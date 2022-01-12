У России не будет права вето на суверенные решения Грузии и Украины, - посол США в Тбилиси Дегнан

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки по вопросам европейской безопасности, и Россия не сможет влиять на суверенные решения Грузии и Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Кавказа.

По ее словам, США не намерены вести переговоры о Грузии без Грузии.

"На этой неделе мир наблюдает за серией дипломатических встреч на высоком уровне, целью которых является реагирование на недавние дестабилизирующие действия России и угрозы европейской безопасности. Мы уже видели российскую дезинформацию в большом количестве, и я хочу выразить четкое мнение по нескольким основным вопросам: Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, в том числе Грузии и Украины. У России не будет право на вето на ваши суверенные решения. Мы не собираемся вести переговоры о Грузии без Грузии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил: что, "Соединенные Штаты не будут рассматривать безопасность Европы без наших европейских союзников и партнеров", - сказала Дегнан.

По ее словам, США не могут и не планируют уступать европейскую безопасность, суверенитет или свободу.

"Давайте, скажем четко: Кремль не может предложить ничего, кроме страха, угнетения и дезинформации. Это не те ценности, за которые выступают Грузия и США. Соединенные Штаты продолжают верить в единую, свободную и мирную Европу. Мы будем продолжать работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы сделать это реальностью. Мы готовы встретиться с Россией во избежание и деэскалации конфликта. Но мы не можем и не собираемся уступать европейскую безопасность, суверенитет или свободу. Девиз Грузии – это наш девиз: "Сила в единстве!" – заявила посол.

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Как сообщалось, в понедельник в Женеве официальные делегации США и РФ провели встречу, направленную на дипломатический поиск путей ослабления напряженности в Европе. Американская сторона отвергла любые возможности сворачивания политики открытых дверей НАТО для других стран, включая Украину.