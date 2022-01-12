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Новости Коронавирус и карантин
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Инфицированы более 15 млн человек: ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев COVID-19 за неделю

Инфицированы более 15 млн человек: ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев COVID-19 за неделю

В мире за прошлую неделю коронавирусом инфицировались более 15 млн человек, это рекорд за все время пандемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, отмечается, что с 3 по 9 января количество заболевших выросло на 55%, при этом смертность осталась почти на прежнем уровне.

"По состоянию на 9 января зарегистрировано более 304 млн подтвержденных случаев заболевания и более 5,4 млн случаев смерти", - говорится в сообщении.

Об увеличении числа инфицированных сообщили пять из шести регионов ВОЗ, только в Африке зафиксировано снижение на 11%. Регион Юго-Восточной Азии сообщил о самом большом увеличении числа новых случаев на прошлой неделе — 418%, за ним следуют Регион Западной части Тихого океана — 122%. При этом число летальных исходов значительно выросло в Африке (на 84%) и Америке (на 26%), тогда как в Европе смертность снизилась на 10%, в Юго-Восточной Азии на 6%, а в Восточном Средиземноморье на 11%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ и ЕМА считают, что стратегия борьбы с COVID-19 не должна основываться на постоянных бустерных прививках

Рост случаев заражения начался в мире из-за распространения нового штамма "Омикрон", который считается более заразным.

Как сообщалось, 11 января в ВОЗ озвучили прогноз о том, что половина жителей Европы заболеют штаммом "Омикрон" в ближайшие месяцы.

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ВОЗ (777) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Раньше антиваксеры верещали, что ковид - это обычный грипп. А теперь верещат, что он ослаб до обычного гриппа. Они когда врали, тогда, сейчас или в обоих случаях?
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12.01.2022 08:41
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"ВООЗ повідомила про рекордне зростання випадків COVID-19 за тиждень "- симптоми манії переслідування з шизофренією на фоні стійких галюцинацій! Хворих нема ,а вони їх бачать мільйонами в день.
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12.01.2022 08:03 Ответить
Вирус ослаб до сезонного гриппа, а черти все не могут успокоится рубя капусту на ровном месте в виде тестов, масок и т.д и т.п.
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12.01.2022 08:34 Ответить
Раньше антиваксеры верещали, что ковид - это обычный грипп. А теперь верещат, что он ослаб до обычного гриппа. Они когда врали, тогда, сейчас или в обоих случаях?
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12.01.2022 08:41 Ответить
Його взагалі не існує, як інших вірусів.
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12.01.2022 08:46 Ответить
Так вважають невігласи.
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12.01.2022 10:29 Ответить
Звичайно, хоча вігласи ще ніколи не представили матеріальних доказів гіпотези луя пастера.
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12.01.2022 17:28 Ответить
Коли про ці докази розповідали в школі, ті в шкільному сортирі докурював підручник біології. А от коли таких антиваксерів, як ти, кусає скажений песик, вони, випригуючи з штанців, мчать за допомогою, яку розробив Луї Пастер.
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12.01.2022 17:45 Ответить
Всезнайство -ознака того що ефект Данінгена-Крюгера працює.
Уроки біології це повторювання вчителькою,котра ледве освоїла програму середньої школи, тої хуцпи котра написана в підручнику.
Не знаю куди мчать якісь гіпотетичні покусані скаженим ляжком але ти сам пересвідчився що "вірус"сказу існує? Якось тваринки живуть собі та й живуть , а тут бац і одна захворіла, а решту ні. Як би "вірус" передавався від тваринки до тваринки ,то вже давно вся популяція савців залишилась би тільки в переданнях холоднокровних мешканців Землі.
А як би не передавався ("вірус" не живий організм за гіпотезою луя пастера) то давно пропав би нафіг і ніхто про нього й не чув би.
Отже він постійно не може перебувати в носіях бо спричиняє їх видку смерть, а з іншої сторони він постійно ніби є.
А може нас дурять? Це якийсь нейротоксикант виробляється у тваринок від екстремальних умов і вони кусають всіх без розбору?
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12.01.2022 18:08 Ответить
Ти навіть шкільної програми не засвоїв. Якщо вірус вбиває тварин повільніше, ніж вони плодяться, то такий вірус буде існувати необмежено довго (поки існують його носії). До речі, сказ був відомий людям ще задовго до нашої ери.
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12.01.2022 18:29 Ответить
Максимальний інкубаційний період 1 рік. Багато ти бачив тварин котрі загинули від сказу? Спорадичні випадки, популяція котра відновлюється один раз в рік Лисиці, вовки ,пси - вже давно вигинули? А слони?
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12.01.2022 19:04 Ответить
Я ж тільки те й роблю, що вештаюся лісами і шукаю трупи тварин. Ти це хотів прочитати? Якісьо аргументи у тебе геть дитячі. Може, не сід було підручник біології на самокрутки пускати?
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12.01.2022 19:22 Ответить
ти на цензорі блукаєш, звідки у тебе час за життям спостерігати? Прочитав біолохію і тішишся ,а на подумати часу нема- форум цензора чекає!
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12.01.2022 23:15 Ответить
 
 