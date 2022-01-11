ВОЗ и ЕМА считают, что стратегия борьбы с COVID-19 не должна основываться на постоянных бустерных прививках

Стратегии вакцинации, основанные на введении бустерных доз существующих вакцин, вряд ли будут эффективными в будущем, в виду низкого уровня вакцинации в некоторых странах и мутаций коронавируса

Так считают во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В ВОЗ говорят, что с учетом многих факторов, включающих спрос на вакцины и эволюцию вируса, "стратегии вакцинации, основанные на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины вряд ли будут подходящим или устойчивыми".

В ВОЗ считают, что должны быть разработаны вакцины против COVID-19, которые оказывают большое влияние на профилактику инфекции и предотвращают ее передачу. До тех пор, пока такие вакцины не появятся, может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19, чтобы они продолжали обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что долгосрочная стратегия борьбы с COVID-19 не должна основываться на постоянных и частых бустерных прививках.

"Хотя использование дополнительных ревакцинаций может являться частью планов на случай непредусмотренных обстоятельств, повторные вакцинации через короткие промежутки времени не представляют собой стабильную долгосрочную стратегию", - заявил председатель департамента стратегии биологических угроз для здоровья и вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

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Официальный представитель EMA выразил обеспокоенность, что стратегия введения бустеров каждые четыре месяца гипотетически создает риск перегрузить иммунную систему людей и привести к истощению населения. Кавалери также сказал, что для того, чтобы решить, необходима ли специфическая для штамма Омикрон вакцина, нужны дополнительные данные о влиянии нового варианта на вакцины и лучшее понимание эволюции текущей волны заболеваний.

Европейский регулятор заявил, что сейчас ведет переговоры с разработчиками вакцин на случай, если потребуется обновленная вакцина. Однако в ЕМА подчеркнули, что любые такие изменения должны быть скоординированы на глобальном уровне.