Мы получили гарантии, что вопросы безопасности Украины не будут обсуждаться без ее участия, - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, представляющими ряд ведущих европейских СМИ, заявил о гарантии США придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины" в переговорах с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы получили гарантии от президента США Джозефа Байдена и всех наших западных партнеров, что любые вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип "ничего об Украине без Украины" будет соблюдаться во время любых переговоров", – сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому произойти, и будет иметь необратимые последствия.

Со своей стороны, Украина делает все для активизации Нормандского процесса и выполнения договоренностей Парижского саммита 2019 года, добавил Ермак.

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