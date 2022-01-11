Принцип "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен, - посол США в РФ Салливан
Принцип "открытых дверей" НАТО не может быть пересмотрен, считает посол США в РФ Джон Салливан.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пересмотр? Нет. Это же принцип, который прошел проверку временем, с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор", - сказал он.
По словам главы американской дипмиссии, в 1949 году "это был ключевой пункт договора". Салливан отметил, что данный пункт "упоминался не только Украиной или Грузией, но и другими странами, с которыми у НАТО есть взаимоотношения, которые в какой-то момент в будущем могут решить, что хотят присоединиться к альянсу". Среди таких стран он упомянул Финляндию и Швецию.
По словам Салливана , нельзя сказать, что переговоры России и США в Женеве завершились провалом,.
"Это совершенно не так", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, можно ли считать провалом состоявшиеся накануне в Женеве переговоры.
"Но в конечном счете он (провал - ред.) может наступить", - подчеркнул глава американской дипмиссии.
Пожалуйста, подождите...
шантажист долбанный
думаю и хуссейн и каддафи однажды горько пожалели,что вовремя не самоубились
фіни не встигнуть відкрити рота і вже будуть в НАТО.
Моня Байдена на"""бав, МВФ на""бав, 73 % лохторату на"""бав.
відкриті, тільки не для України.
1. Рашу послали лесом.
2. Раше сказали: мы готовы и дальше разговаривать - подавайте нам новые хотелки, мы их обязательно рассмотрим.
3. США и НАТО не возражают, что раша-СМИ выдаст итоги переговоров так: очередная победа Путина - президент РФ предотвратил ядерную войну.
Качества, которые поощряются и прививаются с детства в рашке-говняшке:
антипатия
благоговение перед начальством
влечение к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
влюблённость в национального лидера ботоксного Сцарька-путятишну
восхищение национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
восторг от национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
привязанность к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
трепет перед национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
враждебность ко всему нерашкиному-говняшкиному
неописуемая гордость за рашку-говняшку
зависть
злорадство
любовь к рашке-говняшке и её национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
надежда на скорый развал американской экономики, ЕС и, как следствие, наступление светлого будущего в рашке-говняшке
напряжённость неважно в чём
ненависть не важно к чему
неприятие не важно чего
обида не важно на что
безапелляционная уверенность в правильности курса национального лидера ботоксного Сцарька-путятишной
ностальгия по светлому имперскому прошлому Рашки-говняшки и её мегаимерскому будущему, как оно красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
отвращение и непримиримость к врагам рашки-говняшки
презрение к национал-предателям интересов рашки-говняшки на Синайском полуострове
пренебрежение к тяготам жизни в рашке-говняшке
радость от осознания причастности к рашке-говняшке и её ведущей роли в мировой истории
генетическая неспособность к разочарованию от тягот жизни в рашке-говняшке
скорбь о величайшей геополитической катастрофе, в результате которой на свет появилась рашка-говняшка
животный страх перед костлявой рукой рынка
тоска о былой славе рашки-говняшки
удивление санкциям, объявленным рашке-говняшке ни с того, ни с сего
эйфория от внешнеполитических успехов национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
энтузиазм от достижений национальной экономики и её лидерства в мировой экономике, как это красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSeg_Wwbx3ygEa4wcS46UyQ7lmd6HpdaChhw&usqp=CAU