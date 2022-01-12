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Новости Агрессия России против Украины Война
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Партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против провокаций РФ, - Трюдо

Партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против провокаций РФ, - Трюдо

Канада твердо поддерживает Украину перед угрозой вероятного обострения российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в офисе главы правительства Канады по итогам телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Джастином Трюдо.

"Премьер-министр подтвердил непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в том числе координированные санкции. Он отметил, что партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против российских провокаций", - говорится в сообщении.

В офисе Трюдо добавили, что лидеры двух государств также обсудили важность экономических и судебных реформ в Украине "для поддержания мира и процветания в стране".

"Президент и премьер-министр говорили о катастрофе самолета МАУ рейса 752 и о своей решимости продолжить требовать справедливости от Ирана для жертв трагедии", - добавили в офисе главы канадского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе и усилия по выплате Ираном компенсации семьям жертв сбитого самолета "МАУ"

Напомним, президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на востоке Украины и вопрос справедливой компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Иране.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Канада (2078) катастрофа (427) МАУ (330) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+3
Похоже наши партнеры более патриоты чем Ермаки и подобные кроты в ОП....
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12.01.2022 08:05
+2
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12.01.2022 08:14
+2
партнеры выступят фронтом, а бубочка сольет страну на первой же встрече в нормандском формате
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12.01.2022 08:15
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інтересно, а отбулавлений ґоловнюк мае за це хочь маленьку тяму?
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12.01.2022 07:58 Ответить
я коли не в дусі і з похмелу - мені теж потрібен перкладач...
не так перекладе? - в рожу дам....
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12.01.2022 08:01 Ответить
Трюдо подтвердил вчерашние телефонньіе переговорьі с Зеленским . Такие переговорьі проводятся ТОЛЬКО по правительственной связи , говорил премьер Канадьі с Киевом .
Так где Зеленский ?
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12.01.2022 08:01 Ответить
ще раз - Трюдо по україньські? - пропустимо....
буба по анґлійські? - а я мать...
то були переґовори двох переводчиків...
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12.01.2022 08:06 Ответить
Понятия ЗЕленого у тебя нет о переговорах по правительственной связи , и о синхронном переводе . Вот Вован и Лексус из ФСБ все нюансьі знают , в отличие от тебя !😀
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12.01.2022 08:46 Ответить
Похоже наши партнеры более патриоты чем Ермаки и подобные кроты в ОП....
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12.01.2022 08:05 Ответить
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12.01.2022 08:14 Ответить
партнеры выступят фронтом, а бубочка сольет страну на первой же встрече в нормандском формате
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12.01.2022 08:15 Ответить
Зеленский подвиг Меркель и Макрона назвать Путина "стороной конфликта" - на прошлом саммите "Норманди" в Париже , Пуйло проглотил . Сольет , говоришь ? 😂
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12.01.2022 08:49 Ответить
 
 