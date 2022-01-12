"Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал", - МИД Франции
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Нормандский формат длительное время не действовал, однако сейчас он возвращен в рабочее состояние.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCP.
По его словам, на столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения.
"Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал", - сказал министр.
Одновременно глава МИД напомнил, что "в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве".
Он заявил, что Париж выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией.
"Такой диалог должен вестись без какой-либо двусмысленности. Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостностью Украины имело бы масштабные последствия", - добавил он.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате. Он также приветствовал диалог Вашингтона и Москвы о коллективной безопасности.
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