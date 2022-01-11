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Новости Агрессия России против Украины Война
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Необходимо личное лидерство канцлера Шольца, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров, - посол Мельник

Необходимо личное лидерство канцлера Шольца, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров, - посол Мельник

Новый канцлер Германии Олаф Шольц должен продемонстрировать лидерство в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня нам необходимо личное лидерство канцлера Олафа Шольца, чтобы заставить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это станет лакмусовой бумажкой для новой внешней политики", – заявил Мельник.

По мнению посла, переговоры с Россией пока "недостаточно строги" и не дали результатов. Он предостерег, что пассивная позиция Запада может иметь "роковые последствия" для Украины.

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Мельник также снова раскритиковал российский газопровод "Северный поток-2".

"Ошибки в прошлом нельзя повторять. Новое правительство должно действовать превентивно и уже сегодня принять политическое решение, чтобы убрать "Северный поток-2" со дна Балтийского моря", – отметил украинский дипломат.

Он призвал новую коалицию в Германии "не упустить историческую возможность усилить безопасность на европейском континенте", указав на ключевую роль Берлина в интеграции Украины в НАТО.

Автор: 

Германия (6955) россия (95546) Мельник Андрей (229) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+4
Пішов особистий тролінг Шольца від Мельника.
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11.01.2022 22:53
+2
Потрібна ізоляція мордору! А не пуста балаканина!
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11.01.2022 22:51
+2
Война будет до тех пор пока вы мечтаете уговорить Х***ла на переговоры. Ему очень льстит и заводит что вы его умоляете. Как маньяка- насильника возбуждают крики жертвы.
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11.01.2022 22:56
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Потрібна ізоляція мордору! А не пуста балаканина!
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11.01.2022 22:51 Ответить
Пішов особистий тролінг Шольца від Мельника.
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11.01.2022 22:53 Ответить
запад, глядя на то как шмаркля под коксом слазит с трасс в буковеле, задается вопросом - а оно нам надо..?страна идиотов.
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11.01.2022 22:54 Ответить
Война будет до тех пор пока вы мечтаете уговорить Х***ла на переговоры. Ему очень льстит и заводит что вы его умоляете. Как маньяка- насильника возбуждают крики жертвы.
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11.01.2022 22:56 Ответить
З цього Шольца толку, як з козла молока. Сам же Мельник казав, що політичні погляди в нього мало чим відрізняються від поглядів Меркель, а по Північному потоку-2 підтримка ще більша ніж була у фрау Штазі.
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11.01.2022 23:00 Ответить
Посол пытается указывать Канцлеру Германии, что и когда обсуждать с }{уйлом.
А вот посоветовать Янелоху вернуться домой не в силах. Так что это за посол?
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11.01.2022 23:18 Ответить
Нафік він потрібен за столом???
Він потрібен під столом, під вантажем санкцій та звілнивший донбас, Крим, приднестров´я, Абхазію, Карабах, Кенігсберг, Куріли і т.і.
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11.01.2022 23:18 Ответить
нах нам його идерство
ракеты давай !
фауст патроны вези!
стингеры тащи !
пво
винтовки
пока не поздно
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11.01.2022 23:41 Ответить
пво чи пиво ??
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11.01.2022 23:50 Ответить
Плохо что у Нас одни любители посиделок за столом... Воевать *** некому !!! мудаки !!!
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11.01.2022 23:54 Ответить
Враження таке, що Олаф поки що на роздоріжжі-хто більше...а там вже "будем посмотреть"
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12.01.2022 07:16 Ответить
А я, наивный, всегда думал, что нужен достойный лидер в самой Украине!
Оказывается, такими качествами должен обладать кто-то другой,-
кто-то другой, должен решить проблемы Украины, нести за это ответственность...
И это заявляют послы, министры, заявляет зеленский...
Поставили всё с ног на голову, а народ раком и втирают, что так и должно быть...
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12.01.2022 07:56 Ответить
 
 