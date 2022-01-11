Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе и усилия по выплате Ираном компенсации семьям жертв сбитого самолета "МАУ"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Twitter.

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752", - написал Зеленский.

Читайте также: Зеленский обсудил с Трюдо вопросы безопасности и углубления украинско-канадского сотрудничества