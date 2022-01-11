Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе и усилия по выплате Ираном компенсации семьям жертв сбитого самолета "МАУ"
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Twitter.
"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752", - написал Зеленский.
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Де він ?
The Prime Minister will speak with the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
@durdominua
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https://twitter.com/durdominua/status/1480954801538023425 40 мин
"Президент не може відпочивати, коли в країні йде війна" (В.Зеленський, 2019)
Зашёл в Твиттер по ссылке, как же в коментах клоуна поносят... Какой второй срок нах? Нам скармливают фейковые рейтинги.
ваш НеЛох. цьомки. baci.❤️
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