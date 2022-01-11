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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Зеленский (19064) Иран (1736) Канада (2007) Трюдо Джастин (278)

Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе и усилия по выплате Ираном компенсации семьям жертв сбитого самолета "МАУ"

Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе и усилия по выплате Ираном компенсации семьям жертв сбитого самолета

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Twitter.

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752", - написал Зеленский.

Читайте также: Зеленский обсудил с Трюдо вопросы безопасности и углубления украинско-канадского сотрудничества
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Топ комментарии
+11
Покажіть вже того зеленського.
Де він ?
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11.01.2022 19:03
+10
А Трюдо об этом знает?
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11.01.2022 19:12
+10
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11.01.2022 19:52
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Покажіть вже того зеленського.
Де він ?
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11.01.2022 19:03 Ответить
не можно , він відпочиває після відпочинку !
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11.01.2022 19:32 Ответить
Двойника подсунут , Ксения ! Или компьютерную анимацию... 😃
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11.01.2022 19:33 Ответить
Та вчора ж селфі викладав.
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11.01.2022 21:03 Ответить
зеУБЛЮДКИ ПРОСТО СТЕБУТСЯ НАД НАРИДОМ
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11.01.2022 21:43 Ответить
Брешут ,зеМАКАКА В БЕГАХ
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11.01.2022 21:58 Ответить
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11.01.2022 19:07 Ответить
Работает президент.
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11.01.2022 19:10 Ответить
давай докази що він работает.
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11.01.2022 19:12 Ответить
Угу, личная страничка Моники в Твиттере - ну очень уважаемый источник информации.
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11.01.2022 19:13 Ответить
Ну, то, шо зеленая русня до сих пор обсасывает московитские фейки - как раз неудивительно. Вам за это срублишки и платят.
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11.01.2022 19:36 Ответить
Я комментирую новость на цензоре, ты заглючил.
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11.01.2022 19:36 Ответить
Угу. Вам за чтение не платят. В статье ссылка на Твиттер Нелоха.
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11.01.2022 19:37 Ответить
Пуся нарисовался
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11.01.2022 19:43 Ответить
А Трюдо об этом знает?
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11.01.2022 19:12 Ответить
ні. це оп разим з мішанькю падальяком ва всю пихтять на політичній сцені.
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11.01.2022 19:17 Ответить
Предствате себе, знает. https://pm.gc.ca/en/news/itineraries/2022/01/10/prime-ministers-itinerary-tuesday-january-11-2022 Prime Minister's itinerary for Tuesday, January 11, 2022 Private meetings

The Prime Minister will speak with the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
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11.01.2022 19:45 Ответить
И где там про уже состоявшийся разговор?
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11.01.2022 19:47 Ответить
Следите за обновлениями по ссылке, будет вам счастье.
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11.01.2022 19:55 Ответить
Счастье у меня свое.От зепропагандонов не зависит.
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11.01.2022 19:56 Ответить
Вы и Трюдо к зепропагандонов приписали? Под кровать заглните, может и там зепропагандон сидит.
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11.01.2022 19:59 Ответить
При чем тут Трюдо? Я про того, кто тужится оправдать очередное исчезновение гнусавой крысы ссылками на вчерашние события о возможном разговоре.
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11.01.2022 20:01 Ответить
У вас есть информация, что этот разговор не состоялся? Надежный источник? Знающий-человек-нет-смысла-врать? Ну так огласите. Проследим за обновлением новостей на сайте Трюдо и будем знать можно ли доверять вашему надежному источнику.
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11.01.2022 20:25 Ответить
Есть факты о том, шо в прошлый раз гнусавая крыса поехала в Буковель, а оказалась в Омане. Нет фактов о том, шо оно в Украине. Последняя фотка - как оно бухает со своими руснявыми друганами дерьмаком и демченко. А #ОПа вчера разместила фотку с ним за сентябрь прошлого года. Так где этот московитский выкидышь?
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11.01.2022 20:30 Ответить
Не понятно почему вы задаете эти вопросы мне. Если хотите, чтобы Президент Украины ежедневно отчитывался перед вами о месте пребывания - подайте соответствующую петицию на официальном сайте, только сначала получите украинское гражданство. Изначально вы спросили знает ли Трюдо о том, что что сегодня он разговаривал с Зеленским. Я вам показал, что да, вероятно знает, по крайней мере разговоро на сегодня планировался.
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11.01.2022 20:42 Ответить
А шо,у вас Трюдо тоже вот так раз в пару месяцев исчезает неизвестно куда? Такие "правила" есть только в странах-помойках типа красной кореи или вонючей московии. Только там фюрерки ни перед кем не отчитываются.
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11.01.2022 20:48 Ответить
Угу, помнится. А еще помнится, шо один вЯЯличайший лидер современности гнусавил шо президент воюющей страны не имеет права на отдых, под восторженное мычание стада. А теперь это стадо раз в два месяца рассказывает, шо президент не должен ни перед кем отчитываться за свои отдыхи.
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11.01.2022 21:05 Ответить
Ну отчитался сегодня Зеленский о разговоре с Трюдо. Тут же секта объявила что никакого разговора не было. ( вы мне сами тут это доказывали)
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11.01.2022 21:13 Ответить
Угу, мы все верим Нелоху. Особенно после его телепортации из Буковеля в Оман.Шо там, кстати, с многомиллиардными инвестициями из Омана? Нашли уже?
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11.01.2022 21:15 Ответить
Т.е. Зеленский, таки отчитывается о своем отдыхе и передвижениях, но но вы не верите, и требуете чтобы он отчитывался так что-бы самый неверующй поверил, чтобы на каждый шаг - железобетонное доказательство.
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11.01.2022 21:45 Ответить
Когда это оно отчитывается? Оно начинает бормотать отмазки, когда его уже поймали. Я же помню 84 абсолютно правдивые версии #ОПы о его пребывании в Омане. И врут об этом зеленые по сей день.Это уже не говоря о его визге в 2019 за то, шо президент воюющей страны не имеет права на отдых.
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11.01.2022 21:54 Ответить
В догонку. https://pm.gc.ca/en/news/readouts/2022/01/11/prime-minister-justin-trudeau-speaks-president-ukraine-volodymyr-zelenskyy Prime Minister Justin Trudeau speaks with President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy . Разговор состоялся, сворачивайте истерики.
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12.01.2022 20:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8_8q_WcqhW8 Зеленський, ухвалюй потрібні народу закони або йди геть! - Доротич
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11.01.2022 19:15 Ответить
Зеленский может только подписьівать законьі , президент - не Рада .
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11.01.2022 19:35 Ответить
Как то пофиг,что оно не рада -у зекрысы монобольшинство )
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11.01.2022 19:38 Ответить
рада яким боком до законів зєленського?
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11.01.2022 20:30 Ответить
занюханий работаєт....

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11.01.2022 19:15 Ответить
Кстати только сейчас в голову пришло: как же это удобно носить зеледентом специальную маску, пропитанную отнюдь не тальком белого цвета...
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11.01.2022 20:04 Ответить
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11.01.2022 19:18 Ответить
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11.01.2022 19:45 Ответить
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11.01.2022 19:52 Ответить
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11.01.2022 20:12 Ответить
когда оно успело... что поговорило... на каком языке? позор! ПОЗОР УКРАИНЫ! неужели 17 января станет его последним днем в жизни? дай Бог! такой ушлепок не должен управлять Украиной...
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11.01.2022 19:57 Ответить
Дивно, що в цьому твіті нема згадки теми "олігархів". Та й за конкурс з обрання голови САП замовчано... Я вже не кажу політичні переслідування...
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11.01.2022 19:57 Ответить
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11.01.2022 20:01 Ответить
А осел зелений....
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11.01.2022 21:05 Ответить
...и в бронежилете...
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11.01.2022 22:42 Ответить
трюдо у захваті
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11.01.2022 20:12 Ответить
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1480954801538023425 40 мин



"Президент не може відпочивати, коли в країні йде війна" (В.Зеленський, 2019)



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11.01.2022 20:16 Ответить
Зі слів Першої Скумбрії?
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11.01.2022 20:20 Ответить
Зєлєнскій прінял посла Парагвая за посла Португалії і імел с нім бєсєду...
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11.01.2022 20:27 Ответить
На фотке щеки зеленского позапрошлогодние.

Зашёл в Твиттер по ссылке, как же в коментах клоуна поносят... Какой второй срок нах? Нам скармливают фейковые рейтинги.
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11.01.2022 20:29 Ответить
Даааа, добрый Украинский народ Нелоху накидал теплых слов...
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11.01.2022 20:45 Ответить
Зеля не скоро з'явиться. Він дуже засмучений, що Захід не пішов назустріч вимогам Путлера. Йому було б легше зливати країну, якби всі країни НАТО поступилися Московії.
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11.01.2022 20:32 Ответить
Допоможіть Даші знайти Еріку
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11.01.2022 22:09 Ответить
Невже з курорти Витягнули? Хтось у Твіттері склав фотомапу курортів: За 2,5 роки своєї каденції Зеленський УЖЕ провів на відпочинку 214 днів!!!!!!!!!!!.......963 дня у владі,214 днів отпусків, а ще в нього по суботах та неділях вихідні, це ще 275 діб. У середньому, "Бубочка працює 3.5 дні у недію, та 3,5 дні у неділю відпочивае.
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11.01.2022 22:54 Ответить
Дякую вам, ЗеБiли, дуже дякую))

ваш НеЛох. цьомки. baci.❤️

https://static.apostrophe.ua/uploads/image/1a1099cd5fc9864db9a2af58a672e435.jpg
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12.01.2022 00:00 Ответить
 
 