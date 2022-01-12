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Стефанчук ответил телеканалу "Рада" на курьез со своим фото песней российской группы

Стефанчук ответил телеканалу

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на курьез со своим фото во время эфира телеканала "Рада".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбуке.

Напомним, телеканал "Рада" разместил фото спикера Руслана Стефанчука рядом с надписью "Внезапно умер", которая касалась президента Европарламента Давида Сассоли.

В свою очередь, Стефанчук со знаком "телеканала Рада" опубликовал клип российской группы "Чайф" с песней "Не спеши", в которой, в частности, есть слова: "Не спеши ты нас хоронит, а у нас еще здесь дела".

Смотрите также: "Внезапно умер": курьезный кадр со Стефанчуком на государственном канале Рада. ФОТО

Автор: 

ВР (29247) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+39
все что нужно знать о зебилах... У них путинский говно-рок в приоритете...
жирный дурак... Зебила куда не целуй, - всюду жопа...
позорище
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12.01.2022 01:41
+25
Русскій рокер - це те саме, що американський балалаєчник.
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12.01.2022 07:24
+23
такого кабана поховати - задорого буде. На 2х1 не поміститься
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12.01.2022 01:38
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такого кабана поховати - задорого буде. На 2х1 не поміститься
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12.01.2022 01:38 Ответить
а боком, ну у профіль, що теж ні?
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12.01.2022 01:54 Ответить
Лучше стоя... По пояс... И памятник не нужен.
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12.01.2022 06:38 Ответить
краска за мною - зелений янтар зі стразами!
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12.01.2022 17:33 Ответить
Боком воно ширше
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12.01.2022 09:52 Ответить
і що я таке кажу як воно куб?
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12.01.2022 13:01 Ответить
Стефанчук Чайф ********, то є ще одна кацапська група Крематорий
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12.01.2022 08:17 Ответить
тепер знаємо чим заслуховується голова ради...чайфує
невже у поплавського, бобула іво чи степана гіги в текстах пісень не знайшлось відповідної відповіді нашою мовою ?
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12.01.2022 09:49 Ответить
любую песню Поплавского возьми - готовый гимн партии"Слуга народа"
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12.01.2022 12:31 Ответить
талановитий перл...
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12.01.2022 13:27 Ответить
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12.01.2022 09:12 Ответить
все что нужно знать о зебилах... У них путинский говно-рок в приоритете...
жирный дурак... Зебила куда не целуй, - всюду жопа...
позорище
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12.01.2022 01:41 Ответить
Якщо для тебе Чайф путінський-гавнорок, то лягай спати, тобі школота завтра в школу зранку.
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12.01.2022 04:54 Ответить
Гівно кацапське твій Чайф, діду. Краще почитай, що говорив про Майдан його соліст і мандруй спати сам.
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12.01.2022 07:31 Ответить
для дурачков, у которых отшибло память, володька шахрин (лидер путинского говнорока), из интервью газете аиф, 2015 год:

- Поэтому, когда часть жителей юго-востока Украины сказала: «А нам это не нравится!» - в Киеве возмутились: «Кто такие эти «несогласные»? Какие-то сепаратисты, «титушки». Нужно было приезжать, объяснять, разговаривать с людьми, а не бомбить их.
- Эти люди искренне не понимают, почему по ним бьёт артиллерия. Так что я не готов сказать, что Украина идёт правильным путём, и не понимаю, как декоммунизация может остановить войну.
- Выскажу, может быть, крамольную мысль. Но, мне кажется, украинским властям нужно проявить волю и мудрость и отпустить мятежные территории

https://aif.ru/culture/person/vladimir_shahrin_voyna_nikomu_ne_nuzhna
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12.01.2022 07:36 Ответить
Шахрин такой же подонок без мозгов, как и упоротая дамбасская вата.
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12.01.2022 07:46 Ответить
Янукович про Майдан: "Не спішіть нас ховати""Не спішіть нас ховати", - додав пан Янукович, цитуючи слова пісні російського гурту "Чайф", яка, як він сказав, грала в його машині в день сутичок біля Адміністрації президента.
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12.01.2022 09:26 Ответить
тепер, чекаймо приїзду з концертом на запрошення з оплатою за ковідну тисячу...
хіба, що їхні війська завадять: *********** містки на дніпрі, злітні смуги у борисполі і танками заблокують всі під,їзди до палацу україна
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12.01.2022 09:56 Ответить
https://www.google.com.ua/amp/s/regnum.ru/amp/2720638?espv=1
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12.01.2022 08:37 Ответить
Русскій рокер - це те саме, що американський балалаєчник.
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12.01.2022 07:24 Ответить
Колись "овоч" так само цитував "чайф". Тепер в Ростові. Причому втік через два місяці після цитування. Може й цей скоро буде в "ростові"
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12.01.2022 09:18 Ответить
навіть за ваші бенячі-зелені гроші на "раде"- очікування виповзають ...
стефан, худій - як всі зелені побіжать? - ти останній в тому строю,
а тому перший кого cпіймають.
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12.01.2022 01:50 Ответить
У него и зеленой команды , как в песне поётся , здесь есть еще дела 😠
Не всё украли ещё и страну не слили полностью окупантам ?😡
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12.01.2022 01:57 Ответить
Удивляет неспособность нынешней власти просчитывать последствия своих фраз , хотя вроде бы половина народа из шоу бизнеса.
Вот к примеру и слова этой песни теперь будут аукатся стефанчуку долго.

почему они не просчитывают? Из-за своей самоуверенности , что они спецы в шоу бизнесе
И применил Стефанчук эту фразу , ТОМУЩО он мыслит по российски .
А на хрена Украине кацап в Раде?
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12.01.2022 06:49 Ответить
Удивляет неспособность нынешней власти просчитывать последствия своих фраз , хотя вроде бы половина народа из шоу бизнеса.
.
не удивляет неспособность нынешней власти просчитывать последствия своих фраз, именно потому, шо они все из шоу бизнеса - клованы-кривляки...
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12.01.2022 07:04 Ответить
Клованы- кривляки . Это не Жванецкий . ТОТ ЗНАЛ СИЛУ ФРАЗЫ.
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12.01.2022 07:08 Ответить
не не Жванецкий - ничейное...
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12.01.2022 07:10 Ответить
Одесситы ценят Жванецкого . Конечно , его сила была в критике совкового строя. Кто-то же должен был ломать этот железобетон совкового мышления.
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12.01.2022 07:14 Ответить
кияни теж...
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12.01.2022 07:17 Ответить
Да Вы, живя в штатах , сами перестраивались из совково- феодальных взглядов в цивилизованные. А в Украине ещё неподъёмный пласт этого ила .
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12.01.2022 07:36 Ответить
без нагнітання...
73% зелених і наглухо совкових ідіотів - шо з ними робити?
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12.01.2022 07:49 Ответить
Гиляк не хватит 😀. Надо искать иной вид просвещения.
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12.01.2022 08:06 Ответить
я б на рибалку пішов...
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12.01.2022 08:09 Ответить
Тоже хороший вариант 😀
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12.01.2022 08:30 Ответить
ага лупайте цю скалу....
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12.01.2022 08:42 Ответить
сю скалу...
До речі, а вам відома дана пісня на вірш Франка? https://www.youtube.com/watch?v=lwZDVGxJjCw Один в каное - Човен (сл. І. Франко, муз. Один в каное)
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12.01.2022 16:10 Ответить
до вашоґо посилання була невідома - зараз вже да...
дякую
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12.01.2022 17:24 Ответить
Стефан - до чого чайфові реверанси? - помер так помер.
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12.01.2022 02:28 Ответить
говноЧАЙІФ - відомі ************, як і сам СВИНенчук...
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12.01.2022 03:12 Ответить
Ага, кончені кримашисти, симптоматично, що зебіли їх *******.
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12.01.2022 04:56 Ответить
Ніт. Не можна новини про цього кабанічно розхарчованого свинарчука відкривати на смартфоні. На компі та ноутбуці від нього монітор тріщить, а мобільний екран взагалі ледве не луснув! 🐷🐷🐷
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12.01.2022 03:22 Ответить
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12.01.2022 10:26 Ответить
Тепер він в нас від сьогодні - Бубліков !!!!!!!!!!!!!
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12.01.2022 04:11 Ответить
А-я-я-я-яй, убили свина, убили!
Ни за что, ни про что, суки, замочили...
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12.01.2022 04:15 Ответить
Московітська свинота не може жити без московітської музики.
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12.01.2022 05:03 Ответить
тут і не кожна смерека до злагоди, ще шукати треба...
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12.01.2022 05:35 Ответить
😀😀😀
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12.01.2022 06:40 Ответить
Тут і не кожен дуб витримає. Чи є у Києві ботанічний сад із баобабом?
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12.01.2022 11:54 Ответить
баобабів е трохі, але не такі ґіллясті, а зеленої срані валом...
як самі не впораемося до Дніпра за підмоґою підемо - знаю піддержите ...
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12.01.2022 12:58 Ответить
ну и харя ппц.....
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12.01.2022 05:58 Ответить
"наводнєніє на Подолі"
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12.01.2022 06:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pjOXJToV5tY наводнєніє на Подолі
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12.01.2022 06:13 Ответить


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12.01.2022 06:36 Ответить
Навіщо взагалі таку новину обговорювати?
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12.01.2022 06:40 Ответить
а і правда - ***** маладець!
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12.01.2022 06:46 Ответить
Ця вся істерія навколо якихось помилок, недоречних слів нікому не відомих людей...
Тут що не новина, то вона трапилась з другом Зеленського, бо є фото...Таке відчуття, що у Зеленського 100 тисяч друзів і усіх до єдиного він близько знає.

Зараз нас відволікають від важливих речей!
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12.01.2022 06:49 Ответить
"я учора зустріла вашу тітку Секлету, так от она просила передати вам, шо ви падлюка...."
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12.01.2022 06:51 Ответить
В Украине есть свои культовые вещи , которые министерство культуры могло бы хорошо пропагандировать . Но Ткаченко ******** сватів.

кацапи своїх лебедей затягали по ЕС, а український Мінкульт тільки сватами в раше приторговує
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12.01.2022 07:07 Ответить
Мирослав Скорик та Іван Небесний у проєкті «Різдвяні симфонії»| Колядки, щедрики, різдвяні пісні - https://www.youtube.com/watch?v=ftWOht0b_dA&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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12.01.2022 09:00 Ответить
Янукович ******** « Мурка,ти мой муреночек»
Стефачук ******** кацапський шансон ( тому що Хфранцузьского не розуміе) 😀😀
Власть в курсе що є , наприклад,українська опера « запорожець за Дунаєм» , « Наталка - Полтавка»?
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12.01.2022 06:57 Ответить
Український топ-контент 2021. Які фільми, музика і книжки варті вашої уваги - https://texty.org.ua/articles/105313/vid-hetmanskyh-nayidkiv-do-vtorhnennya-na-bajkonur-**********-filmy-knyzhky-ta-muzychni-albomy-2021-ho-yaki-varti-vashoyi-uvahy/?src=main
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12.01.2022 09:20 Ответить
самара - ваші речі.
Україна - не до кацапів.
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12.01.2022 07:07 Ответить
А я бы хотела детям показать украинскую оперу - но к сожалению в интернете даже записей нормальных нет
НИКТО просвещением украинцев не занимается
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12.01.2022 07:11 Ответить
А ви точно шукали? Я знайшов. Google допоміг.
Чи вам понити хочеться?
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12.01.2022 07:38 Ответить
ДАЙТЕ ССЫЛКУ . Я бы не хотела показывать детям старые кадры с разными шумами . Они привыкли уже к хорошему качеству .
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12.01.2022 07:39 Ответить
Які вибагливі діти...
Напишіть у пошуку: "вистави української опери", натисніть "відео" а "шуми" самі додасте.
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12.01.2022 07:55 Ответить
Вам просто повыступать захотелось 😀😀😀?

Я достаточно ясно написала - никто не занимается осовремениванием пласта украинской культуры. И минкульт в том числе
Шипящие и рыпящие старые плёнки в детях не вызывают интереса , при
современном качестве техники .
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12.01.2022 08:00 Ответить
поезо-фільма ФОКСТРОТИ від Мистецького Арсеналу
https://www.youtube.com/watch?v=xJhEYPF70Nw&list=PLtj25ZLjRgOuFKqN6z6bWeXKpUdq1KixO&ab_channel=MystetskyiArsenal
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12.01.2022 08:51 Ответить
IYOV (opera-requiem) NOVA OPERA - https://www.youtube.com/watch?v=0AWFrzRNEBQ&ab_channel=betv
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12.01.2022 09:02 Ответить
Чтобы засрать мозги зе-быдло-электорату...
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12.01.2022 08:17 Ответить
Зе-бидло-електорату, я здичавіло вибачаюся, що-що засрати?
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12.01.2022 12:57 Ответить
Вообще , в жизни есть сигналы , как предупреждения.

Стефанчуку надо схуднуть .
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12.01.2022 07:38 Ответить
дарма ви так, бо поки товстий схудне, то... Маю надію, що воно подало анкету у "Naked and Afraid XL" та виживатиме у хащах Луїзіани чи нетрях Амазонки...
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12.01.2022 16:19 Ответить
😀😀😀
Он наверно 150 кг весит
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12.01.2022 16:29 Ответить
на жаль, зкубікувати деревину в кілограми- мені не під силу (жарт), як і кубічний метр цього юриста, що підпрацьовував натурщиком для сирівського мультика:
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12.01.2022 16:42 Ответить
У всієї "зелені" в голові рассея. Навіть спікер думає і слухає виключно рассею, а з трибуни ганяє понти, що він українець і любить Україну. Ніколи маланці не любили і не шанували Україну, вони в ній наживаються і дурять приспаний нарід. Так 73%, немає в нас Вальцмана?
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12.01.2022 08:13 Ответить
в зелeних все просто - не зможе ходити? - зелeнi йього покотять.
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12.01.2022 08:15 Ответить
От недоедания стефанчук точно не умрёт.
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12.01.2022 08:44 Ответить
7/8, 8/7, ну и рожа, шире жопы, прямо втрое, может, больше, Ой, не мерил
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12.01.2022 09:26 Ответить
Я ж кажу, навіть в монітор компа не влазить (1920х1080, на хвилинку...) 🐷
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12.01.2022 15:37 Ответить
do it duel monitors..)))
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12.01.2022 18:08 Ответить
Так никто и не спешит))) Кому ты нахрен на зоне мёртвым нужен?
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12.01.2022 08:54 Ответить
Пізно! Поїзд пішов!!!! Ніякий "чайф" не змінить повідомлення державного каналу і не зробить безсмертним! 😊
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12.01.2022 08:58 Ответить
Але є ще краща пісня: "Лєнінград, Лєнінград, я еще не хачу умирать"
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12.01.2022 09:02 Ответить
не, пусть лучше ленинград поет свою хитяру

Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy,***** и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.....
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12.01.2022 10:52 Ответить
шнур...
це війна масквабад - підер і не більше.
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12.01.2022 18:19 Ответить
ТВ канал Рада за деньги налогоплательщиков, открыла филиал развлекательной передачи клоунов квартала 95 и это в годы войны, вообще уже сума по сходили, государство Украину в цирк превратили и всё по заданию Кремля.
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12.01.2022 09:09 Ответить
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12.01.2022 09:22 Ответить
колыван, чуток, обосрался
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12.01.2022 10:45 Ответить
Каливан вирішив "сверкнуть" остроумієм
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12.01.2022 12:07 Ответить
яке воно убоге
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12.01.2022 13:05 Ответить
 
 