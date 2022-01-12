США договорились с союзниками в Европе по поводу "очень болезненных" санкций против России, - Нуланд
У США имеются договоренности с союзниками в Европе по подготовке пакета "очень болезненных" санкций против России в случае последующей военной эскалации.
Об этом заявила на брифинге заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы очень уверены в консультациях, проводимых с нашими союзниками и партнерами. Мы работаем над этим около двух с половиной месяцев на всех уровнях – начиная от президента", – отметила Нуланд. По ее словам, у США и Европы есть общее понимание того, какие финансовые санкции необходимо будет применить против России. Кроме того, обсуждаются экспортные ограничения, "которые окажут болезненное влияние на Россию".
Заместитель госсекретаря также подчеркнула, что санкции против России могут вводиться по уже отработанному сценарию.
"Соединенные Штаты могут принять свой набор мер, Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые будут несколько иными, но также болезненными для России", - указала представитель Госдепа.
Нуланд вновь подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в договоренностях с европейскими союзниками относительно "очень болезненного пакета" санкций.
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Санкции не помогут, население готово жить в дерьме и винить в этом запад - так проще для людей без мозгов! Что впрочем не мешает им пользоваться импортными товарами и ненавидеть их создателей.
Загадаю машину крутую, у соседа будет две, загадаю квартиру, сосед две получит, миллион баксов, соседу два миллиона, что же придумать ... а пусть у меня одно яйцо отсохнет.
от этого меняется смысл слов
то есть, не прямо здесь и сейчас а «в случае …»