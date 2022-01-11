Блинкен проинформировал Кулебу о содержании переговоров между РФ и США в Женеве 10 января, - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Сообщается, что в ходе разговора Блинкен поделился с Кулебой содержанием обсуждения между российской и американской делегациями в Женеве 10 января.
"Стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу "никаких договоренностей по Украине без Украины", - отмечают в МИД.
Главы дипведомств также обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины.
"Госсекретарь подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Дмитрий Кулеба выразил благодарность США за поддержку и отметил единство позиций Киева и Вашингтона на фоне российских угроз и ультиматумов", - сообщают в МИД.
По словам Кулебы, Украина продолжает активно работать над консолидацией партнеров на фоне угрозы дальнейшей российской агрессии, а США остаются главным партнером безопасности Украины.
"Благодаря активной дипломатической работе Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантическое пространство будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности. Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единства и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов", - подытожил министр.
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Якщо пам'ятатиме всі зашквари шефа, довго не втримається.
21 июля 2014 года президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко заявил, что есть основания обратиться в Конгресс США о предоставлении Украине спецстатуса - главного союзника вне блока НАТО. 19 сентября президент США Барак Обама отказал Украине в получении статуса основного союзника США вне НАТО.
В 2017 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховная Рада https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины большинством в 232 голоса отправила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Та оно уже все знает от кротов!
Люди, существует две петиции о повышении зарплаты военным. Не знаю случайно или специально для раздробления голосов. Так что подписываем обе!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/132306
https://petition.president.gov.ua/petition/131480