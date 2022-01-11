Переговоры между США и Россией дополняют усилия ЕС в рамках нормандского формата, - Макрон

Переговоры между США и Россией в Женеве должны приветствоваться, поскольку они дополняют усилия Европейского Союза в поиске разрешения кризиса, развернувшегося вокруг Украины.

Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большая часть нашего обсуждения была посвящена главной международной проблеме, месту ЕС в разрешении ситуации с Россией и Украиной. Мы защищаем европейский подход, объединяющий твердость перед фактом любой агрессии и сохранение каналов для диалога, чтобы найти пути выхода из ситуации и строить общую архитектуру безопасности в Европе для себя и наших соседей", - подчеркнул президент Франции.

Отвечая на вопрос прессы, он подчеркнул, что Франция и Германия будут продолжать представлять интересы ЕС в этих процессах, в частности, в нормандском формате.

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"Европа с первого дня привлечена к разрешению конфликта в Украине, через Минские соглашения и нормандский формат, где мы имеем Украину, Россию, Германию и Францию ​​– две европейские силы, выступающие в качестве гарантов процесса и предоставляющие регулярные доклады для Европейского совета", - сказал Макрон.

Он отметил, что инициативы президента Украины Владимира Зеленского по проведению нормандской встречи отражают предложения Франции, изложенные во время телефонных разговоров президентов Франции и РФ.

"Нормандский формат остается в силе, это надлежащая платформа для разрешения кризиса в Украине. В этом контексте привлечение США к этому процессу является хорошим знаком, который мы должны приветствовать. Переговоры между США и Россией продолжаются, и они касаются не только Украины, но и коллективной безопасности между этими двумя силами. Это хорошая вещь. Мы не должны мешать данному диалогу или критиковать его, потому что он дополняет усилия Европы, представленной нормандским форматом путем участия Германии и Франции", - подчеркнул Макрон.