Риск госпитализации после заражения штаммом "Омикрон" на 50% ниже по сравнению со штаммом "Дельта", - ЕМА
Риск госпитализации после заражения штаммом коронавируса COVID-19 "Омикрон" примерно на 50% ниже по сравнению со штаммом "Дельта"
Об этом заявил во вторник руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Похоже, что штамм "омикрон" приводит к менее тяжелому течению болезни, чем штамм "дельта", - заявил во время пресс-брифинга EMA доктор Кавалери. Он отметил, что требуется больше данных, в частности данных исследований в группах риска, чтобы полностью убедиться в этом.
Кавалери также отметил, что "омикрон", при этом, особо заразен, что приводит к высокому числу инфицированных, поэтому необходимо быть осторожными и не считать новый штамм "легким заболеванием".
Также он отметил, что "подавляющее большинство тяжелых случаев заболевания приходится на не вакцинированных людей".
"Омикрон" выявили в ноябре прошлого года на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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нахв тюрьму за эксперименты над человечеством !? ТВАРИ
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