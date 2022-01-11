Крупнейший в мире самолет "Мрия" отправляется из Польши в Китай после ремонта
Украинские специалисты прилетели в Польшу и починили стойку шасси "Мрии".
Об этом сообщил спикер аэропорта в Жешуве Вальдемар Мазгай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Он добавил, что другой украинский самолет Ан-26 со специалистами ДП "Антонов", прилетевших накануне для устранения повреждений самолета, уже вылетел в Украину. Эта информация подтверждается данными ресурса Flightradar24.com.
Мазгай сообщил, что "Мрия" из Жешува улетает в китайский аэропорт Тяньцзинь.
Напомним, ранее самолет Ан-225 "Мрия" повредил стойку шасси во время приземления.
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+4 Alexander Bereznuk e6baafd3
показать весь комментарий11.01.2022 17:35
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Но с другой стороны, прикинь сколько лишнего керосина и вреда для экологии!
***** запретило транзит украинским авиакомпаниям в августе 2014, Яценюк рассеянам ... только в ноябре 2015.
свого часу назва румунського міста Роман лише в українській вікіпедії допомогла розплутати заплутане мереживо арабських істориків майже тисячолітньої давності...
нинішній Роман називався - Романів Торг
Переймайтеся поки що тим, щоб зайди не називали Лвів Львовом, а Київ Кієвом.
до відня, угорщини, туреччини чи німеччини таких питань не виникає?
У мене виникають питання до СБУ, які абсолютнодозволяють угорським націоналістичним партіям вибрикувати, як коням, в Україні. В мене ж питання до мордатого Тягнибока і іншим крокуючим з факелами - де вони тримають факели, коли Угорщина намилилась на шматок України?
Україну або *******, або ні. Третього не дано.
Не для того, щоб "чубитися", але правду треба знати...
правду треба знати і не писати отаке мені,
PS Они ещё и с трещиной в лобовом стекле летали полгода.
чтоб завистников жаба задавила.
Московиты в двух ногах путаются.
у Бориспіль саме зайшов на посадку