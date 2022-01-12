11 135 117
США планируют предоставить Украине радиолокационные системы и оборудование для кораблей, - Politico
По данным американского издания Politico, власти США намерены предоставить Украине в рамках помощи в размере 200 млн долларов радиолокационные системы и оборудование для кораблей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В материале отмечается, что эту информацию подтвердили источники из числа официальных лиц США и советник президента Украины Владимира Зеленского.
"Пакет безопасности разрешил отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование", - говорится в сообщении.
Когда именно ожидаются поставки, пока не уточняется.
Топ комментарии
+21 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий12.01.2022 07:26
+10 Виктор Сотник
показать весь комментарий12.01.2022 08:10
+10 Іван Лазівський
показать весь комментарий12.01.2022 09:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слышал такое "хороша ложка к обеду"?
Так вот сейчас нет несколько лет, для интеграции куда-либо Гарпунов, нет даже времени на обучение работе на готовом американском изделии, т.к. отражать десант возможно понадобится в ближайший месяц. Что это значит? А то, что у Украины есть только предсерийный дивизион Нептунов (благодаря Порошенко, Турчинову и Коростелеву) и возможно еще один серийный (обещали вроде в феврале). Не знаю хватит ли этого. Остальные варианты по морю возможны только при поставках из США, причем вместе с их обученной обслугой, т.е. Academi (Blackwater).
Надеюсь развернуть и привести их в боевое состояние не займет много времени и обучения персонала.Возможно будут какие-то консультанты советники на первое время.
США вроде собираются дать Стингеры, но это не решит проблемы беспилотников и бомбардировок, т.к. они летают все выше зоны поражения.
Все верно для обычных ЗРК, чем выше цель, тем дальше и раньше ее видно, но увидеть не все, надо еще смочь достать. Так вот для ПЗРК увидеть надо глазами и ракеты бьют лишь на 3-5 км, а выше и не увидишь и не наведешь. Так вот если враг работает с 6 км то все, сидишь и смотришь как твоих утюжат.
ПЗРК хорошо, но нужно нормальное войсковое ПВО, хотя бы ближней дальности.
Стингер :
Дальность стрельбы: 200-4500 м
Максимальная высота цели: 3800 м
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger