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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели

За сутки 11 января в Украине зафиксированы 7117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 193 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Более 29 млн прививок от COVID-19 сделаны с начала вакцинальной кампании в Украине.

За сутки 11 января в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 01 зафиксированы 7117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 409, медработников - 160);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 01 106 362 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 01 госпитализированы – 1898 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 01 летальных случаев – 193;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 01 выздоровели – 8077 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инфицированы более 15 млн человек: ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев COVID-19 за неделю

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 01 заболели – 3 716 988 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 530 624 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 01 летальных случаев – 97 737;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 17 034 809.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. Всего проведено 29 023 090 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели 13

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Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Поки число нових випадків меньше числа одужавших - значить, математично епідемія спадає
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12.01.2022 09:07 Ответить
не удивлюсь, если число получивших вовину тысячу превысит численность населения Украины. Зелень тупая-с.
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12.01.2022 20:12 Ответить
Скільки людей захворіває в день на грип А, скільки одужує і скільки помирає?
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12.01.2022 23:29 Ответить
 
 