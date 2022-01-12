РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9246 посетителей онлайн
Новости
1 902 7

"Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал", - МИД Франции

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Нормандский формат длительное время не действовал, однако сейчас он возвращен в рабочее состояние.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCP.

По его словам, на столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения.

"Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал", - сказал министр.

Одновременно глава МИД напомнил, что "в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве".

Он заявил, что Париж выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры между США и Россией дополняют усилия ЕС в рамках нормандского формата, - Макрон

"Такой диалог должен вестись без какой-либо двусмысленности. Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостностью Украины имело бы масштабные последствия", - добавил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате. Он также приветствовал диалог Вашингтона и Москвы о коллективной безопасности.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Ле Дриан (88)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сралі-мазали фрачуковські нормандські сподівальники...
вихлоп в небо....
показать весь комментарий
12.01.2022 07:33 Ответить
Та ви шо???? Запрацював???? Та не вже? Для чого? Попиз...и про занепокоєння ? Лягушатники и колбасники проснулись от спячки мацковской...
показать весь комментарий
12.01.2022 07:39 Ответить
буба в Україні ніколи в робочому стані не був - це шо відмазка?
показать весь комментарий
12.01.2022 07:51 Ответить
Нормандский формат - действенньій инструмент , которого боятся в Кремле . Почему - да там Расею записали в "сторону конфликта" , и Пуйло єто проглотил на последнем саммите в Париже. Плюс , РФ не вьіполнила ничего из решений єтого саммита по пленньім , КПВВ и отводу тяжельіх вооружений . Есть поле деятельности для Украиньі !
показать весь комментарий
12.01.2022 07:57 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 08:18 Ответить
Запрацював для чого? Щоб жабоїди і фріци, знатні лизожопи серійного вбивці Путіна, знову давили на Україну? Як можна починати про щось домовлятись без реального відведення військ, визнання Росією себе агресором і т.д.?! Це не працюватиме!!!
показать весь комментарий
12.01.2022 09:07 Ответить
Да?
Кацапи вже війська почали виводити з донбабве?
показать весь комментарий
12.01.2022 09:13 Ответить
 
 