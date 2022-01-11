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Новости Агрессия России против Украины Война
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Блинкен проинформировал Кулебу о содержании переговоров между РФ и США в Женеве 10 января, - МИД

Блинкен проинформировал Кулебу о содержании переговоров между РФ и США в Женеве 10 января, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что в ходе разговора Блинкен поделился с Кулебой содержанием обсуждения между российской и американской делегациями в Женеве 10 января.

"Стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу "никаких договоренностей по Украине без Украины", - отмечают в МИД.

Главы дипведомств также обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины.

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"Госсекретарь подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Дмитрий Кулеба выразил благодарность США за поддержку и отметил единство позиций Киева и Вашингтона на фоне российских угроз и ультиматумов", - сообщают в МИД.

По словам Кулебы, Украина продолжает активно работать над консолидацией партнеров на фоне угрозы дальнейшей российской агрессии, а США остаются главным партнером безопасности Украины.

"Благодаря активной дипломатической работе Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантическое пространство будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности. Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единства и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов", - подытожил министр.

Читайте также: США не пойдут на уступки РФ в вопросах территориальной целостности Украины, - Блинкен

Автор: 

МИД (6949) США (26652) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
В кулєби пам'ять як золотої рибки - три секунди.
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11.01.2022 21:31
+10
Зеля отдыхает. Он вам ничего не должен.
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11.01.2022 21:42
+8
А перзидент в астралі блть
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11.01.2022 21:37
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Та Кулеба то молодец ,да и Блинкин не промах ,вместе будем вату утилизировать ,похоже кроме нас некому ...
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11.01.2022 21:31 Ответить
В кулєби пам'ять як золотої рибки - три секунди.
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11.01.2022 21:31 Ответить
Для нього це важлива функція.
Якщо пам'ятатиме всі зашквари шефа, довго не втримається.
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11.01.2022 22:21 Ответить
А перзидент в астралі блть
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11.01.2022 21:37 Ответить
Зеля отдыхает. Он вам ничего не должен.
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11.01.2022 21:42 Ответить
Якби шмаркля та наш дипломатичний корпус соплі не жували, ми би вже були позаблоковим союзником США як Ізраїль. Але цього не сталося, тому що тоді в США треба було б передати Коломойського. Ну, так і сидіть далі біля розбитого корита. США ніколи не прийме вірчі грамоти у злодійки Маркарової якщо ми не змінимо своє ставлення до ідеалів демократії.
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11.01.2022 21:47 Ответить
якби Зеля справді помер, але це б його оточення приховало б - то Україна тиждень, може б два обговорювала, а де президент? - а потім усім це набридло і продовжили жити як раніше. Начебто інституту президентства і не було ніколи. Тому що Зеля це порожнє місце - убоге ЧМО
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11.01.2022 22:01 Ответить
а вона що, соломяна послиха ?
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11.01.2022 23:04 Ответить
Разочарую. То США сопли жевали, жуют и, скорее всего, будут жевать

21 июля 2014 года президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко заявил, что есть основания обратиться в Конгресс США о предоставлении Украине спецстатуса - главного союзника вне блока НАТО. 19 сентября президент США Барак Обама отказал Украине в получении статуса основного союзника США вне НАТО.

В 2017 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховная Рада https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины большинством в 232 голоса отправила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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11.01.2022 23:06 Ответить
Так не хрен там информировать , кацапы выставили такой ультиматум что его даже обсуждать не кто не хочет. А на их пугалки войной с Украиной , не ведется не кто даже в Украине. Все понимают , что если кацапы и полезут , то проиграют при любом раскладе и это только ускорит развал Мордора.
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11.01.2022 21:56 Ответить
наче не дурний той Кулеба, але ж у банці із солоними членами і сам таким став
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11.01.2022 22:03 Ответить
Кулеба, дерьмак тобі дозволив з Блінкеном розмовляти?
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11.01.2022 22:06 Ответить
Посол козломордии в Лондоне заявил, что НАТО "подталкивает Украину к агрессии"
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11.01.2022 22:07 Ответить
а погранслужба активности мордора не видит
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11.01.2022 22:09 Ответить
Хіба могло воно заявити щось інше?
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11.01.2022 22:21 Ответить
последующие события: кулеба проинформировал ермака........., ермак проинформировал своего куратора.........., куратор обматюкал ермака, потому ,что их всех уже проинформировал о переговорах рябков ))
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11.01.2022 22:08 Ответить
Еще одно недоразумение в нашем правительстве.

Та оно уже все знает от кротов!

Люди, существует две петиции о повышении зарплаты военным. Не знаю случайно или специально для раздробления голосов. Так что подписываем обе!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/132306

https://petition.president.gov.ua/petition/131480
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11.01.2022 22:08 Ответить
Восемь лет США работают над этим самым, укреплением, но никак это не сказалось на статусе оккупированных Крыма и ОРДЛО. А так да, отлично Блинкин сказал.
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11.01.2022 22:16 Ответить
И восемь лет у тебя украинский флажок. А, да, это тебя и раздражает.
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11.01.2022 23:16 Ответить
в Українців і у рузьге різне тлумачення слова агресія. В українців це напад, війна, а у них будь які дії чи просто поведінка, яка не вписується у формат їх догм. Ось кулеба щось підписав з Блінкіним - він в чинив агресивні дії щодо Росії. Тут двох думок бути не може. Коли напередодні війни Адольфич писав лист Муссоліні про наступ, він там говорив такі ж слова, Сталін готується до війни, веде себе агресивно тому я змушений нанести превентивний удар, я не можу більше ждати. Риторика така ж сама. А ми дивуємось, що то Машка Захарова весь час видумує таке неоковирне.
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11.01.2022 23:15 Ответить
 
 