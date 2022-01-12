Стефанчук ответил телеканалу "Рада" на курьез со своим фото песней российской группы
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на курьез со своим фото во время эфира телеканала "Рада".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбуке.
Напомним, телеканал "Рада" разместил фото спикера Руслана Стефанчука рядом с надписью "Внезапно умер", которая касалась президента Европарламента Давида Сассоли.
В свою очередь, Стефанчук со знаком "телеканала Рада" опубликовал клип российской группы "Чайф" с песней "Не спеши", в которой, в частности, есть слова: "Не спеши ты нас хоронит, а у нас еще здесь дела".
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невже у поплавського, бобула іво чи степана гіги в текстах пісень не знайшлось відповідної відповіді нашою мовою ?
жирный дурак... Зебила куда не целуй, - всюду жопа...
позорище
- Поэтому, когда часть жителей юго-востока Украины сказала: «А нам это не нравится!» - в Киеве возмутились: «Кто такие эти «несогласные»? Какие-то сепаратисты, «титушки». Нужно было приезжать, объяснять, разговаривать с людьми, а не бомбить их.
- Эти люди искренне не понимают, почему по ним бьёт артиллерия. Так что я не готов сказать, что Украина идёт правильным путём, и не понимаю, как декоммунизация может остановить войну.
- Выскажу, может быть, крамольную мысль. Но, мне кажется, украинским властям нужно проявить волю и мудрость и отпустить мятежные территории
https://aif.ru/culture/person/vladimir_shahrin_voyna_nikomu_ne_nuzhna
хіба, що їхні війська завадять: *********** містки на дніпрі, злітні смуги у борисполі і танками заблокують всі під,їзди до палацу україна
стефан, худій - як всі зелені побіжать? - ти останній в тому строю,
а тому перший кого cпіймають.
Не всё украли ещё и страну не слили полностью окупантам ?😡
Вот к примеру и слова этой песни теперь будут аукатся стефанчуку долго.
почему они не просчитывают? Из-за своей самоуверенности , что они спецы в шоу бизнесе
И применил Стефанчук эту фразу , ТОМУЩО он мыслит по российски .
А на хрена Украине кацап в Раде?
.
не удивляет неспособность нынешней власти просчитывать последствия своих фраз, именно потому, шо они все из шоу бизнеса - клованы-кривляки...
73% зелених і наглухо совкових ідіотів - шо з ними робити?
До речі, а вам відома дана пісня на вірш Франка? https://www.youtube.com/watch?v=lwZDVGxJjCw Один в каное - Човен (сл. І. Франко, муз. Один в каное)
дякую
Ни за что, ни про что, суки, замочили...
як самі не впораемося до Дніпра за підмоґою підемо - знаю піддержите ...
Тут що не новина, то вона трапилась з другом Зеленського, бо є фото...Таке відчуття, що у Зеленського 100 тисяч друзів і усіх до єдиного він близько знає.
Зараз нас відволікають від важливих речей!
кацапи своїх лебедей затягали по ЕС, а український Мінкульт тільки сватами в раше приторговує
Стефачук ******** кацапський шансон ( тому що Хфранцузьского не розуміе) 😀😀
Власть в курсе що є , наприклад,українська опера « запорожець за Дунаєм» , « Наталка - Полтавка»?
Україна - не до кацапів.
НИКТО просвещением украинцев не занимается
Чи вам понити хочеться?
Напишіть у пошуку: "вистави української опери", натисніть "відео" а "шуми" самі додасте.
Я достаточно ясно написала - никто не занимается осовремениванием пласта украинской культуры. И минкульт в том числе
Шипящие и рыпящие старые плёнки в детях не вызывают интереса , при
современном качестве техники .
https://www.youtube.com/watch?v=xJhEYPF70Nw&list=PLtj25ZLjRgOuFKqN6z6bWeXKpUdq1KixO&ab_channel=MystetskyiArsenal
Стефанчуку надо схуднуть .
Он наверно 150 кг весит
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy,***** и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.....
це війна масквабад - підер і не більше.