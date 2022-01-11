Главного врача на Ривненщине подозревают в безосновательных выплатах более 400 тыс. грн за работу с больными коронавирусом, - прокуратура
Главному врачу одного из медучреждений Ривненщины сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненщины.
"Злоупотребляя своим служебным положением, в течение апреля-июня 2021 года при распределении средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, безосновательно подписал приказы, на основании которых начислили и выплатили доплаты работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Таким образом государству нанесен ущерб более чем на 400 тыс. грн", – говорится в сообщении.
Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Пожалуйста, подождите...
... 20 м дороги...
Огласите должности...
Может человек работал ещё и в отделении на 0,5 ставки...
В ковид больницах постоянно персонала не хватало, все с переработками вкалывали...
Головним лікарем, якому сьогодні слідчі повідомили про підозру у розтраті понад 400 тисяч гривень, є представник партії "Свобода", керівник Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Бортнік.
Мне интересно какие должности занимают работники, которые получили "не заслуженно" ковид надбавки и за какую проделанную по факту работу, на основании какого табеля??? Это в статье не озвученно...
Вариант "политического заказа" , я при этом не исключаю совершенно.
(только если кто-то из них заболел, есть возможность доказать что это было "на производстве")
поэтому некоторым главврачам и приходится нарушать законы...
обидно, когда действительно выписывают "ковидную прибавку" например, бухгалтеру или менеджеру по кадрам или юристу... и прочим далеким от инфекции но близким к распределению...
(навіть сім"ям померлих від ковіду мед працівнииків не часто вдається доказати це)
Але куди хворий іде в першу чергу?
Саме так. Не в ковідне відділення, а до сімейного.