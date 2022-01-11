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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ и ЕМА считают, что стратегия борьбы с COVID-19 не должна основываться на постоянных бустерных прививках

ВОЗ и ЕМА считают, что стратегия борьбы с COVID-19 не должна основываться на постоянных бустерных прививках

Стратегии вакцинации, основанные на введении бустерных доз существующих вакцин, вряд ли будут эффективными в будущем, в виду низкого уровня вакцинации в некоторых странах и мутаций коронавируса

Так считают во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В ВОЗ говорят, что с учетом многих факторов, включающих спрос на вакцины и эволюцию вируса, "стратегии вакцинации, основанные на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины вряд ли будут подходящим или устойчивыми".

В ВОЗ считают, что должны быть разработаны вакцины против COVID-19, которые оказывают большое влияние на профилактику инфекции и предотвращают ее передачу. До тех пор, пока такие вакцины не появятся, может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19, чтобы они продолжали обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что долгосрочная стратегия борьбы с COVID-19 не должна основываться на постоянных и частых бустерных прививках.

"Хотя использование дополнительных ревакцинаций может являться частью планов на случай непредусмотренных обстоятельств, повторные вакцинации через короткие промежутки времени не представляют собой стабильную долгосрочную стратегию", - заявил председатель департамента стратегии биологических угроз для здоровья и вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

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Официальный представитель EMA выразил обеспокоенность, что стратегия введения бустеров каждые четыре месяца гипотетически создает риск перегрузить иммунную систему людей и привести к истощению населения. Кавалери также сказал, что для того, чтобы решить, необходима ли специфическая для штамма Омикрон вакцина, нужны дополнительные данные о влиянии нового варианта на вакцины и лучшее понимание эволюции текущей волны заболеваний.

Европейский регулятор заявил, что сейчас ведет переговоры с разработчиками вакцин на случай, если потребуется обновленная вакцина. Однако в ЕМА подчеркнули, что любые такие изменения должны быть скоординированы на глобальном уровне.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Невже логіку вмикають?
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Не пройшло й двох років.
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11.01.2022 21:14
+7
Богохульство якесь.
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11.01.2022 21:18
+7
Стратегії вакцинації, засновані на постійному введенні бустерних доз існуючих вакцин, не будуть ефективними в майбутньому, через низький рівень вакцинації в деяких країнах та мутації коронавірусу. Джерело:

нарешті винних у провалі компанії знайдено, це вірус та низький рівень вакцинації у деяких країнах. Але не ми і не ефективність вакцин. браво!
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11.01.2022 23:24
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Невже логіку вмикають?
Оперативно!
Не пройшло й двох років.
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11.01.2022 21:14 Ответить
руснявый иди своим крепостным в голову сри про "жижу", жижу у тебя на эрефии делают - шмурдяк-5, до сих пор не сертифицирован в приличных странах
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11.01.2022 21:30 Ответить
Я, ты готов скинуть ссылку на научную работу подтверждающую твой высер?
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11.01.2022 21:39 Ответить
Ну таки я слегка в недоумении , статью читал ? Официальный представитель ЕМА про это говорит , от научной статьи боюсь в обморок упадешь. Вот это накрыло
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11.01.2022 21:49 Ответить
Шмакида Иван Лоханович, ссылку давай 🤣
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11.01.2022 21:55 Ответить
а на чём? накачивать иммуностимуляторами и адъювантами?
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11.01.2022 21:17 Ответить
Богохульство якесь.
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11.01.2022 21:18 Ответить
Яке богохульство? Скажуть, шо вихід - вічний карантин.
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11.01.2022 21:23 Ответить
Так кажете наче при вакцинації карантину не було.
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11.01.2022 21:29 Ответить
Ага, але здається, шо побільшало реклами Маку І КФС, бо туди тіки ширнутих пускають.
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11.01.2022 21:32 Ответить
Так уже сказали - после окончания эпидемии , ограничения и куаркоды останутся .
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11.01.2022 21:30 Ответить
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11.01.2022 22:23 Ответить
с добрым утром, ВООЗ и ЕМА!
об этом было слепому понятно с самого начала за исключением пары усобо упоротых тут на цензоре.
Т.е. вы признали несостоятельность вакцин, и их действие на имунную систему и истощение. ОК.
Но как-бы ни было, что делать дальше? бесконечно заражаться, болеть, умирать, маски, дистанция....???

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11.01.2022 21:24 Ответить
Что делать дальше? Как по мне ровно то же самое, что делали при любой из эпидемий ОРВИ в доковидную эпоху. Лечить симптоматику, вызванную болезнью и тем самым помогать организму справляться с вирусом. Нарабатывать коллективный иммунитет, а не ныкаться от вируса по углам. Все равно он догонит только с определенным лонгом и еще большим числом мутаций. Раньше же это помогало и довольно неплохо. Почему в данном случае не должно помочь.
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12.01.2022 00:41 Ответить
І пропагувати здоровий та активний спосіб життя, рухливість, менше стресів, позитивний настрій / підхід, загартовування організму, оздоровлення та профілактику захворювань, зокрема, мед.огляди та ранню діагностику.

Ой, це я, певно, розмріялася.
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12.01.2022 00:59 Ответить
Ну все те що Ви перелічили не завадить і здоровій людині. Доброї ночі. Давно не заходив на форум. Більш цікавіші справи були. Ви як - вже знову в Канаді, як бачу по прапорцю? Гостини-відвідини Батьківщини вже скінчилися?
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12.01.2022 01:04 Ответить
Добрий вечір !
Так, не заходили. Я за всіма стежу (на автоматі, не зумисно - не бійтеся ), зразу помічаю, кого певний час нема. Бо переживаю.

За когось більше, за когось менше, але тим не менш, звикаєш до всіх От нема вже давно Івана Сулими, хоч і впертий, і противний, і погрожував мені, але переживаю: може, щось сталося. Хіба що нік змінив, а я не здогадуюся по-новому, та хай би щось написав: де він і що з ним.

Так, повернулася, все помаленьку. Зразу до праці.
Періодично розказую потрошку тим, кому цікаво, про подальший =скрут мозгів= (як тут кажуть мої знайомі) у "борців" та щоновішу маячню кожен Божий день.

Вранці, щойно прокинусь, зразу беру телефон в руки і бігом в газетку - чи ще можна з дому виходити, чи вже нє. І які нові обмеження придумали ці придурки.

Але я - оптиміст (здається, казала). І жінка-воїн. От. Ну, і якось воно так.

Що у Вас нового ?
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12.01.2022 01:37 Ответить
Та в мене начеб-то все рівно. Пройшли свята. Святкували в сімейному колі з дітьми. Без усіляких гамірних гулянок. У нас мабуть просто вік - то не хочеться бурхливих гулянок. Ну а у дітей дочка у листопаді народилася, то ще мала щоб з нею десь ходити. Хіба що до нас. Ну а на цензор не заходив бо трошки зайнятий був. Вирішив своє хобі згадати. Електронікою знову почав займатися. До народження дочки раніше займався. Потім не до того було. Спочатку діти малі - не було як, потім теж якось не сталося, не збулося. А це на старість вирішив повернутися до улюбленого діла. Заодно таким чином від роботи відпочіваю. Робота так би мовити віртуальне - хобі це вже з реальними речами вовтузюсь. Таким чином відпочинок. Ось і ніколи в інеті сидіти. А так нічого - поки в нас дуже не притискають з вакцинацією. Так що якось вільно ще можна ходити куди треба. Не втрачаю надію, що це ковідобєсіє таки скінчиться. Так що будемо сподіватись. Бо все це вже доволі набридло. Зробили казна що з банального ГРВІ.
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12.01.2022 12:00 Ответить
Да.
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12.01.2022 08:24 Ответить
Щас у антиваксеров будет коллапс мозг 🤣, у них же главный нарратив что ВОЗ бабки на "бесконечной вакцинации" собрался делать, а тут такая новость,

вперед овощи, нужно как-то перекручивать свой бред на новый лад, а то сильно под себя сходили
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11.01.2022 21:32 Ответить
ты уже нашел научную работу про вакцины истощают иммунитет?
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11.01.2022 21:43 Ответить
https://newstarget.com/2021-11-23-study-finds-covid-vaccines-increase-average-death-totals.html Шведское исследование показало, что вакцины против коронавируса истощают иммунную систему и ПОВЫШАЮТ смертность от всех причин на 20%.
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12.01.2022 09:54 Ответить
newstarget.com 🤣 Это научный сайт? 🤣🤣🤣

А не они же такие же тупые манипуляторы как и ты или ты еще тупее и вообще не понимаешь что там происходит? 🤣🤣🤣 Ми гузке на англеске на шпарле

Они подписывают ссылку "This data shows that people are https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 dying at a rate 20 percent higher than normal in the two-week follow-up period after their second shot."

Статья под ссылкой
Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study

Заявленного тобой говна там нет, заявленого ими говна там тоже нет🤣🤣🤣 старайся лучше лахтинская чепуха
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12.01.2022 11:37 Ответить
А что-то существенно в их словах радикально поменялось? Все равно собираются косить бабло на сколько это возможно. Но они же понимают, что вечно такой кайф продолжаться не будет. Буратины могут закончится и придется отвечать за свои поступки. Вот и пытаются потихоньку застолбить мягкий съезд с темы. Т.с. прикрыть свою задницу. На Ваше и мое здоровье как собственно и других людей им по большому счету начхать. И к тому же никому не известны длительные последствия таких вод бездумных частых штрыканий. Тоже у них в этом отношении определенный стрем.
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12.01.2022 00:44 Ответить
Щас у антиваксеров будет коллапс мозг 🤣, у них же главный нарратив что ВОЗ бабки на "бесконечной вакцинации" собрался делать, а тут такая новость,
Просто меняют тактику на фоне усиливающихся протестов в мире против уколизации.Ищут другие способы отправления людей на тот свет,только и всего.
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12.01.2022 09:57 Ответить
"Кадри" заходять іноді подивитися на кунсткамеру, де міряються невіглаством однодумці Надії Савченко, Іллі Киви, секти КДБ в Україні, та інших фріків.
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11.01.2022 21:49 Ответить
Все їдно не можуть просто ска-ати:»люде, наші вакцини вірус на фую вертів!» А займаються знову словоблудством, гадє!!!
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11.01.2022 22:57 Ответить
"... стратегія введення бустерів кожні чотири місяці гіпотетично створює ризик перевантажити імунну систему людей і призвести до виснаження населення" А наші шарлатани в білих халатах обіцяють весною ще й дітей почати вакцинувати. Злочинці! Коню зрозуміло, якщо для того, щоб вакцина спрацювала, потрібно її не одна, а чотири дози, то її ефективність не 100% відсотків (як вихваляються заангажовані сторони), а лише 25%. Наплювали на основний принцип медицини: "Не нашкодь" . Використання неперевіреної досконально вакцини можна було якось виправдовувати, коли про коронавірус людство ще нічого не знало і боялося найгірших наслідків, але не тепер. Тепер, з появою колективного імунітету хоч на якісь штами цього вірусу, треба думати і шукати, розробляти реально ефективні ліки, а не колоти людям шмурдяк. І забудьте про свої шкурні інтереси, ескулапи!
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11.01.2022 23:15 Ответить
А Ви вважаєте, що після четвертої дози вакцина допомогає? То чому в такому разі зняли відповідальність з виробників вакцин та вакцинаторів? Чому не ведуть окрему детальну статистику в Україні по захворюванності та смертності серед вакцинованих? Як не мене не все гаразд у датському королівстві.
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12.01.2022 00:47 Ответить
Абсолютно не вважаю. Це нам ці "кандидати в доктора" розповідають, що після четвертої дози буде вам щастя.
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12.01.2022 10:08 Ответить
Стратегії вакцинації, засновані на постійному введенні бустерних доз існуючих вакцин, не будуть ефективними в майбутньому, через низький рівень вакцинації в деяких країнах та мутації коронавірусу. Джерело:

нарешті винних у провалі компанії знайдено, це вірус та низький рівень вакцинації у деяких країнах. Але не ми і не ефективність вакцин. браво!
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11.01.2022 23:24 Ответить
Аби ж придурки, які вже поштрикали 80%, 90% і більше заспокоїлися ...
Поки що, на жаль, ні.
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12.01.2022 01:02 Ответить
Нажаль немає тут ніякої логіки та здорового глузду шановний Фрас Берд,а є тільки страх хижогозвіру,котрий чує приближення небезпеки,її ще немає,але жах вже розливається ,та міцно тримає

Я знаю кто наш мир поверг во тьму .
Как был разрушен дом наш понемногу ,
как алчность поглотила доброту,
коварству тирании дав дорогу.
Благими помыслами выстлана дорога
в никуда
- всеобщий дар утопии услада.

Но в той «погоне» выжжена земля
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11.01.2022 23:25 Ответить
А чому вириваєте з контексту цитати, а не викладаєте усю новину, адже замінити бустери ці покидьки збираються "новими" вакцинами до актуальних штамів, живенько зліпленими за пару- трійку місяців. А то хом'ячки вже розмріялись тут, що їх ширяти більше не будуть
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11.01.2022 23:53 Ответить
Супер-пупер вакцину ВСЕГО за три месяца "разработали-набодяжили гении" и выпустили в серию, а лечить так третий год не знают чем.. Выучили только слова - Вакцины, бустер,тесты, маски...
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12.01.2022 00:19 Ответить
Та все оно прекрасно лечится. Только вот по телеку недавно слышал краем уха кажется на канале Украина в новостях, что типа если заболели ковид ни в коем случае не принимайте противовирусные препараты и антибиотики. Даже как-то слух резанул такой подход.
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12.01.2022 12:07 Ответить
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12.01.2022 02:54 Ответить
Що завгодно - аби не вилікувати ковід за три дні Івермектином.
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12.01.2022 07:26 Ответить
Э-э-э-э, для умственно-отсталых, которые добровольно-принудительно укололись, поезд уже ушёл... Соболезнуем.
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12.01.2022 07:42 Ответить
ключевые слова - "в глобальном масштабе"
после разнообразных опытов вакцинации псевдовакцинами разных категорий людей поставлена задача создать "ту самую, настоящую" вакцину, которая изменит генетический код человека, сделает его послушным сигналам, передаваемых вышками 5G и спутниками Маска
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12.01.2022 10:02 Ответить
 
 