Партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против провокаций РФ, - Трюдо

Канада твердо поддерживает Украину перед угрозой вероятного обострения российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в офисе главы правительства Канады по итогам телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Джастином Трюдо.

"Премьер-министр подтвердил непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в том числе координированные санкции. Он отметил, что партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против российских провокаций", - говорится в сообщении.

В офисе Трюдо добавили, что лидеры двух государств также обсудили важность экономических и судебных реформ в Украине "для поддержания мира и процветания в стране".

"Президент и премьер-министр говорили о катастрофе самолета МАУ рейса 752 и о своей решимости продолжить требовать справедливости от Ирана для жертв трагедии", - добавили в офисе главы канадского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе и усилия по выплате Ираном компенсации семьям жертв сбитого самолета "МАУ"

Напомним, президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на востоке Украины и вопрос справедливой компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Иране.