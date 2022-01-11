Ожидаем, что Россия начнет выполнять решения Парижского саммита 2019 года и присоединится к подготовке новой встречи нормандской четверки - Никифоров

Украина готова к поиску в разных форматах путей мирного урегулирования на Донбассе и ожидает новой встречи лидеров нормандской четверки.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина заинтересована как можно скорее разрешить конфликт на востоке, причем мирным путем. Мы готовы искать решения абсолютно во всех форматах – и в новых, и в реанимированных старых", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он сообщил, что на встрече в Киеве Президент Владимир Зеленский заверил советников лидеров Франции и Германии, что Украина неукоснительно соблюдает решения Парижского саммита 2019 года и готова к организации новой встречи.

"Необходимость в такой встрече, по их словам, видит и Франция, и Германия, поэтому вместе рассчитываем, что и Россия, во-первых, начнет исполнять решения Парижского саммита 2019 года, а во-вторых, все же присоединится к подготовке новой встречи лидеров на высшем уровне", - подчеркнул Никифоров.

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Напоминаем, 10 января в Украину прибыли политические советники лидеров Франции и Германии.

4 января состоялась видеоконференция между политическими советниками Германии и Франции с главой ОП Андреем Ермаком, 6 января – встреча в Москве представителей Франции и Германии Йенса Плётнера и Эммануэля Бонна с российским переговорщиком Дмитрием Козаком.