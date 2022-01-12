США планируют предоставить Украине радиолокационные системы и оборудование для кораблей, - Politico

По данным американского издания Politico, власти США намерены предоставить Украине в рамках помощи в размере 200 млн долларов радиолокационные системы и оборудование для кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В материале отмечается, что эту информацию подтвердили источники из числа официальных лиц США и советник президента Украины Владимира Зеленского.

"Пакет безопасности разрешил отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Когда именно ожидаются поставки, пока не уточняется.

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