Хотим видеть полную имплементацию Минских соглашений по отводу Россией ее сил, - посол США при НАТО Смит

Посол США при НАТО Джулиан Смит заявляет, что Альянс готов усилить оборону на восточном фланге и заставить РФ заплатить большую цену за дальнейшую агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия продолжит путь конфронтации военными действиями, мы четко дали понять Кремлю, что мы ответим решительно, включая ряд высокоэффективных экономических мер. Как Альянс мы готовы усилить оборону НАТО на восточном фланге, и мы готовы возложить большую цену за дальнейшую российскую агрессию в Украине", - сказала Смит на пресс-брифинге во вторник.

Она указала, что приняла участие во встрече Комиссии НАТО-Украина в Брюсселе.

"США продолжают непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем нашего партнера, Украину, и мы осуждаем агрессию России против Украины в любых формах. Но позвольте мне ясно заявить: действия России вызвали этот кризис. Мы привержены использованию дипломатии, чтобы деэскалировать ситуацию, и мы будем делать это вместе с нашими союзниками по НАТО и нашими европейскими партнерами", - отметила Смит.

Представитель США добавила, что НАТО открыто для содержательного, взаимного диалога с Россией, но в то же время объединены в том, чтобы сдерживать угрозы против союзников по НАТО и дальнейшую агрессию России против партнеров в Европе.

Смит отметила, что заседание совета НАТО-Россия в среду - еще одна возможность для дипломатии.

"Наш месседж остается таким же: мы хотим видеть полную имплементацию Минских соглашений с отведением Россией ее сил. Но если Россия продолжит конфронтацию - будут серьезные последствия", - подчеркнула она.

Кроме того, посол США при НАТО указала, что в ходе заседания совета НАТО-Россия не будет никаких переговоров относительно политики открытых дверей НАТО.

Она подчеркнула, что США согласовывают позиции со всеми союзниками и партнерами.

"Как замгоссекретаря (Венди Шерман - ИФ) сама сказала вчера, мы не будем принимать решения об Украине без Украины, о Европе - без Европы или о НАТО без НАТО, обеспечивая, что мы привержены принципу: ничего о вас без вас, что вы слышали от госсекретаря Блинкена", - пояснила Смит.