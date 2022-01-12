Стефанчук ответил телеканалу "Рада" на курьез со своим фото песней российской группы

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на курьез со своим фото во время эфира телеканала "Рада".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбуке.

Напомним, телеканал "Рада" разместил фото спикера Руслана Стефанчука рядом с надписью "Внезапно умер", которая касалась президента Европарламента Давида Сассоли.

В свою очередь, Стефанчук со знаком "телеканала Рада" опубликовал клип российской группы "Чайф" с песней "Не спеши", в которой, в частности, есть слова: "Не спеши ты нас хоронит, а у нас еще здесь дела".

Смотрите также: "Внезапно умер": курьезный кадр со Стефанчуком на государственном канале Рада. ФОТО