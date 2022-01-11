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выплаты (622) прокуратура (4928) Ривненщина (1194) врачи (1503) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Главного врача на Ривненщине подозревают в безосновательных выплатах более 400 тыс. грн за работу с больными коронавирусом, - прокуратура

Главного врача на Ривненщине подозревают в безосновательных выплатах более 400 тыс. грн за работу с больными коронавирусом, - прокуратура

Главному врачу одного из медучреждений Ривненщины сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненщины.

"Злоупотребляя своим служебным положением, в течение апреля-июня 2021 года при распределении средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, безосновательно подписал приказы, на основании которых начислили и выплатили доплаты работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Таким образом государству нанесен ущерб более чем на 400 тыс. грн", – говорится в сообщении.

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Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Топ комментарии
+13
це місячна зарплата Серьоги Лещенка ! залиште лікаря в спокої !!
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11.01.2022 17:50
+11
Бл...! Не украл, а выдал в виде надбавок к нищенской зарплате врачам и медсестрам!!! Так за что щемить? Не поделился с чертями? Или может все же главврач решает, какие медработники задействованы в борьбе с COVID-19, а не прокуроры?
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11.01.2022 18:03
+9
все это отвод глаз от скумбрии по 8
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11.01.2022 17:49
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просто заберите у главдохтора опцию главбуха...
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11.01.2022 17:41 Ответить
полицейским положенные по закону ковидные не платят, врачам платят, но это оказывается незаконно; теперь полиция будет расследовать - почему врачам платят, а им нет!
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11.01.2022 17:57 Ответить
а Бог велів ділитись...
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11.01.2022 18:01 Ответить
А ведь можно было построить 200 м дороги...
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11.01.2022 17:43 Ответить
стэжкы...
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11.01.2022 17:45 Ответить
Извините, запутался в запятых...
... 20 м дороги...
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11.01.2022 17:46 Ответить
И доктору бы была польза.
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11.01.2022 17:54 Ответить
2 м дороги....ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО....
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11.01.2022 18:25 Ответить
Потому эта музыка будет вечной.
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11.01.2022 17:46 Ответить
все это отвод глаз от скумбрии по 8
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11.01.2022 17:49 Ответить
це місячна зарплата Серьоги Лещенка ! залиште лікаря в спокої !!
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11.01.2022 17:50 Ответить
і таке по всіх опорних де лікують - тіпа лікують ковід...
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11.01.2022 18:00 Ответить
Посчитали что медсестры дофига получили.
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11.01.2022 18:48 Ответить
В смысле?где не лечат ковид надбавок не дают-только в ковидные больницы... ,а доктор преступник ,оказывается ,что добавил зарплату всему персоналу,а не взял излишек себе ...
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11.01.2022 19:13 Ответить
иначе разбегаются люди после реформы Ссюпрун! Таким способом задерживают кадры.
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11.01.2022 20:23 Ответить
Очень мутно написали...
Огласите должности...
Может человек работал ещё и в отделении на 0,5 ставки...
В ковид больницах постоянно персонала не хватало, все с переработками вкалывали...
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11.01.2022 21:44 Ответить
почему скромничаем страна должна знать своих героев

Головним лікарем, якому сьогодні слідчі повідомили про підозру у розтраті понад 400 тисяч гривень, є представник партії "Свобода", керівник Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Бортнік.
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11.01.2022 22:16 Ответить
Мне не нужно знать его политическую платформу...
Мне интересно какие должности занимают работники, которые получили "не заслуженно" ковид надбавки и за какую проделанную по факту работу, на основании какого табеля??? Это в статье не озвученно...

Вариант "политического заказа" , я при этом не исключаю совершенно.
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11.01.2022 22:30 Ответить
Все это понятно . И никто об этом не спорит. Но почему то автор статьи стыдливо молчит о фамилии и имени "героя".
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11.01.2022 22:39 Ответить
Бл...! Не украл, а выдал в виде надбавок к нищенской зарплате врачам и медсестрам!!! Так за что щемить? Не поделился с чертями? Или может все же главврач решает, какие медработники задействованы в борьбе с COVID-19, а не прокуроры?
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11.01.2022 18:03 Ответить
более того, например водителям скорой, перевозящей таких больных, не всегда положены такие надбавки (даже некоторым врачам бригады - тоже) - ведь они типа не лечат ковидников....
(только если кто-то из них заболел, есть возможность доказать что это было "на производстве")
поэтому некоторым главврачам и приходится нарушать законы...
обидно, когда действительно выписывают "ковидную прибавку" например, бухгалтеру или менеджеру по кадрам или юристу... и прочим далеким от инфекции но близким к распределению...
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11.01.2022 18:53 Ответить
Доказати неможливо. У нас все ПМСД перехворіло. Всі інфікувалися ;у вільний від роботи час;.
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11.01.2022 18:57 Ответить
так... це важко - стребувати с держави своє... (хоча обіцянок-цяцянок до тім"я)
(навіть сім"ям померлих від ковіду мед працівнииків не часто вдається доказати це)
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11.01.2022 19:00 Ответить
Була фельдшерка, померла. Але з ковідом ;не працювала;, так що поховали та й усе. Та що далеко шукати- у мене санітарка ледь дуба не дала. Тут на прийом ідуть, там на крапельниці, а вона миє все біга. Поряд тут старша АЗПСМ місяць під концентратором... Теж вважається що не на роботі.
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11.01.2022 19:15 Ответить
отож..."у вільний від роботи час" !
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11.01.2022 19:01 Ответить
Ну звичайно. Наприклад, первинка не працює з ковідом. Так вважається.
Але куди хворий іде в першу чергу?
Саме так. Не в ковідне відділення, а до сімейного.
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11.01.2022 18:06 Ответить
Так . У меня семейный врач два раза переболела...
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11.01.2022 22:53 Ответить
А в рептилоїдів з Нубіру віриш?
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11.01.2022 18:14 Ответить
Бот ти б в школі довчився спочатку потім б х... писав
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11.01.2022 21:15 Ответить
Що, за болюче зачепив? Шапочку з фольги поправив хоч?
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11.01.2022 21:20 Ответить
Звиздец...если больница ковидная,то причастен к лечению весь персонал,но зекрысам все мало -решили и это себе в карман положить
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11.01.2022 19:07 Ответить
Звиздец... Персонал больницы - не только врачи и медсёстры. Не рассматриваете такую ситуацию, что дядя главврач выплачивал надбавку, скажем завхозу, и дерибанил с ним эти деньги?
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11.01.2022 19:36 Ответить
С чего бы главрач дерибанил деньги с завхозом?до этого только зекрыса смогла опуститься )
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11.01.2022 19:41 Ответить
Диствительно, с чего бы это главврачу дерибанить бюджет больнички? Как я мог такое подумать?! Кристальной же души люди были. Честные до мозга костей и кончиков волос на ногах... Как и все чиновники с депутатами всех мастей. До 19-го года.
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12.01.2022 13:04 Ответить
завхозы тоже нужны, а по реформе Ссюпрун это не предусмотрено!
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11.01.2022 20:25 Ответить
Если в здании находятся коронавирусные пациенты, то все работающие в нём и посетители есть потенциальными контактёрами. Значит доплатчивать нужно всем, включая завхоза. Или вирус не такой уж и страшный и нас обманывали? Тогда нужно привлечь тех кто распилил на это дело 35 000 000 000.
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11.01.2022 21:33 Ответить
Яркая у Вас логика... Как новый телевизор. Доплаты предусмотрены персоналу, задействованному в процессе лечения ковидных больных, а не "контактёрам". В статье чёрным по белому написано :"...безосновательно подписал приказы, на основании которых начислили и выплатили доплаты работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19...".
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12.01.2022 14:41 Ответить
 
 