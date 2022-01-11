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нормандская четверка (1596) Сергей Никифоров (152)

Ожидаем, что Россия начнет выполнять решения Парижского саммита 2019 года и присоединится к подготовке новой встречи нормандской четверки - Никифоров

Ожидаем, что Россия начнет выполнять решения Парижского саммита 2019 года и присоединится к подготовке новой встречи нормандской четверки - Никифоров

Украина готова к поиску в разных форматах путей мирного урегулирования на Донбассе и ожидает новой встречи лидеров нормандской четверки.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина заинтересована как можно скорее разрешить конфликт на востоке, причем мирным путем. Мы готовы искать решения абсолютно во всех форматах – и в новых, и в реанимированных старых", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он сообщил, что на встрече в Киеве Президент Владимир Зеленский заверил советников лидеров Франции и Германии, что Украина неукоснительно соблюдает решения Парижского саммита 2019 года и готова к организации новой встречи.

"Необходимость в такой встрече, по их словам, видит и Франция, и Германия, поэтому вместе рассчитываем, что и Россия, во-первых, начнет исполнять решения Парижского саммита 2019 года, а во-вторых, все же присоединится к подготовке новой встречи лидеров на высшем уровне", - подчеркнул Никифоров.

Читайте также: Переговоры между США и Россией дополняют усилия ЕС в рамках нормандского формата, - Макрон

Напоминаем, 10 января в Украину прибыли политические советники лидеров Франции и Германии.

4 января состоялась видеоконференция между политическими советниками Германии и Франции с главой ОП Андреем Ермаком, 6 января – встреча в Москве представителей Франции и Германии Йенса Плётнера и Эммануэля Бонна с российским переговорщиком Дмитрием Козаком.
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Топ комментарии
+11
А тем временем ЗЕ уже открыто стал прислугой Ермака и встречает советников, которые приехали к Ермаку.
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11.01.2022 19:51
+11
Це повний піпець. Поки не пізно, Зеленський звільни місце президента, поки тебе не посадили, хоча вже пізно.
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11.01.2022 19:57
+8
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11.01.2022 19:44
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Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480915987855728644 2h



"А мы тогда признаем ДНР и ЛНР " - все чаще слышно в московских гостиных. Напугали украинского ежа своей голой лугандонской жопой.
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11.01.2022 19:41 Ответить
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11.01.2022 19:44 Ответить
Україна - не бідна країна, а пограбована! Нові Закони України, нормативно-правові акти створені та ті, які приймаються Урядом- точно не на користь громадян України, все спрямовано на погіршення й так скрутного фінансового стану кожного з нас. Згоден? Пошир!
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11.01.2022 19:45 Ответить
Де сцікун занюханий? Мене відосік від тильди мендильди не цікавить!
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11.01.2022 19:46 Ответить
а что это за пассивный пидорок с неприятной мордой? шо оно?
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11.01.2022 19:47 Ответить
это тот чмошник ,который в США опозорился!
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11.01.2022 21:36 Ответить
Скажите, когда СССР поделил Польшу с Германией, Это считается что СССР сотрудничал с фашистами или нет???
Так почему Россия не фашисты, а Бандэра фашист???
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11.01.2022 19:48 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-51047746 Телеведущий Владимир Соловьев во вторник опубликовал в своем телеграм-канале хвалебный отзыв, оставленный на его фильм "Муссолини. Закат", вышедший в 2013 году. В отзыве публицист Игорь Молотов называет Муссолини "блестящим человеком", который "дал миру третий путь, по которому частично сегодня идет Россия", и хвалит Соловьева за фильм.
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11.01.2022 19:51 Ответить
Как это почему, Бандера убивал руссиш швайна, а русиш швайна до войны убивали всех, Украинцев, Белорусов, Казахов, Русских и.д, но то были свои патамуша граждане СССР, но то свои, а своих можно!
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11.01.2022 19:53 Ответить
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11.01.2022 20:01 Ответить
Подібних фото тисячі...
Ще й відео зі спільним парадом є...
Країни переможці..
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11.01.2022 21:00 Ответить
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11.01.2022 22:57 Ответить
Так. Ще бачив фото де два прапори разом , на фасаді якогось будинку...
Прям "брати по зброї"...
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11.01.2022 23:03 Ответить
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11.01.2022 23:12 Ответить
"Дебилы Мля"- Лавров
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11.01.2022 19:48 Ответить
Так РФ давно платит наследникам нацистов.
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11.01.2022 19:49 Ответить
А тем временем ЗЕ уже открыто стал прислугой Ермака и встречает советников, которые приехали к Ермаку.
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11.01.2022 19:51 Ответить
Це повний піпець. Поки не пізно, Зеленський звільни місце президента, поки тебе не посадили, хоча вже пізно.
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11.01.2022 19:57 Ответить
скучный день. ну хотя бы пара-тройка самолётов навернулась с карателями от одкб.
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11.01.2022 20:03 Ответить
Они еще не вылетели, подождём послезавтра.
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11.01.2022 21:02 Ответить
"готовь джавелин летом, а зимой стингер" - есть такая пословица у соседей параши.
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11.01.2022 21:08 Ответить
Интересно, у них техперсонал местный или с собой привезли???
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11.01.2022 21:12 Ответить
хорошо бы местный ))
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11.01.2022 21:16 Ответить
Особенно, если у него кто-то из близких пострадал или "не дай бог" погиб...
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11.01.2022 21:37 Ответить
Нікіфоров марення несе, а в ЄС і справді подумають, що Нормандський формат, а особливо Мінський врятує Україну.
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11.01.2022 20:04 Ответить
чини переводчик)) нести марення это просто ппц уже)
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11.01.2022 20:30 Ответить
..маячню несе..
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11.01.2022 22:06 Ответить
Результат буде таким же як результат переговорів Байдена і Путіна, це ідея-фікс для однієї людини, яка для Путіна пусте місце.
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11.01.2022 20:05 Ответить
Он в курсе про выполнние Будапештских соглашений?
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11.01.2022 20:20 Ответить
Ти язика показуй, а не мели ним
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11.01.2022 20:43 Ответить
Дурак (а может и враг) согласился на формулу Штайна, теперь кацапы этим козыряют. Говорят: подписал - выполняй. Но особый статус для Донбасса это конец независимой Украины
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11.01.2022 21:37 Ответить
.!. - ось... це все що можна очікувати від мордору!
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11.01.2022 22:55 Ответить
Який оратор-такі й спітчі! Видає бажане за дійсність. У психології та психіатрії це зветься псевдологією. Одна з форм паранойїдальної шизофренії...
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11.01.2022 23:47 Ответить
пздц !!! во зеленые отморозки !!! Да Кацапы не выполнили ни одного пункта!!! а там пунктов много и первым пунктом стоит - ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ !!!! О чем говорить дальше !? О ЧЕМ МЛЯ !!?
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12.01.2022 00:38 Ответить
О, ще одно "чекало" рот свій роззявило
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12.01.2022 06:39 Ответить
 
 