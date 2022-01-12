Партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против провокаций РФ, - Трюдо
Канада твердо поддерживает Украину перед угрозой вероятного обострения российской агрессии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в офисе главы правительства Канады по итогам телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Джастином Трюдо.
"Премьер-министр подтвердил непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в том числе координированные санкции. Он отметил, что партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против российских провокаций", - говорится в сообщении.
В офисе Трюдо добавили, что лидеры двух государств также обсудили важность экономических и судебных реформ в Украине "для поддержания мира и процветания в стране".
"Президент и премьер-министр говорили о катастрофе самолета МАУ рейса 752 и о своей решимости продолжить требовать справедливости от Ирана для жертв трагедии", - добавили в офисе главы канадского правительства.
Напомним, президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на востоке Украины и вопрос справедливой компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Иране.
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не так перекладе? - в рожу дам....
Так где Зеленский ?
буба по анґлійські? - а я мать...
то були переґовори двох переводчиків...