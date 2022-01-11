Мы получили гарантии, что вопросы безопасности Украины не будут обсуждаться без ее участия, - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, представляющими ряд ведущих европейских СМИ, заявил о гарантии США придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины" в переговорах с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Мы получили гарантии от президента США Джозефа Байдена и всех наших западных партнеров, что любые вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип "ничего об Украине без Украины" будет соблюдаться во время любых переговоров", – сказал Ермак.
Руководитель Офиса президента отметил, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому произойти, и будет иметь необратимые последствия.
Со своей стороны, Украина делает все для активизации Нормандского процесса и выполнения договоренностей Парижского саммита 2019 года, добавил Ермак.
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Вас, зелених кловунів, ніхто серйозно не сприймає.
нужно начинать конституционную реформу об ограничении полномочий президента и переходу к парламентской республике
Я понимаю, что ни у Владимира Зеленского, ни у его подобия команды нет и не могло быть институциональной памяти - в силу пролетарского происхождения, такого же воспитания и равно такого же образования. Но где государственные институции, которые должны отслеживать эти процессы и выдавать "рецепты" безголовому руководству страны в таких случаях? Где тот же МИД Украины?
И МИД себя проявил - абсоллютно аморфным, беззубым заявлением "ни о чем" по поводу событий в Казахстане - на третий день после расстрелов демонстрантов!
А нужно было сделать не так уж много.
Дать поручение Послу Украины в Республике Казахстан официально, лично посетить Нурсултана Назарбаева в его резиденции с целью передать приглашение украинской власти посетить Украину в самое ближайшее время, по пожеланию Нурсултана Абишевича - с семьей. И в момент прибытия Посла Украины в резиденцию Назарбаева опубликовать официальное коммюнике о таком шаге, созвав для этого брифинг.
Да, Посла Украины наверняка не допустили бы к Назарбаеву, который к тому времени уже, вероятно, стал заложником (пленником) спецслужб РФ. Но оккупантам и их пособникам пришлось бы лгать и придумывать "отмазки", почему личное послание того же Президента Украины или главы МИД Украины не может быть, вопреки протоколу, передано лично, из рук в руки, от Посла - адресату.
А после этого уже можно и нужно было, заручившись поддержкой международного сообщества, требовать от казахстанских властей немедленного допуска к Назарбаеву дипломатических миссий демократических государств.
Но даже этот, простой шаг для защиты друга нашей страны сделан не был!
Молчит офис якобы украинского президента. Молчит якобы украинский МИД. Гуляет Рождество якобы украинское зе-большинство в Раде.
А в это время Украина теряет преданных своих друзей. На глазах у последних друзей.
Стыдно."
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А так - просто заміна одного диктатора іншим. Двірцевий переворот з-за втручання третьої зацікавленої сторони. По афганському варіанту зразка 1979року. За це потрібно "по рукам".
Для вас, зеленых ******, это достижение???
Хотя, сейчас Украину НЕКОМУ представлять...