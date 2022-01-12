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У России не будет права вето на суверенные решения Грузии и Украины, - посол США в Тбилиси Дегнан

У России не будет права вето на суверенные решения Грузии и Украины, - посол США в Тбилиси Дегнан

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки по вопросам европейской безопасности, и Россия не сможет влиять на суверенные решения Грузии и Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Кавказа.

По ее словам, США не намерены вести переговоры о Грузии без Грузии.

"На этой неделе мир наблюдает за серией дипломатических встреч на высоком уровне, целью которых является реагирование на недавние дестабилизирующие действия России и угрозы европейской безопасности. Мы уже видели российскую дезинформацию в большом количестве, и я хочу выразить четкое мнение по нескольким основным вопросам: Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, в том числе Грузии и Украины. У России не будет право на вето на ваши суверенные решения. Мы не собираемся вести переговоры о Грузии без Грузии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил: что, "Соединенные Штаты не будут рассматривать безопасность Европы без наших европейских союзников и партнеров", - сказала Дегнан.

По ее словам, США не могут и не планируют уступать европейскую безопасность, суверенитет или свободу.

"Давайте, скажем четко: Кремль не может предложить ничего, кроме страха, угнетения и дезинформации. Это не те ценности, за которые выступают Грузия и США. Соединенные Штаты продолжают верить в единую, свободную и мирную Европу. Мы будем продолжать работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы сделать это реальностью. Мы готовы встретиться с Россией во избежание и деэскалации конфликта. Но мы не можем и не собираемся уступать европейскую безопасность, суверенитет или свободу. Девиз Грузии – это наш девиз: "Сила в единстве!" – заявила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невступление Украины и Грузии в НАТО - вопрос национальной безопасности для России, - МИД РФ

Как сообщалось, в понедельник в Женеве официальные делегации США и РФ провели встречу, направленную на дипломатический поиск путей ослабления напряженности в Европе. Американская сторона отвергла любые возможности сворачивания политики открытых дверей НАТО для других стран, включая Украину.

Автор: 

Грузия (4499) посол (1800) США (26672)


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Топ комментарии
+14
почаще бы так по кацапскому вонючему хлебалу били и умножали расию на ноль...
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12.01.2022 08:08
+11
Московія, яка як воровка, вкравши історію Русі і перейменувавши себе з московитив у росіян, можуть тільки поплакатися. Ще вони можуть погрожувати. Але бумеранг не за горами, за всі злочини рано чи пізно, але відповідати прийдеться. А Україна буде в НАТО і перспективи її будуть при 7-му президенту Порошеенко. При вазеліні ми дуже багато втратили, але нічого, все виправимо, так барани 73%?
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12.01.2022 08:09
+7
Раша отобрала у Грузии и Украины территории , а теперь ноет , что страны хотят себя от неё обезопасить . Короче , сама просчиталась со своей политикой оккупаций
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12.01.2022 08:09
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почаще бы так по кацапскому вонючему хлебалу били и умножали расию на ноль...
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12.01.2022 08:08 Ответить
"русский мир" закінчується там, де кацап отримує в рило
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12.01.2022 11:28 Ответить
Раша отобрала у Грузии и Украины территории , а теперь ноет , что страны хотят себя от неё обезопасить . Короче , сама просчиталась со своей политикой оккупаций
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12.01.2022 08:09 Ответить
Це що означає, відібране в Молдови і Азербайджану пробачаєте, а також близьку анексію Білорусі?
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12.01.2022 13:27 Ответить
Step by step 😀
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12.01.2022 13:31 Ответить
Московія, яка як воровка, вкравши історію Русі і перейменувавши себе з московитив у росіян, можуть тільки поплакатися. Ще вони можуть погрожувати. Але бумеранг не за горами, за всі злочини рано чи пізно, але відповідати прийдеться. А Україна буде в НАТО і перспективи її будуть при 7-му президенту Порошеенко. При вазеліні ми дуже багато втратили, але нічого, все виправимо, так барани 73%?
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12.01.2022 08:09 Ответить
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12.01.2022 08:14 Ответить
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12.01.2022 08:11 Ответить
меньше болтовни, уже давно пора было принять в НАТО и Грузию и Украину. Не смотрят с оглядкой на *****. Чо ждем?
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12.01.2022 08:24 Ответить
Саме ось таке "бла-бла-бла" і означає НАТО+.
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12.01.2022 08:35 Ответить
Але як ліліПутін сцить перед ним!
Щоб дорогу пройти треба принаймні на неї вийти, он як рогаті цапи виють від одної заяви про початок відносин!
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12.01.2022 13:36 Ответить
Странно было бы если бы страна не член НАТО имела бы вето на решения в НАТО
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12.01.2022 08:39 Ответить
У РФії не повинно бути права вето у Радбезі ООН.
У Раді Безпеки ООН РФія - взагалі незаконний елемент, який привласнив собі права СРСР.
Чому дипломатичний корпус України не піднімає обгрунтовано підготовлене питання про позбавлення рашкі місця у Радбезі?
Певно, "зелена пліснява" затягнула мізки повністю, без шансів на одужання...
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12.01.2022 08:46 Ответить
Тому,що при Петрі його не підняли у 14 році,йому ліпецький Рошен дуже був потрібен.А тепер зе винуватий.
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12.01.2022 08:50 Ответить
Более того , представителя Украиньі в ООН Сергеева , которьій блестяще громил российского Чуркина , в тандеме с Самантой Пауєр от США , Порошенко бьістренько убрал , заменив на ватного старпера , которого не видно и не сльішно . "А то Путін нападє !" 😈
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12.01.2022 09:01 Ответить
Все понимают, что Петя не безгрешен. Но блин, по сравнению с ним Зе - просто дегенерат и ничтожество тупое и подлое. Не видеть этого - значит быть ему подобным.
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12.01.2022 11:31 Ответить
Не понятно, почему все так всполошились?
Все кому не лень твердят "Россия не имеет права вето".
Это они нас или себя уговаривают?
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12.01.2022 09:04 Ответить
Хватит перед гопником оправдыватся.Нужно бить по **.лу.
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12.01.2022 09:09 Ответить
РАБссия вошла в Казахстан ,права вето есть,теперь Китай начальник Казахстана.... и каже, Путлер вон из Казахстана... Гопник растерялся...
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12.01.2022 09:15 Ответить
Україна, Грузія, Молдова мають вступити одночасно до НАТО чи йти одночасно з якоюсь участю з НАТО і т.д., що вимагає вже зараз зробити з них якесь триєдине устворення по вступу до НАТО і ...!
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12.01.2022 09:19 Ответить
Йенс Столтенберг каже шо в один день в НАТО вступят сразу Швеция,Грузия,Молдова,Финляндия и Украина ...,кремль сдохнет от Инфакта..,типа 24 августа 1991 года,когда по факту сдох СССр от Инсульта...
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12.01.2022 09:25 Ответить
 
 