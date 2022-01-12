РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9170 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
7 952 53

США договорились с союзниками в Европе по поводу "очень болезненных" санкций против России, - Нуланд

США договорились с союзниками в Европе по поводу

У США имеются договоренности с союзниками в Европе по подготовке пакета "очень болезненных" санкций против России в случае последующей военной эскалации.

Об этом заявила на брифинге заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень уверены в консультациях, проводимых с нашими союзниками и партнерами. Мы работаем над этим около двух с половиной месяцев на всех уровнях – начиная от президента", – отметила Нуланд. По ее словам, у США и Европы есть общее понимание того, какие финансовые санкции необходимо будет применить против России. Кроме того, обсуждаются экспортные ограничения, "которые окажут болезненное влияние на Россию".

Заместитель госсекретаря также подчеркнула, что санкции против России могут вводиться по уже отработанному сценарию.

"Соединенные Штаты могут принять свой набор мер, Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые будут несколько иными, но также болезненными для России", - указала представитель Госдепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детали санкций против России не сообщают, чтобы она не смогла подготовиться, - CNN

Нуланд вновь подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в договоренностях с европейскими союзниками относительно "очень болезненного пакета" санкций.

Автор: 

россия (95546) санкции (11291) США (26672) Нуланд Виктория (314)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
а хто в нього купить нафту і газ? Китай та Індія весь об'єм пропозиції не потянуть...
показать весь комментарий
12.01.2022 01:05
+7
Нельзя просто так взять и закрутить вентиль, ты думаешь почему недавно нефть по -40 продавалась? её или качают, или нахер заливают бетоном, ну могут просто еще как вариант сливать её на земелюшку русскую это чтобы она оставалась рабочей!
показать весь комментарий
12.01.2022 02:12
+6
Якщо домовились стосовно "дуже болючих санкцій проти РФ" (якщо справді "пекельних") - то це добре. Погано те, що не застосовуєте ще вчора, а очікуєте нових злочинів ***** і його країни-терориста.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут пошло всё в разнос и ***** не остановится, пока его не остановят максимально грубо, а не какими-то намёками. Не удивлюсь, если он первый введёт санкции , например введя полное эмбарго на поставки нефти и газа в ЕС и США.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:01 Ответить
а хто в нього купить нафту і газ? Китай та Індія весь об'єм пропозиції не потянуть...
показать весь комментарий
12.01.2022 01:05 Ответить
Никто не купит. И что? Он как-то пострадает в перспективе нескольких месяцев - нескольких лет?
показать весь комментарий
12.01.2022 01:08 Ответить
Европа с ним играла в озабоченность, вот и нам штыком им комом стало, ***** конечно не пострадает, но нефтянка умрет наглухо при закрученом вентиле за пару месяцев!
показать весь комментарий
12.01.2022 01:23 Ответить
Детские басни. Вентиль закручивается, откручивается и ничего не случается в 99,99% случаев ни с нефтью, ни с газом. Им там под землёй особо некуда утекать.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:50 Ответить
Нельзя просто так взять и закрутить вентиль, ты думаешь почему недавно нефть по -40 продавалась? её или качают, или нахер заливают бетоном, ну могут просто еще как вариант сливать её на земелюшку русскую это чтобы она оставалась рабочей!
показать весь комментарий
12.01.2022 02:12 Ответить
по -40 то были фьючерсы на нефть, потому что трейдеры-перекупы не могли физически нефть забрать а только покупали чтоб продать дороже.
показать весь комментарий
12.01.2022 05:09 Ответить
Бред. Учите матчасть.
показать весь комментарий
12.01.2022 07:09 Ответить
Отлично,ватные длббы, будете пуще прежнего процвЯтать ...
показать весь комментарий
12.01.2022 13:50 Ответить
як ти *****? - можна....
показать весь комментарий
12.01.2022 08:47 Ответить
застинь....
показать весь комментарий
12.01.2022 08:50 Ответить
теоретично можливо заглушити свердловину, але це дорого і з незрозумілими наслідками, це як джерело заглушити.
показать весь комментарий
12.01.2022 08:58 Ответить
А вот теперь представь, что нефть их под запретом в ЕС, Арабы свою нарастили добычу чтобы закрыть спрос, ***** или заливать все скважины бетоном (консервировать) либо отдавать и еще и доплачивать чтобы забрали, я представляю уже Инь Цзинь Пиня с огромной улыбкой, и нефть дают и бабло еще и за это платят!
показать весь комментарий
12.01.2022 02:17 Ответить
В долгосрочной перспективе ЕС от эмбарго конечно выиграет. Если конечно выдержит уход цен на нефть и газ в космос и не поднимет лапки уже через полгода.
показать весь комментарий
12.01.2022 07:11 Ответить
Пострадают рассеяне , в первую очередь , а не ху@ ло 😡
показать весь комментарий
12.01.2022 02:01 Ответить
ЕС уже пофиг, американцы не только добазарились с ними, но и подогнали компенсацию - развернули все газовые танкеры в Европу, а по нефти и так перепроизводство и рынок танкерный в любом случае, потерю российских энергоносителей Запад не заметит, а вот русские очень даже заметят, особенно по газу
показать весь комментарий
12.01.2022 10:06 Ответить
а буба пухне і по роялю йому отi всі метелики.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:02 Ответить
Якщо домовились стосовно "дуже болючих санкцій проти РФ" (якщо справді "пекельних") - то це добре. Погано те, що не застосовуєте ще вчора, а очікуєте нових злочинів ***** і його країни-терориста.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:03 Ответить
маю сумніви щодо вашого стверджування - іноді очікувння покарання страшніше за саме покарання - нехай каци гадають начуваються.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:14 Ответить
нууу, справді... як я, шахіст-аматор, забув древній постулат "загроза страшніша за виконання"....
показать весь комментарий
12.01.2022 01:28 Ответить
Поэтому Украина выбрала зебила и коломойского и продолжает торговать с ********** и белорусью . Но гадский запад не хочет воевать и вводить санкции.
показать весь комментарий
12.01.2022 08:07 Ответить
Та введите санкции на продажу им продовольствия и они через короткий промежуток времени сами себя сожрут!
показать весь комментарий
12.01.2022 01:06 Ответить
Продовольствие из ЕС они бульдозерами давят.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:10 Ответить
На камеру конечно, а не на камеру аж свистит и попердывает! Один контейнер, три гуся и т.д, а где остальное??
показать весь комментарий
12.01.2022 01:16 Ответить
рф не покупает еду в ЕС. Контрабанда может и есть, но это мизер и в основном для богатых.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:17 Ответить
Ага, не покупают!!! Через беларусскую область *********-аж свистит! Питерцы вобще, в выходные к финнам караванами катят,за чем думаешь??? И это помимо портовой черной перевалки!!! Достаточно посмотреть рекламу ********-тв и можно сделать вывод, что эмбарги. у них. лишь в ротовых дырках **********, сикелева и соловья-петуха!
показать весь комментарий
12.01.2022 08:18 Ответить
Отстал ты от жизни. Экспортируют они уже свои продукты и ножки путина тоже. И по зерну первый экспортёр в мире. 1/8 часть суши у них, так и должно быть.
показать весь комментарий
12.01.2022 08:29 Ответить
Только не по зерну, а по пшенице. По зерну мы пока впереди за счёт кукурузы.
показать весь комментарий
12.01.2022 08:34 Ответить
Уговорил, пусть будет пшеница не зерно.
показать весь комментарий
12.01.2022 08:36 Ответить
А які продукти вони експортують, навіть не уявляю, сировину у вигляді зернових це зрозуміло, а от проодукти. Бачив і Європі нашу олію, яйця, кури, цукерки, а от російських не бачив, можливо горілка, але під надписами "русская водка" часто виявляються інші країни. А да, ікра червона напевне.
показать весь комментарий
12.01.2022 09:03 Ответить
В них 1/9 суходолу, але там умовно пригодних для аграріїв десь відсотків 20, чи може є данні по шаленим врожаям Камчатки, Чукотки, Якутії, Магадана, Сахаліна, а це вже третина території, та й Архангельск, Вологда та і нші Хантитюменьскі з красноярськими регіони не лідери по сільскому господарству.
показать весь комментарий
12.01.2022 09:08 Ответить
Им только хлеб и нужен, уже не умрут
показать весь комментарий
12.01.2022 10:08 Ответить
Ты, видимо, впереди планеты всей! Еще про "сила Сибири" расскажи, мол архи успешный проект!!! Есть методички, и есть реалии, определись!"
показать весь комментарий
12.01.2022 08:57 Ответить
А что не так с "Силой сибирской"? Вроде запустили-качают. Или нет?
показать весь комментарий
12.01.2022 08:58 Ответить
Илинет, илидат! Качать можно и йух гантелей, вот только прок??? Касаемо "си-си", там все очень "весело", для китайцев и печально( ожидание-результат) для лаптеногих!
показать весь комментарий
12.01.2022 11:17 Ответить
Не понял я ничего. По пшенице, что ни так? А сила Сибири тоже работает. 196$ цена для Китая. Это в трое выше средней себестоимости.
показать весь комментарий
12.01.2022 09:03 Ответить
Треба попросити китайців газифікувати Читу, Іркутськ, Улан-Уде бо ті замахались дровами топити.
показать весь комментарий
12.01.2022 09:05 Ответить
Сейчас газификация РФ составляет 72%. и есть указ о бесплатной подводке газа до забора домовладения. Однако темпы подключений замедлились. Видимо по таёжным тупикам, так таки и останутся печки на дровах. Но оно и по Украине, обстановка такая же.
показать весь комментарий
13.01.2022 07:02 Ответить
Оружие-Украине, побольше и разного, и война разсосется сама по себе.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:08 Ответить
А чому окупація Донбасу і Криму не спонукала до дуже болючих санкцій?
показать весь комментарий
12.01.2022 01:19 Ответить
не до добра для **********
показать весь комментарий
12.01.2022 09:49 Ответить
Санкции - это намеки для цивилизованного общества, для дикарей нужно что то по проще, типа до умного доходят слова, а дебилу нужно в морду дать!

Санкции не помогут, население готово жить в дерьме и винить в этом запад - так проще для людей без мозгов! Что впрочем не мешает им пользоваться импортными товарами и ненавидеть их создателей.
показать весь комментарий
12.01.2022 06:41 Ответить
Страна бензоколонка продаёт сырьё, из которого санкционеры получают добавленную стоимость. Что то мне эти санкции напомнили анекдот как мужик поймал золотую рыбку, а она готова любое условие исполнить, но с одним условием, что у соседа будет в двое больше. Вот он и думает
Загадаю машину крутую, у соседа будет две, загадаю квартиру, сосед две получит, миллион баксов, соседу два миллиона, что же придумать ... а пусть у меня одно яйцо отсохнет.
показать весь комментарий
12.01.2022 08:26 Ответить
Мужик дурник, треба було попросити собі в сусіди родину московитів...
показать весь комментарий
12.01.2022 09:11 Ответить
Заголовок обрезал слова «у разі подальшої військової ескалації.».
от этого меняется смысл слов
то есть, не прямо здесь и сейчас а «в случае …»
показать весь комментарий
12.01.2022 09:10 Ответить
Невже введуть санкції проти шойгу?
показать весь комментарий
12.01.2022 09:47 Ответить
Опять серьёзная озабоченность и чёткие сигналы, ясные индикаторы и тд. Короче - бла, бла, бла……
показать весь комментарий
12.01.2022 11:56 Ответить
 
 