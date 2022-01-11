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Пьяный полковник Ефтений во время задержания был не в должности, а в декрете, - полиция

Пьяный полковник Ефтений во время задержания был не в должности, а в декрете, - полиция

Полковник полиции Вячеслав Евтений, которого поймали пьяным за рулем, на данный момент находился в отпуске по уходу за ребенком.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Лицо, о котором идет речь в сообщениях СМИ - Вячеслав Ефтений - с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком. Приказ о его отпуске издан 30 августа 2021 года за подписью руководства Департамента стратегических расследований Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что 20 сентября на должность начальника управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции был назначен подполковник полиции Флоров Денис Дмитриевич.

Как сообщалось, Вячеслава Ефтения 8 января остановили патрульные в Черновцах. Он был пьян и предлагал полицейским "решить вопрос".

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Автор: 

Нацполиция (16463) пьянство (867) декрет (27) Ефтений (2)


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Топ комментарии
+76
Вживати алкоголь під час годування грудьми небезпечно для дитини! Треба позбавити батьківських прав!😂😂😂
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11.01.2022 22:38
+62
Кормящій атєц, після вагітності, суд врахує це як пом'якшувальні обставини і права повернуть і компенсацію виплатять
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11.01.2022 22:32
+57
А в декрете закон разрешает ужрамшись ездить?
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11.01.2022 22:35
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Ума ещё хватило не заявить, что был на сносях.
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12.01.2022 07:05 Ответить
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції... надо над этим департаментом создать департамент суперстратегических расследований, над этим - супердепартамент, над этим - суперпупердепартамент по расследованию деятельности департаментов... выше поставить нутряную безопасность... ну а выше всех - департамент стратегических расследований по расследованию деятельности всех департаментов и нутряной безопасности... а потом в один день отправить всех в декретный отпуск... пусть дети дома спят, а они за счет налогоплательщиков будут бухать...
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12.01.2022 08:17 Ответить
полковник Єфтеній під час затримання був не на посаді, а у декреті

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12.01.2022 08:30 Ответить
Т.е. если в отпуске по уходу за ребенком, то он уже не полковник полиции и ему можно положить с прибором на ПДД ?
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12.01.2022 08:31 Ответить
Конечно. А вы шо, не знали? беременным полковникам милиции в декретном отпуске по уходу за котами вообще предписано бухим 24/7 по городским дорогам гонять не менее 180 км/ч
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12.01.2022 09:04 Ответить
Це його по биріку чпокнули ?
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12.01.2022 08:35 Ответить
"Отпускник"?😁😁😁
Где то Я уже это слышал.
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12.01.2022 08:35 Ответить
А что так можно? Видно не впервой бухим, если выпроводиди в декретный отпуск. И сколько у полковника декретного лаве
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12.01.2022 09:03 Ответить
"П'яний полковник Єфтеній під час затримання був не на посаді, а у декреті", ну тогда пьянковник прав:
"ми страну всрали в гавно" за все 30 лет рыгопрезидентов и предателя Ющенко при власти

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12.01.2022 09:05 Ответить
Батько-годувальник з однією сіською!
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12.01.2022 09:23 Ответить
Пьяный, беременный полковник сел за руль?
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12.01.2022 09:24 Ответить
Ого! оказывается есть человек который решился ему вдуть
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12.01.2022 09:45 Ответить
лишить родительских прав за пьянство во время ухода за ребенком .а заодно и водительских,шоб два раза не вставать
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12.01.2022 09:53 Ответить
Яжемать!
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12.01.2022 10:08 Ответить
Коли Трухіна відправите в декрет вже?. На кого це розраховано ,влада просто з нас насміхається..Чорт таки трішки тримав їх ,а Монастирський на кий такий як усі вони брехливі і нас рахують за дурних
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12.01.2022 10:59 Ответить
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