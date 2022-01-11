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Новости Агрессия России против Украины Война
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Хотим видеть полную имплементацию Минских соглашений по отводу Россией ее сил, - посол США при НАТО Смит

Хотим видеть полную имплементацию Минских соглашений по отводу Россией ее сил, - посол США при НАТО Смит

Посол США при НАТО Джулиан Смит заявляет, что Альянс готов усилить оборону на восточном фланге и заставить РФ заплатить большую цену за дальнейшую агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия продолжит путь конфронтации военными действиями, мы четко дали понять Кремлю, что мы ответим решительно, включая ряд высокоэффективных экономических мер. Как Альянс мы готовы усилить оборону НАТО на восточном фланге, и мы готовы возложить большую цену за дальнейшую российскую агрессию в Украине", - сказала Смит на пресс-брифинге во вторник.

Она указала, что приняла участие во встрече Комиссии НАТО-Украина в Брюсселе.

"США продолжают непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем нашего партнера, Украину, и мы осуждаем агрессию России против Украины в любых формах. Но позвольте мне ясно заявить: действия России вызвали этот кризис. Мы привержены использованию дипломатии, чтобы деэскалировать ситуацию, и мы будем делать это вместе с нашими союзниками по НАТО и нашими европейскими партнерами", - отметила Смит.

Представитель США добавила, что НАТО открыто для содержательного, взаимного диалога с Россией, но в то же время объединены в том, чтобы сдерживать угрозы против союзников по НАТО и дальнейшую агрессию России против партнеров в Европе.

Смит отметила, что заседание совета НАТО-Россия в среду - еще одна возможность для дипломатии.

"Наш месседж остается таким же: мы хотим видеть полную имплементацию Минских соглашений с отведением Россией ее сил. Но если Россия продолжит конфронтацию - будут серьезные последствия", - подчеркнула она.

Кроме того, посол США при НАТО указала, что в ходе заседания совета НАТО-Россия не будет никаких переговоров относительно политики открытых дверей НАТО.

Она подчеркнула, что США согласовывают позиции со всеми союзниками и партнерами.

"Как замгоссекретаря (Венди Шерман - ИФ) сама сказала вчера, мы не будем принимать решения об Украине без Украины, о Европе - без Европы или о НАТО без НАТО, обеспечивая, что мы привержены принципу: ничего о вас без вас, что вы слышали от госсекретаря Блинкена", - пояснила Смит.

Автор: 

НАТО (9982) россия (95546) США (26652) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+10
Тут главное бубочку к этим переговорам не допускать
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11.01.2022 22:34
+7
Не тільки з Криму а й з Придністров'я, Осетії і Абхазії, Чечні і т.д. з виплатами репарацій!!!
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11.01.2022 22:40
+7
Видимо он уже всех настолько за*бал, что гопнику начали отвечать на понятном ему языке!
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11.01.2022 22:41
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Логично ,при чём и из Крыма тоже ...
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11.01.2022 22:28 Ответить
Не тільки з Криму а й з Придністров'я, Осетії і Абхазії, Чечні і т.д. з виплатами репарацій!!!
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11.01.2022 22:40 Ответить
Тут главное бубочку к этим переговорам не допускать
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11.01.2022 22:34 Ответить
тут ще у 2015 (16,17,18,19,20,21) році теоретично можна було послати цю угоду під три чорти відповідно до статті 52 Віденської конвенції 1969 року про правила укладання Міжнародних договорів. Яка прямо говорить, що будь який договір, який укладено під загрозою застосування сили апріорі є недійсним. Чого цього не було зроблено - питання до дипломатів та юристів міжнародників. І звісно до керівників держави.
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11.01.2022 23:44 Ответить
Це ви про Мінськ? Якщо так то рекомендую нарешті в ньому розібратись бо він в інтересах України, а прописані там речі виглядають як капітуляція росії. Наприклад Україна в праві використовувати ударні бпла так як забороняються тільки іноземні крім дронів обсє. Далі там прописані до відведення озброєння які є тільки в рф і які нікуди не постачались офіційно тобто санкції на рф будуть в будь-якому випадку, бо це або війна або порушення міжнародних договорів про поширення зброї. І так далі.
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12.01.2022 00:44 Ответить
ой, там, в мінських протоколах, приховано багацько вигідних Україні положень. Якщо, звісно, не тракткувати їх відповідно до хотєлок касапів та **********...
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12.01.2022 01:32 Ответить
здається ви бажане видаєте за дійсне
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12.01.2022 03:32 Ответить
"Фантазёр, ты меня называла,
Фантазёр, а мы с тобою не пара..."

Впечатление, что и параша и штаты сознательно уже "прямо забивают" ситуацию в "глухой угол", причём каждый в свой...
Не к добру...
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11.01.2022 22:37 Ответить
Видимо он уже всех настолько за*бал, что гопнику начали отвечать на понятном ему языке!
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11.01.2022 22:41 Ответить
Больше да, чем нет.
А не к добру - это нам...
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11.01.2022 22:56 Ответить
дАпистелась русня - Столтенберг сказал - что НАТО готово к вооруженному конфликту в Европе !!
Трансформация переговоров кацапов с НАТО:
- Ультиматум; -Требование; - Пожелание; - Просьба; - Мольба; - Завещание…
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12.01.2022 00:03 Ответить
Крысы мавзолейные,вон нафиг из Молдовы,Ю.Осетии,Абхазии Крыма и Донбасса и Белоруси с Казахстаном...быдло Шариковское...вонючки позорные...
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12.01.2022 04:13 Ответить
Как бы, в сухом остатке, не осталось только то, что Украина будет обязана выполнить Минские договоренности.
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12.01.2022 07:48 Ответить
 
 