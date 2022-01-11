Принцип "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен, - посол США в РФ Салливан

Принцип "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен, считает посол США в РФ Джон Салливан.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пересмотр? Нет. Это же принцип, который прошел проверку временем, с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор", - сказал он.

По словам главы американской дипмиссии, в 1949 году "это был ключевой пункт договора". Салливан отметил, что данный пункт "упоминался не только Украиной или Грузией, но и другими странами, с которыми у НАТО есть взаимоотношения, которые в какой-то момент в будущем могут решить, что хотят присоединиться к альянсу". Среди таких стран он упомянул Финляндию и Швецию.

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По словам Салливана , нельзя сказать, что переговоры России и США в Женеве завершились провалом,.

"Это совершенно не так", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, можно ли считать провалом состоявшиеся накануне в Женеве переговоры.

"Но в конечном счете он (провал - ред.) может наступить", - подчеркнул глава американской дипмиссии.