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НАТО (8643) россия (93025) США (24862) Украина (44300) Салливан Джон (63)

Принцип "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен, - посол США в РФ Салливан

Принцип

Принцип "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен, считает посол США в РФ Джон Салливан.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пересмотр? Нет. Это же принцип, который прошел проверку временем, с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор", - сказал он.

По словам главы американской дипмиссии, в 1949 году "это был ключевой пункт договора". Салливан отметил, что данный пункт "упоминался не только Украиной или Грузией, но и другими странами, с которыми у НАТО есть взаимоотношения, которые в какой-то момент в будущем могут решить, что хотят присоединиться к альянсу". Среди таких стран он упомянул Финляндию и Швецию.

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По словам Салливана , нельзя сказать, что переговоры России и США в Женеве завершились провалом,.

"Это совершенно не так", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, можно ли считать провалом состоявшиеся накануне в Женеве переговоры.

"Но в конечном счете он (провал - ред.) может наступить", - подчеркнул глава американской дипмиссии.
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Топ комментарии
+16
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11.01.2022 19:28
+12
Чуркин не дождется , когда Рябкова тоже кондратий хватит , от натуги !😃
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11.01.2022 19:27
+11
короче поводили по губам кацапам Америкоси з їхніми ультиматумами
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11.01.2022 19:16
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короче поводили по губам кацапам Америкоси з їхніми ультиматумами
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11.01.2022 19:16 Ответить
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11.01.2022 20:05 Ответить
Чуркин не дождется , когда Рябкова тоже кондратий хватит , от натуги !😃
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11.01.2022 19:27 Ответить
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11.01.2022 19:28 Ответить
когда кум хочет трахнуть куму а муж кумы, "шантажирует" что убьет.
шантажист долбанный
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11.01.2022 19:35 Ответить
"Совершенно замечательный *******" Надо записать в блокнотик, хорошее выражение характеризующее лишнехромосомных
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11.01.2022 22:07 Ответить
Пуйло злякалося і повісилося Або як трахали їжачки кактуса
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11.01.2022 19:29 Ответить
Бункерфюрер опять начал выдавать рекордные объемы газа собственной генерации в глубинах своего бункера. Лед на подземном катке оказался все ближе к жидкой вонючей водичке желтого цвета, которой как из брандспойта будут заливать в виде росы глаза рабссиянам из телевизора.
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11.01.2022 19:53 Ответить
гы... бы не исключал однажды и этого варианта.ну может не повесился,а ,скажем,выпил стакан новичка...
думаю и хуссейн и каддафи однажды горько пожалели,что вовремя не самоубились
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11.01.2022 20:06 Ответить
які нах"й відкриті двері?
фіни не встигнуть відкрити рота і вже будуть в НАТО.
Моня Байдена на"""бав, МВФ на""бав, 73 % лохторату на"""бав.
відкриті, тільки не для України.
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11.01.2022 19:30 Ответить
Рябков спросил у НАТО : "Что передать мой корль ????". НАТО ответила Рябкву : "Передай свой король мой пламенный привет"
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11.01.2022 19:34 Ответить
Итоги переговоров:

1. Рашу послали лесом.

2. Раше сказали: мы готовы и дальше разговаривать - подавайте нам новые хотелки, мы их обязательно рассмотрим.

3. США и НАТО не возражают, что раша-СМИ выдаст итоги переговоров так: очередная победа Путина - президент РФ предотвратил ядерную войну.
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11.01.2022 19:43 Ответить
Меморандум по не расширению НАТО надо написать на обратной стороне Будапештского Меморандума. И повесить его у }{уйла в бункерном сортире. Пусть читает:
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11.01.2022 19:43 Ответить
Как сказал один нормальный татарин в в рулетке, если что случится мы спалим Москву.
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11.01.2022 19:52 Ответить
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11.01.2022 20:30 Ответить
Ситуація вимагає негайний вступ України в ПДПЧ і в НАТО! І звичайно ж не кацапурам, і їх главарю фашисту )(уйлу, або його холуям продажним яничарам Іудам капітулянтам з 5 кремлівської колони в Україні. Не їм вирішувати в які військові та політичні блоки приєднуватися і де і з ким бути суверенній Україні. Так ось в НАТО за всіма опитуваннями прагнуть абсолютна більшість опитаних українців, і безпеку України в складі цього дружнього нам Альянсу буде вирішувати тільки народ України. А ситуація с тимчасово окупованими проклятими кремлівськими загарбниками суверенної української території Криму і Донбасу вона просто не дає нам інших варіантів захисту територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Це і означає що питання захисту святого нашої вільної української Батьківщини від зазіхань на її суверенітет від озвірілих кривавих московських орд маніяка фашиста )(уйла, можливе тільки з негайним вступом України в братній альянс НАТО і ЄС.-
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11.01.2022 20:27 Ответить
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11.01.2022 20:39 Ответить
Півень теж птах, тіко не літає
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11.01.2022 21:23 Ответить
Гражданин рашки-говняшки имеет право сделать свою совесть свободной, очистив её от таких ненужных чувств как честность, стыд, грусть, застенчивость, симпатия, сострадание, жалость, сожаление, вина, раскаяние, беспокойство, возмущение социальной несправедливостью, благодарность и проч. мешающей жить ерунды.

Качества, которые поощряются и прививаются с детства в рашке-говняшке:

антипатия
благоговение перед начальством
влечение к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
влюблённость в национального лидера ботоксного Сцарька-путятишну
восхищение национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
восторг от национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
привязанность к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
трепет перед национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
враждебность ко всему нерашкиному-говняшкиному
неописуемая гордость за рашку-говняшку
зависть
злорадство
любовь к рашке-говняшке и её национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
надежда на скорый развал американской экономики, ЕС и, как следствие, наступление светлого будущего в рашке-говняшке
напряжённость неважно в чём
ненависть не важно к чему
неприятие не важно чего
обида не важно на что
безапелляционная уверенность в правильности курса национального лидера ботоксного Сцарька-путятишной
ностальгия по светлому имперскому прошлому Рашки-говняшки и её мегаимерскому будущему, как оно красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
отвращение и непримиримость к врагам рашки-говняшки
презрение к национал-предателям интересов рашки-говняшки на Синайском полуострове
пренебрежение к тяготам жизни в рашке-говняшке
радость от осознания причастности к рашке-говняшке и её ведущей роли в мировой истории
генетическая неспособность к разочарованию от тягот жизни в рашке-говняшке
скорбь о величайшей геополитической катастрофе, в результате которой на свет появилась рашка-говняшка
животный страх перед костлявой рукой рынка
тоска о былой славе рашки-говняшки
удивление санкциям, объявленным рашке-говняшке ни с того, ни с сего
эйфория от внешнеполитических успехов национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
энтузиазм от достижений национальной экономики и её лидерства в мировой экономике, как это красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSeg_Wwbx3ygEa4wcS46UyQ7lmd6HpdaChhw&usqp=CAU
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11.01.2022 21:46 Ответить
 
 