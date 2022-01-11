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Новости Нормандские переговоры
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США (24862) Франция (3354) нормандская четверка (1596) Макрон (1173)

Переговоры между США и Россией дополняют усилия ЕС в рамках нормандского формата, - Макрон

Переговоры между США и Россией дополняют усилия ЕС в рамках нормандского формата, - Макрон

Переговоры между США и Россией в Женеве должны приветствоваться, поскольку они дополняют усилия Европейского Союза в поиске разрешения кризиса, развернувшегося вокруг Украины.

Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большая часть нашего обсуждения была посвящена главной международной проблеме, месту ЕС в разрешении ситуации с Россией и Украиной. Мы защищаем европейский подход, объединяющий твердость перед фактом любой агрессии и сохранение каналов для диалога, чтобы найти пути выхода из ситуации и строить общую архитектуру безопасности в Европе для себя и наших соседей", - подчеркнул президент Франции.

Отвечая на вопрос прессы, он подчеркнул, что Франция и Германия будут продолжать представлять интересы ЕС в этих процессах, в частности, в нормандском формате.

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"Европа с первого дня привлечена к разрешению конфликта в Украине, через Минские соглашения и нормандский формат, где мы имеем Украину, Россию, Германию и Францию ​​– две европейские силы, выступающие в качестве гарантов процесса и предоставляющие регулярные доклады для Европейского совета", - сказал Макрон.

Он отметил, что инициативы президента Украины Владимира Зеленского по проведению нормандской встречи отражают предложения Франции, изложенные во время телефонных разговоров президентов Франции и РФ.

"Нормандский формат остается в силе, это надлежащая платформа для разрешения кризиса в Украине. В этом контексте привлечение США к этому процессу является хорошим знаком, который мы должны приветствовать. Переговоры между США и Россией продолжаются, и они касаются не только Украины, но и коллективной безопасности между этими двумя силами. Это хорошая вещь. Мы не должны мешать данному диалогу или критиковать его, потому что он дополняет усилия Европы, представленной нормандским форматом путем участия Германии и Франции", - подчеркнул Макрон.
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Топ комментарии
+9
И это чмо свой пятак воткнуло...
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11.01.2022 20:17
+7
Зусилля у них. Прямо пахарі)
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11.01.2022 20:40
+4
А где ЗеЧМО? Даже жалкого видосика нет. А ведь многое решается для Украины. Это дерьмо все еще в отпуске ?
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11.01.2022 21:31
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И это чмо свой пятак воткнуло...
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11.01.2022 20:17 Ответить
Тот случай когда московиты говорили праду правду про сопротивление французов в ВМВ...
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11.01.2022 20:17 Ответить
та да, лапотник. московиты говорили правду
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11.01.2022 20:20 Ответить
"місцю ЄС у вирішенні ситуації з Росією і Україною", это все что требовалось прочитать от царевны лягушки!
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11.01.2022 20:20 Ответить
Макрон здав Путлеру все, що він тільки міг. Тільки з такими секундантами як Німеччина та Франція зустрічатися з росіянами в Мінську.
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11.01.2022 20:36 Ответить
Товарищ Сухов , в Минске не будет никаких встреч , не мечтайте !
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11.01.2022 20:41 Ответить
Нормандский формат уже назначил РФ "стороной конфликта" , поєтому , нужно продолжать работу . Саммит в Берлине должен состояться и пройти с пользой для Украиньі !
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11.01.2022 20:39 Ответить
Зусилля у них. Прямо пахарі)
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11.01.2022 20:40 Ответить
Найозабоччєнніший та найобєспокоєнніший пукнув в калюжу.
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11.01.2022 20:55 Ответить
Зайдёт, например, испанская армия во Францию и займёт Шампань. А потом Макрону предложат искать консенсус и посмотреть в глаза, в которых он будет видеть мир. Только, думаю, французы не будут инфантильными украинцами.
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11.01.2022 20:59 Ответить
какая падлючая обтекаемая формулировка "кризис вокруг Украины". хотя этот жабоед прав: все уже переколотились, а наш зе-иуда молчит, будто говна в рот набрал. наверное опять в Оман рванул , после Буковеля.
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11.01.2022 21:05 Ответить
Это звиздец...говорят ,что зелёный ушлепок,пару часов назад,снова потребовал его на острова увезти -типа мордой посветил и хватит...
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11.01.2022 21:06 Ответить
Справедливее назвать московский формат, куда летали представитель франции и германии. И катались на тройках.
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11.01.2022 21:08 Ответить
і в чому ж "зусилля" Макрона та Меркель? В блокуванні Україні права купляти зброю у країн НАТО? та в постійному наполяганні на виконанні Україною "формули штайнмаєра-ху@ла", яка дорівнює знищенню Незалежної Української Держави? Оце так титаничні "зусилля"...
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11.01.2022 21:16 Ответить
А где ЗеЧМО? Даже жалкого видосика нет. А ведь многое решается для Украины. Это дерьмо все еще в отпуске ?
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11.01.2022 21:31 Ответить
Він у ступорі! Він був на 100% упевнений, що Захід піде назустріч Московії. А у нинішній ситуації йому капітулювати буде нелегко.
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11.01.2022 22:00 Ответить
Гражданин рашки-говняшки имеет право сделать свою совесть свободной, очистив её от таких ненужных чувств как честность, стыд, грусть, застенчивость, симпатия, сострадание, жалость, сожаление, вина, раскаяние, беспокойство, возмущение социальной несправедливостью, благодарность и проч. мешающей жить ерунды.

Качества, которые поощряются и прививаются с детства в рашке-говняшке:

антипатия
благоговение перед начальством
влечение к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
влюблённость в национального лидера ботоксного Сцарька-путятишну
восхищение национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
восторг от национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
привязанность к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
трепет перед национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
враждебность ко всему нерашкиному-говняшкиному
неописуемая гордость за рашку-говняшку
зависть
злорадство
любовь к рашке-говняшке и её национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
надежда на скорый развал американской экономики, ЕС и, как следствие, наступление светлого будущего в рашке-говняшке
напряжённость неважно в чём
ненависть не важно к чему
неприятие не важно чего
обида не важно на что
безапелляционная уверенность в правильности курса национального лидера ботоксного Сцарька-путятишной
ностальгия по светлому имперскому прошлому Рашки-говняшки и её мегаимерскому будущему, как оно красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
отвращение и непримиримость к врагам рашки-говняшки
презрение к национал-предателям интересов рашки-говняшки на Синайском полуострове
пренебрежение к тяготам жизни в рашке-говняшке
радость от осознания причастности к рашке-говняшке и её ведущей роли в мировой истории
генетическая неспособность к разочарованию от тягот жизни в рашке-говняшке
скорбь о величайшей геополитической катастрофе, в результате которой на свет появилась рашка-говняшка
животный страх перед костлявой рукой рынка
тоска о былой славе рашки-говняшки
удивление санкциям, объявленным рашке-говняшке ни с того, ни с сего
эйфория от внешнеполитических успехов национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
энтузиазм от достижений национальной экономики и её лидерства в мировой экономике, как это красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSeg_Wwbx3ygEa4wcS46UyQ7lmd6HpdaChhw&usqp=CAU
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11.01.2022 21:45 Ответить
Мы европе и их макронам порядком поднадоели со своими клоунами и цирком шапито. Спасибо зебобикам
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11.01.2022 22:00 Ответить
Вроде бы и не старый, а уже безмозглый.
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11.01.2022 22:12 Ответить
макарон - ти засранец!
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11.01.2022 22:53 Ответить
А які зусилля застосували учасники т.з. нормандського формату, щоб змусити агресора-т.з. рф виконати свої зобовязання у Будапештському меморандумі 1994 року та відновити територіальну цілісність та недоторканість кордонів України?!
Зустрічі т.з. "нормандської четвірки"-це добре, а які ж результати цих посиденьок?
Війська т.з. рф та Білорусії у Казахстані?!
Привіт мус"є Макрону від ГЕНЕРАЛА ШАРЛЯ Д"ГОЛЛЯ!!!
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11.01.2022 23:37 Ответить
Нужно просто ипануть этого кацапского, ублюдочного скота и десяток подобных выродков-шовинистов, чтобы они не гадили, и не шантажировали весь мир.
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16.01.2022 20:48 Ответить
 
 