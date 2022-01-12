В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели

За сутки 11 января в Украине зафиксированы 7117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 193 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Более 29 млн прививок от COVID-19 сделаны с начала вакцинальной кампании в Украине.

За сутки 11 января в Украине:

зафиксированы 7117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 409, медработников - 160);

106 362 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1898 человек;

летальных случаев – 193;

выздоровели – 8077 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 716 988 человек;

выздоровели – 3 530 624 человека;

летальных случаев – 97 737;

проведено ПЦР-тестирований – 17 034 809.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. Всего проведено 29 023 090 прививок", - рассказали в Минздраве.











