ВОЗ и ЕМА считают, что стратегия борьбы с COVID-19 не должна основываться на постоянных бустерных прививках
Стратегии вакцинации, основанные на введении бустерных доз существующих вакцин, вряд ли будут эффективными в будущем, в виду низкого уровня вакцинации в некоторых странах и мутаций коронавируса
Так считают во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
В ВОЗ говорят, что с учетом многих факторов, включающих спрос на вакцины и эволюцию вируса, "стратегии вакцинации, основанные на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины вряд ли будут подходящим или устойчивыми".
В ВОЗ считают, что должны быть разработаны вакцины против COVID-19, которые оказывают большое влияние на профилактику инфекции и предотвращают ее передачу. До тех пор, пока такие вакцины не появятся, может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19, чтобы они продолжали обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что долгосрочная стратегия борьбы с COVID-19 не должна основываться на постоянных и частых бустерных прививках.
"Хотя использование дополнительных ревакцинаций может являться частью планов на случай непредусмотренных обстоятельств, повторные вакцинации через короткие промежутки времени не представляют собой стабильную долгосрочную стратегию", - заявил председатель департамента стратегии биологических угроз для здоровья и вакцинации ЕМА Марко Кавалери.
Официальный представитель EMA выразил обеспокоенность, что стратегия введения бустеров каждые четыре месяца гипотетически создает риск перегрузить иммунную систему людей и привести к истощению населения. Кавалери также сказал, что для того, чтобы решить, необходима ли специфическая для штамма Омикрон вакцина, нужны дополнительные данные о влиянии нового варианта на вакцины и лучшее понимание эволюции текущей волны заболеваний.
Европейский регулятор заявил, что сейчас ведет переговоры с разработчиками вакцин на случай, если потребуется обновленная вакцина. Однако в ЕМА подчеркнули, что любые такие изменения должны быть скоординированы на глобальном уровне.
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Не пройшло й двох років.
об этом было слепому понятно с самого начала за исключением пары усобо упоротых тут на цензоре.
Т.е. вы признали несостоятельность вакцин, и их действие на имунную систему и истощение. ОК.
Но как-бы ни было, что делать дальше? бесконечно заражаться, болеть, умирать, маски, дистанция....???
Ой, це я, певно, розмріялася.
Так, не заходили. Я за всіма стежу (на автоматі, не зумисно - не бійтеся ), зразу помічаю, кого певний час нема. Бо переживаю.
За когось більше, за когось менше, але тим не менш, звикаєш до всіх От нема вже давно Івана Сулими, хоч і впертий, і противний, і погрожував мені, але переживаю: може, щось сталося. Хіба що нік змінив, а я не здогадуюся по-новому, та хай би щось написав: де він і що з ним.
Так, повернулася, все помаленьку. Зразу до праці.
Періодично розказую потрошку тим, кому цікаво, про подальший =скрут мозгів= (як тут кажуть мої знайомі) у "борців" та щоновішу маячню кожен Божий день.
Вранці, щойно прокинусь, зразу беру телефон в руки і бігом в газетку - чи ще можна з дому виходити, чи вже нє. І які нові обмеження придумали ці придурки.
Але я - оптиміст (здається, казала). І жінка-воїн. От. Ну, і якось воно так.
Що у Вас нового ?
вперед овощи, нужно как-то перекручивать свой бред на новый лад, а то сильно под себя сходили
А не они же такие же тупые манипуляторы как и ты или ты еще тупее и вообще не понимаешь что там происходит? 🤣🤣🤣 Ми гузке на англеске на шпарле
Они подписывают ссылку "This data shows that people are https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 dying at a rate 20 percent higher than normal in the two-week follow-up period after their second shot."
Статья под ссылкой
Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study
Заявленного тобой говна там нет, заявленого ими говна там тоже нет🤣🤣🤣 старайся лучше лахтинская чепуха
Просто меняют тактику на фоне усиливающихся протестов в мире против уколизации.Ищут другие способы отправления людей на тот свет,только и всего.
нарешті винних у провалі компанії знайдено, це вірус та низький рівень вакцинації у деяких країнах. Але не ми і не ефективність вакцин. браво!
Поки що, на жаль, ні.
Я знаю кто наш мир поверг во тьму .
Как был разрушен дом наш понемногу ,
как алчность поглотила доброту,
коварству тирании дав дорогу.
Благими помыслами выстлана дорога
в никуда
- всеобщий дар утопии услада.
Но в той «погоне» выжжена земля
после разнообразных опытов вакцинации псевдовакцинами разных категорий людей поставлена задача создать "ту самую, настоящую" вакцину, которая изменит генетический код человека, сделает его послушным сигналам, передаваемых вышками 5G и спутниками Маска