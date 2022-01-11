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Чеху Новачеку, осужденному за войну на Донбассе, сократили срок с 20 до 6 лет

Чеху Новачеку, осужденному за войну на Донбассе, сократили срок с 20 до 6 лет

Высший суд в Праге сократил срок отбывания наказания Лукашу Новачеку, которого осудили за поддержку вооруженных группировок на Донбассе, с 20 до 6 лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным следствия, в конце июля 2015 года мужчина сначала поехал в Ростов на Дону, откуда отправился на территорию, контролируемую незаконными вооруженными группировками "ДНР" и "ЛНР". Согласно обвинению, чех участвовал в боях на Донбассе, в частности, в разведывательных операциях и патрулировании.

Расследованием уже раньше занимался окружной суд чешского города Пльзень, но Новачек сразу же подал апелляцию, и дело было передано на рассмотрение Верховного суда.

В Украину Новачек приехал, чтобы "построить новую жизнь с украинкой Натальей", с которой он вроде бы познакомился в интернете. По словам чешского наемника, ее знакомые сразу же предложили мужу работу на местных боевиков.

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Новачек признался в том, что действительно некоторое время находился в Украине и был в казармах координированных Россией боевиков. Однако свое участие в боевых действиях на востоке страны против украинской армии чех отрицал, по его словам, он работал на кухне и вел вспомогательные работы.

Однако на снимках в социальных сетях, представленных судьями в качестве доказательств, Новачека можно увидеть в военной форме и с оружием в руках. В свою защиту чех, получивший на Донбассе позывной "Левша", заявил, что снимки в интернете он обнародовал, чтобы не выглядеть "как простак, приехавший на восток Украины чистить картофель".

Новачек также давал интервью пропагандистам пророссийских формирований, где рассказывал, где воевал и почему приехал на Донбасс. Чех признался, что сначала воевал в составе вооруженных группировок в Луганске, а затем присоединился к боевикам незаконных военных сил.

В ходе судебного процесса чех заявил, что интервью он согласился дать за вознаграждение и по заранее прописанному сценарию.

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"Журналисты надиктовали нам, что мы должны говорить, они также настаивали на том, чтобы интервью давали именно иностранцы", – сказал Новачек в свою защиту.

За это, по словам Новачека, наемник получил две тысячи российских рублей. Чех также подчеркнул, что это были единственные деньги, которые он получил за все время пребывания на территории ОРДЛО.

Суд признал Новачека виновным и решил приговорить Новачека к шести годам заключения за поддержку террористических группировок.

"Это все политически мотивированная акция. Я не террорист, я христианин", – реагировал на решение суда Новачек. Чех также добавил, что если бы он знал, что речь идет о незаконных группировках, то никогда бы не участвовал в подобной деятельности.

"Нам остается только уважать решение суда", – прокомментировал вердикт прокурор Мартин Белый.
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Топ комментарии
+20
Суки! І тут без кацапів не обійшлося...
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11.01.2022 19:46
+13
В Україні його б взяли в ОП працювати.
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11.01.2022 19:58
+10
кацапня підбирає по всьому світу найбільш тупих, які навіть шкільної програми географії не знають. І священик приходу, де виріс цей полудурок - сатаніст якийсь, якщо не зміг пояснити цьому християнину, що вбивати не можна
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11.01.2022 19:56
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Суки! І тут без кацапів не обійшлося...
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11.01.2022 19:46 Ответить
педорубликами потянуло..
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11.01.2022 20:05 Ответить
Скоро окажется на эфирах ********** с рассказами как укры ненавистные простых поваров распинали прямо в трусиках с вырезанным тризубом на лбу. Интересно, как его там с баблом кинут?
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11.01.2022 20:53 Ответить
після відсидки притягнути за злочини перед Україною ! тепер я думаю чехи на віну не поїдуть .
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11.01.2022 19:47 Ответить
ну через недельку ещё и наградят ..
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11.01.2022 19:51 Ответить
кацапня підбирає по всьому світу найбільш тупих, які навіть шкільної програми географії не знають. І священик приходу, де виріс цей полудурок - сатаніст якийсь, якщо не зміг пояснити цьому християнину, що вбивати не можна
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11.01.2022 19:56 Ответить
синку, не вмієш читати українською - то й не читай. Цей малорозумний чех сам оголосив, що він "Я не терорист, я християнин".
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11.01.2022 20:39 Ответить
Христиане ,там как раз наоборот-"не убий "-только своих.а это понятие весьма широкое и в разное время понимается по разному.вот ,к примеру ,грешить с чужой женой нельзя,а с мужику с мужиком?ну это если таких мужчинами считать...так что с одной стороны ,один там уже точно не мужчина ,а а другой стороны -женских половых признаков тоже нет.вот такое мировоззрение .разностороннее.
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11.01.2022 22:25 Ответить
це у ваш суто расєйська звичка розводити антімонії навколо очевидних речей. Мене ддусь вчив, що чорне - чорне, а біле - біле. І так у нас усі дідусі і бабусі робили, тому діти на шизиків не перетворювались від нєсварєнія мислі, як на расії
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11.01.2022 23:42 Ответить
Звички ,то таке.усі ми трохи збоченці,кожен по своєму. та й де ті норми і від чого відштовхуватися . а от як ми це контролюємо и як ставимося до цього,яким чином це впливає на наші відносини з іншими?.але я зараз міркував про людей ,як особистостей, та й ви відповіли мені саме по цьому життєвому шляху ,
а в коментарі річ була саме про -християнську релігію, а своєю відповіддю ви старанно обійшли це сороміцьке питання.бо релігія звісно теж впливає на менталітет і навпаки,але однакова релігія все ж змушує так само однаково і помилялись.чи нє? Тоді читайте мій попередній допис.
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15.01.2022 21:27 Ответить
я, соромно сказати, атеістка. Не анти-теістка, я просто поза конфесіями. Але звісно, погоджусь, що всі моделі поведінки людей базуються на нормах моралі, які дуже тісно пов'язані з релігією, яка поширена у їхньому середовищі. Якщо ви хочете доколупатися особисто до мене, то я взагалі не знаю, як релігія впливає на особистість на емоційному рівні, бо особисто цього не пережила, бо батьки мої теж були атеістами, а бабуся і дідусь - католиками, що вони старанно приховували, зокрема й від нас, малих, щоб ми в школі не розказали, бо в совку всяка релігія не схвалювалася, а католицька взагалі вважалася ворожою. Я не знаю , чи релігія впливає на помилки, бо я цього не переживала, а тільки вчила в інституті на курсах соціальної психології і релігієзнавства І я не розумію, чого ви від мене хочете, бо мій пост стосувався всього лише вислову самого засранця, який верещав, що він християнин після того,як його почали судити за участь в терористичних угрупуваннях
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15.01.2022 22:22 Ответить
Я просто прагну до вас доколупаться,ви мене викрили.і як справжня атеістуа ви звісно не розумієте що од вас хоче співрозмовник на форумі .прямо диво
https://www.maximonline.ru/humor/_article/luchshie-anekdoty-pro-religiyu-cerkvi-i-proklyatykh-ateistov/
Главная проблема атеизма в том, что в мире есть тысячи людей, которые должны гореть в аду. А ада нет.
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16.01.2022 23:27 Ответить
В Україні його б взяли в ОП працювати.
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11.01.2022 19:58 Ответить
Ще і компенсацію виділили, за моральну шкоду.
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11.01.2022 20:00 Ответить
В Украине, максимум 5 лет бы дали.
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11.01.2022 20:00 Ответить
У нас тількт добробатів і патріотів судять.
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11.01.2022 20:02 Ответить
Чехи, ваш лизок параши засчитан. Смачного.
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11.01.2022 20:04 Ответить
Если в Украине, террористам дают условные сроки, либо до 5 лет тюрьмы, то с какой стати чехи должны давать 20-25 лет?
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11.01.2022 20:26 Ответить
А тут з Вами погоджуюсь
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11.01.2022 20:37 Ответить
У нас 5 лет тюрьми дают заочно.
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11.01.2022 20:40 Ответить
Согласен. Однако чехи давно забыли вонь русской портянки. Впрочем им и немецкие в прошлом столетии не смердели.
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11.01.2022 20:44 Ответить
Понять и простить...
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11.01.2022 20:10 Ответить
Тю.. а че грамоту не дали и печенек в утешение?
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11.01.2022 20:11 Ответить
Ватного быдла везде хватает, вот, оказывается, и в Чехии оно есть - тупое, недоразвитое, озлобленное, падкое на легкое "баблишко". И плевать этому недоумку-"какойразнице", что именно "савецкая расия" топтала его Чехию в 1968 и убивала его же сограждан, каких-то пол-века назад.
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11.01.2022 20:15 Ответить
Чех також додав, що якби він знав, що йдеться про незаконні угрупування, то ніколи б не брав участі у подібній діяльності. Джерело:

Белый и пушистый, прям ангелок. Телевизор не смотрит, инет не юзает. Повар он. Картофель чистил)))
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11.01.2022 20:17 Ответить
сегодня, он хотел бы присоединится к белопарашным "миротворцам" в казахстане. у них картошки побольше.
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11.01.2022 20:20 Ответить
А потом вообще по амнистии выпустят...
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11.01.2022 20:24 Ответить
но на бутылку можно успеть посадить
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11.01.2022 20:50 Ответить
Есть такой диагноз - 7Б...
Имеем лицезреть практически эталонный образец...
А ведь он ещё и потомство даст...
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11.01.2022 20:52 Ответить
видно ж, що воно туповате, як i бiльшiсть лугандонцiв, що за сраний рюзьгемiр
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11.01.2022 21:39 Ответить
позаду, справа

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11.01.2022 21:40 Ответить
Lukáš Nováček (27)

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11.01.2022 21:43 Ответить
це наука бандитам
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11.01.2022 22:15 Ответить
А знаєте чому так? Тому що ні при парашенку, ні тим паче при зеленому дібілу, поліцейські, і вся інша шобла, не відкриває справи проти таких ватних скотів, яких потім через інтерпол можна вимагати екстрадицію до нас. Всі чекають, що за них повинні це зробити інші країни.
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11.01.2022 22:45 Ответить
Оно просто картошку чистило. Красиво! Тут не придерёшься - чистил картошку и баста Золотая голова - конспиратор!
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12.01.2022 12:13 Ответить
 
 