вы и реально смешной..)))) Что то услышали... где то увидели...домыслили ..и вот она ВАША РЕАЛЬНОСТЬ!!)))
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12.01.2022 16:10 Ответить
Ну да, ну да, а склады под АН-124 рядом с каждым сельским магазином
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12.01.2022 22:11 Ответить
...нет...складов мало... Он вернее один ....В Украине.... А вот дурачков очень много. Компания у Вас очень большая..))))
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12.01.2022 23:14 Ответить
Зараз летить над Молдовой.А на кацапстан вже ніхто не літає,окрім мертвечука і гнид.
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11.01.2022 18:32 Ответить
Теперь все стойки выходят синхронно, симметрично и одновременно -
чтоб завистников жаба задавила.
Московиты в двух ногах путаются.
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11.01.2022 20:32 Ответить
...І летить Велика Матір київських АНів зараз над узбеками, і 888 гавриків стежать за нею на флайрадарі https://www.flightradar24.com/ADB312F/2a764e16 https://www.flightradar24.com/ADB312F/2a764e16

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11.01.2022 22:21 Ответить
а ще у нас ув гостях гамериканський Boeing C-17A Globemaster III
у Бориспіль саме зайшов на посадку
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11.01.2022 22:45 Ответить
Смаколики привіз. Тонн 60, а може й більше.
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12.01.2022 02:23 Ответить
 
 