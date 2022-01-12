Инфицированы более 15 млн человек: ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев COVID-19 за неделю
В мире за прошлую неделю коронавирусом инфицировались более 15 млн человек, это рекорд за все время пандемии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В частности, отмечается, что с 3 по 9 января количество заболевших выросло на 55%, при этом смертность осталась почти на прежнем уровне.
"По состоянию на 9 января зарегистрировано более 304 млн подтвержденных случаев заболевания и более 5,4 млн случаев смерти", - говорится в сообщении.
Об увеличении числа инфицированных сообщили пять из шести регионов ВОЗ, только в Африке зафиксировано снижение на 11%. Регион Юго-Восточной Азии сообщил о самом большом увеличении числа новых случаев на прошлой неделе — 418%, за ним следуют Регион Западной части Тихого океана — 122%. При этом число летальных исходов значительно выросло в Африке (на 84%) и Америке (на 26%), тогда как в Европе смертность снизилась на 10%, в Юго-Восточной Азии на 6%, а в Восточном Средиземноморье на 11%.
Рост случаев заражения начался в мире из-за распространения нового штамма "Омикрон", который считается более заразным.
Как сообщалось, 11 января в ВОЗ озвучили прогноз о том, что половина жителей Европы заболеют штаммом "Омикрон" в ближайшие месяцы.
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Уроки біології це повторювання вчителькою,котра ледве освоїла програму середньої школи, тої хуцпи котра написана в підручнику.
Не знаю куди мчать якісь гіпотетичні покусані скаженим ляжком але ти сам пересвідчився що "вірус"сказу існує? Якось тваринки живуть собі та й живуть , а тут бац і одна захворіла, а решту ні. Як би "вірус" передавався від тваринки до тваринки ,то вже давно вся популяція савців залишилась би тільки в переданнях холоднокровних мешканців Землі.
А як би не передавався ("вірус" не живий організм за гіпотезою луя пастера) то давно пропав би нафіг і ніхто про нього й не чув би.
Отже він постійно не може перебувати в носіях бо спричиняє їх видку смерть, а з іншої сторони він постійно ніби є.
А може нас дурять? Це якийсь нейротоксикант виробляється у тваринок від екстремальних умов і вони кусають всіх без розбору?