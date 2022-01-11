Риск госпитализации после заражения штаммом "Омикрон" на 50% ниже по сравнению со штаммом "Дельта", - ЕМА

Риск госпитализации после заражения штаммом коронавируса COVID-19 "Омикрон" примерно на 50% ниже по сравнению со штаммом "Дельта"

Об этом заявил во вторник руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Похоже, что штамм "омикрон" приводит к менее тяжелому течению болезни, чем штамм "дельта", - заявил во время пресс-брифинга EMA доктор Кавалери. Он отметил, что требуется больше данных, в частности данных исследований в группах риска, чтобы полностью убедиться в этом.

Кавалери также отметил, что "омикрон", при этом, особо заразен, что приводит к высокому числу инфицированных, поэтому необходимо быть осторожными и не считать новый штамм "легким заболеванием".

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Также он отметил, что "подавляющее большинство тяжелых случаев заболевания приходится на не вакцинированных людей".

"Омикрон" выявили в ноябре прошлого года на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.