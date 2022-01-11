Пьяный полковник Ефтений во время задержания был не в должности, а в декрете, - полиция

Полковник полиции Вячеслав Евтений, которого поймали пьяным за рулем, на данный момент находился в отпуске по уходу за ребенком.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Лицо, о котором идет речь в сообщениях СМИ - Вячеслав Ефтений - с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком. Приказ о его отпуске издан 30 августа 2021 года за подписью руководства Департамента стратегических расследований Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что 20 сентября на должность начальника управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции был назначен подполковник полиции Флоров Денис Дмитриевич.

Как сообщалось, Вячеслава Ефтения 8 января остановили патрульные в Черновцах. Он был пьян и предлагал полицейским "решить вопрос".

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