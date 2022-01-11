Необходимо личное лидерство канцлера Шольца, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров, - посол Мельник

Новый канцлер Германии Олаф Шольц должен продемонстрировать лидерство в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня нам необходимо личное лидерство канцлера Олафа Шольца, чтобы заставить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это станет лакмусовой бумажкой для новой внешней политики", – заявил Мельник.

По мнению посла, переговоры с Россией пока "недостаточно строги" и не дали результатов. Он предостерег, что пассивная позиция Запада может иметь "роковые последствия" для Украины.

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Мельник также снова раскритиковал российский газопровод "Северный поток-2".

"Ошибки в прошлом нельзя повторять. Новое правительство должно действовать превентивно и уже сегодня принять политическое решение, чтобы убрать "Северный поток-2" со дна Балтийского моря", – отметил украинский дипломат.

Он призвал новую коалицию в Германии "не упустить историческую возможность усилить безопасность на европейском континенте", указав на ключевую роль Берлина в интеграции Украины в НАТО.