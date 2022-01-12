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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. За сутки оккупанты 1 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. За сутки оккупанты 1 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, в сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

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"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 12 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. За сутки оккупанты 1 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС 01

Автор: 

обстрел (27165) Донбасс (26956) потери (4384) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+23
Нет слов……
Вечная и светлая память погибшему…….Пусть покоится с миром…….
Родным и близким искренние соболезнования.
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12.01.2022 07:52
+22
співчуття родині...і всій Україні (бо найкращі гинуть...)
Царство Небесне Герою...
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12.01.2022 08:27
+16
а плесень видосики записывает!
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12.01.2022 07:59
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Господи ! Знову !
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12.01.2022 07:30 Ответить
Нет слов……
Вечная и светлая память погибшему…….Пусть покоится с миром…….
Родным и близким искренние соболезнования.
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12.01.2022 07:52 Ответить
а плесень видосики записывает!
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12.01.2022 07:59 Ответить
В Буковеле с Коломойским на лыжах катаетса.
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12.01.2022 08:17 Ответить
Ось воно- повне і всеосяжне припинення вогню верховного єрмака... Буратінка ! Як там з лініями розмежування в твоїй дерев'ній голові ?
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12.01.2022 08:18 Ответить
другий день сторінка у фейсбуці не працює
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12.01.2022 08:23 Ответить
співчуття родині...і всій Україні (бо найкращі гинуть...)
Царство Небесне Герою...
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12.01.2022 08:27 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою 😪!

Смерть рашинським окупантам 😡
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12.01.2022 09:05 Ответить
Какие нах соглашения с орками?! Почему не применяете Байрактары?! Вы на них что, пиццу развозите?! Орки, как армяне, любые договоры с ними бессмысленны и бесполезны. Для вас, что джавелины, что байрактары - металлолом...
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12.01.2022 09:51 Ответить
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12.01.2022 10:02 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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12.01.2022 10:53 Ответить
Человек УБИТ! Хватит этих рюшек "смертельное ранение"!
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12.01.2022 13:25 Ответить
 
 