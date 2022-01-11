Ожидаем, что Россия начнет выполнять решения Парижского саммита 2019 года и присоединится к подготовке новой встречи нормандской четверки - Никифоров
Украина готова к поиску в разных форматах путей мирного урегулирования на Донбассе и ожидает новой встречи лидеров нормандской четверки.
Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина заинтересована как можно скорее разрешить конфликт на востоке, причем мирным путем. Мы готовы искать решения абсолютно во всех форматах – и в новых, и в реанимированных старых", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Он сообщил, что на встрече в Киеве Президент Владимир Зеленский заверил советников лидеров Франции и Германии, что Украина неукоснительно соблюдает решения Парижского саммита 2019 года и готова к организации новой встречи.
"Необходимость в такой встрече, по их словам, видит и Франция, и Германия, поэтому вместе рассчитываем, что и Россия, во-первых, начнет исполнять решения Парижского саммита 2019 года, а во-вторых, все же присоединится к подготовке новой встречи лидеров на высшем уровне", - подчеркнул Никифоров.
Напоминаем, 10 января в Украину прибыли политические советники лидеров Франции и Германии.
4 января состоялась видеоконференция между политическими советниками Германии и Франции с главой ОП Андреем Ермаком, 6 января – встреча в Москве представителей Франции и Германии Йенса Плётнера и Эммануэля Бонна с российским переговорщиком Дмитрием Козаком.
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480915987855728644 2h
"А мы тогда признаем ДНР и ЛНР " - все чаще слышно в московских гостиных. Напугали украинского ежа своей голой лугандонской жопой.
Так почему Россия не фашисты, а Бандэра фашист???
Ще й відео зі спільним парадом є...
Країни переможці..
Прям "брати по зброї"...