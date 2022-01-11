Чеху Новачеку, осужденному за войну на Донбассе, сократили срок с 20 до 6 лет

Высший суд в Праге сократил срок отбывания наказания Лукашу Новачеку, которого осудили за поддержку вооруженных группировок на Донбассе, с 20 до 6 лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным следствия, в конце июля 2015 года мужчина сначала поехал в Ростов на Дону, откуда отправился на территорию, контролируемую незаконными вооруженными группировками "ДНР" и "ЛНР". Согласно обвинению, чех участвовал в боях на Донбассе, в частности, в разведывательных операциях и патрулировании.

Расследованием уже раньше занимался окружной суд чешского города Пльзень, но Новачек сразу же подал апелляцию, и дело было передано на рассмотрение Верховного суда.

В Украину Новачек приехал, чтобы "построить новую жизнь с украинкой Натальей", с которой он вроде бы познакомился в интернете. По словам чешского наемника, ее знакомые сразу же предложили мужу работу на местных боевиков.

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Новачек признался в том, что действительно некоторое время находился в Украине и был в казармах координированных Россией боевиков. Однако свое участие в боевых действиях на востоке страны против украинской армии чех отрицал, по его словам, он работал на кухне и вел вспомогательные работы.

Однако на снимках в социальных сетях, представленных судьями в качестве доказательств, Новачека можно увидеть в военной форме и с оружием в руках. В свою защиту чех, получивший на Донбассе позывной "Левша", заявил, что снимки в интернете он обнародовал, чтобы не выглядеть "как простак, приехавший на восток Украины чистить картофель".

Новачек также давал интервью пропагандистам пророссийских формирований, где рассказывал, где воевал и почему приехал на Донбасс. Чех признался, что сначала воевал в составе вооруженных группировок в Луганске, а затем присоединился к боевикам незаконных военных сил.

В ходе судебного процесса чех заявил, что интервью он согласился дать за вознаграждение и по заранее прописанному сценарию.

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"Журналисты надиктовали нам, что мы должны говорить, они также настаивали на том, чтобы интервью давали именно иностранцы", – сказал Новачек в свою защиту.

За это, по словам Новачека, наемник получил две тысячи российских рублей. Чех также подчеркнул, что это были единственные деньги, которые он получил за все время пребывания на территории ОРДЛО.

Суд признал Новачека виновным и решил приговорить Новачека к шести годам заключения за поддержку террористических группировок.

"Это все политически мотивированная акция. Я не террорист, я христианин", – реагировал на решение суда Новачек. Чех также добавил, что если бы он знал, что речь идет о незаконных группировках, то никогда бы не участвовал в подобной деятельности.

"Нам остается только уважать решение суда", – прокомментировал вердикт прокурор Мартин Белый.