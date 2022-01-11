США поддержат Финляндию и Швецию, если они решат вступить в НАТО, - Нуланд

США поддержат Финляндию и Швецию в стремлении вступить в НАТО.

Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это", - сказала Нуланд на брифинге в Госдепартаменте США.

Она добавила, что Швецию и Финляндию следует оценивать по стандартам НАТО. При этом Нуланд уточнила, что эти страны стабильны и у них сформировалась устоявшаяся демократия.

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"Поэтому этот разговор (о членстве в НАТО – ред.) будет несколько иным, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и тому подобное", - уточнила представитель Госдепа.

Напомним, в своем новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Мари допустила возможность вступления страны в НАТО.