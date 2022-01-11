Блинкен проинформировал Кулебу о содержании переговоров между РФ и США в Женеве 10 января, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что в ходе разговора Блинкен поделился с Кулебой содержанием обсуждения между российской и американской делегациями в Женеве 10 января.

"Стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу "никаких договоренностей по Украине без Украины", - отмечают в МИД.

Главы дипведомств также обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины.

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"Госсекретарь подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Дмитрий Кулеба выразил благодарность США за поддержку и отметил единство позиций Киева и Вашингтона на фоне российских угроз и ультиматумов", - сообщают в МИД.

По словам Кулебы, Украина продолжает активно работать над консолидацией партнеров на фоне угрозы дальнейшей российской агрессии, а США остаются главным партнером безопасности Украины.

"Благодаря активной дипломатической работе Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантическое пространство будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности. Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единства и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов", - подытожил министр.

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