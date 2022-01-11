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Новости Коронавирус и карантин
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Риск госпитализации после заражения штаммом "Омикрон" на 50% ниже по сравнению со штаммом "Дельта", - ЕМА

Риск госпитализации после заражения штаммом

Риск госпитализации после заражения штаммом коронавируса COVID-19 "Омикрон" примерно на 50% ниже по сравнению со штаммом "Дельта"

Об этом заявил во вторник руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Похоже, что штамм "омикрон" приводит к менее тяжелому течению болезни, чем штамм "дельта", - заявил во время пресс-брифинга EMA доктор Кавалери. Он отметил, что требуется больше данных, в частности данных исследований в группах риска, чтобы полностью убедиться в этом.

Кавалери также отметил, что "омикрон", при этом, особо заразен, что приводит к высокому числу инфицированных, поэтому необходимо быть осторожными и не считать новый штамм "легким заболеванием".

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Также он отметил, что "подавляющее большинство тяжелых случаев заболевания приходится на не вакцинированных людей".

"Омикрон" выявили в ноябре прошлого года на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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типа они на дому доить совсем не умеют...
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11.01.2022 18:54 Ответить
А наші чекають поки той макрон приплентається і до нас. Перекрили б кордони з мишебраттями та ордою, щоб зараза не перла, і був би ефект вже зараз. Так ні! Верещучка наверещала, щоб усяких любітєлєй рускага міра без ізоляціі і без обліку у "дій вдома" пущщать, щоб розносили заразу і далі. Але при цьому вони у найближчі два тижні очікують н-ну хвилю. Дoвбoйoби. Або диверсанти.
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11.01.2022 19:56 Ответить
ха.. а почему тогда не говорят что этим штаммом болеют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАКЦИНИРОВАННЫЕ !!! совпадение !?
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12.01.2022 00:05 Ответить
Велика родина молдаван-нонваксів сидить з омікроном на карантині в Італії. Всі вакциновані, хто з ними контактував - не заразились.
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12.01.2022 00:40 Ответить
ответь - как они определили что это "омикрон" если нет тестов и нет генома возбудителя !? с потолка !?
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12.01.2022 00:55 Ответить
Фантазии
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12.01.2022 01:28 Ответить
"У ВООЗ заявили, що бустери не допоможуть, і закликали створити нові COVID-вакцини."
А не пошли бы они нах в тюрьму за эксперименты над человечеством !? ТВАРИ
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12.01.2022 00:52 Ответить
Наступят последние времена когда 9 людей (шизофреников-дебилов скорее всего) придут к одному здоровому и скажут ему - ты сильно болен, потому что ты ни такой как мы."
Старец Антоний Великий
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12.01.2022 01:03 Ответить
Меня больше интересует другое: переболевший омикроном человек имеет антитела от других штамов ковида? Если имеет, то это почти аналог вакцины, только бесплатный и с доставкой.
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12.01.2022 06:30 Ответить
 
 