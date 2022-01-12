Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. За сутки оккупанты 1 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Так, в сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 12 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вечная и светлая память погибшему…….Пусть покоится с миром…….
Родным и близким искренние соболезнования.
Царство Небесне Герою...
Смерть рашинським окупантам 😡