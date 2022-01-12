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50% ожогов тела: в Кировоградской области 10-летний мальчик случайно облился бензином и поджег себя

50% ожогов тела: в Кировоградской области 10-летний мальчик случайно облился бензином и поджег себя

Десятилетний Иван Лемко из села Чемерполь Голованевского района Кировоградской области получил 50 процентов ожогов тела. Ребенок вылил на себя бензин и поджог спичками. Это произошло накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала "Суспільному" мама парня Виктория Лемко.

В настоящее время Иван находится на лечении в гайворонской больнице. Его состояние тяжелое, но стабильное, говорит заведующая ожоговым отделением Кировоградской областной больницы Наталья Корчака, которая выезжала по вызову и проводила операцию.

50% ожогов тела: в Кировоградской области 10-летний мальчик случайно облился бензином и поджег себя 01
Фото: Суспільне

Виктория Лемко рассказала, что накануне пошла к своей маме за картошкой. Она воспитывает пятерых детей, Иван – самый старший. Его оставила присмотреть за меньшими.

"Прошло буквально десять минут. Моя мама живет в 800 метрах. В дом забегает мой младший восьмилетний сын и говорит мне: "Мама, Иван сгорел", - я вылетела на дорогу и увидела Ивана, который обгорелый прибежал ко мне".

Мать говорит: вызвала скорую помощь, в это время ребенок был в сознании. "Пока ехали медики, я намочила простыню, все, что видела, и прикладывала к его телу. Когда приехала скорая, мой ребенок уже начал терять сознание, забрали его в больницу. С 01:00 до 04:00 оперировали".

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Где сын взял бензин и спички Виктория объяснила так: "Спички лежали на припечке у печки, бензин в шкафу, где запчасти. Где-то 200 граммов того бензина, черкнул спичками и так поджег себя".

Ребенок поступил в Гайворонскую больницу с ожогами второй степени. Вызвали ожогового хирурга и детского реаниматолога из Кропивницкого, рассказал "Суспільному" генеральный директор Александр Скрипник.

"Сейчас мы выводим его из ожогового шока и "откапываем". Он получил ожоги от подколенных ямок до шеи и дыхательных путей. Ночью ему наложили искусственную кожу".

Заведующая ожоговым отделением Кировоградской областной больницы Наталья Корчака по вызову в Гайворон приехала 11 января в 00:30. Говорит: после проведенного консилиума с врачами ребенку сделали операцию.

"Гайворонские врачи очень вовремя и правильно оказали ребенку медицинскую помощь. Во время операции удалили ту кожу, которая пострадала больше, чтобы не увеличивалась интоксикация и не ухудшалось его состояние. После операции ребенка нельзя было транспортировать в Кропивницкий, потому что 300 километров - это очень большое расстояние и риск для него. В настоящее время главное стабилизировать состояние парня, чтобы нормально работали его внутренние органы".

По словам Натальи Корчаки, 12 января Ивана Лемко планируют перевезти на лечение в реанимацию Кировоградской областной детской больницы.

Автор: 

дети (6493) несчастный_случай (314) поджог (1072) Кировоградская область (631)


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Топ комментарии
+14
300км-большое расстояние для транспортировки и риск. А где же легендарная санавиация? Жопу дерьмака возит?
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12.01.2022 08:55
+8
Як??! В 10 років не знати, що таке бензин? Моє покоління в 10 і з карбідом бавились і олово топили з аккум, а пізніш і марганцовкою з алюм. порошком. І якось знали, що пари карбіда з водою горять, в аккумах кислота і порошок з марганцовкою дуже сліпить вночі і обпектись можна...
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12.01.2022 08:43
+8
Як таке можна зробити випадково?
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12.01.2022 08:57
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Як??! В 10 років не знати, що таке бензин? Моє покоління в 10 і з карбідом бавились і олово топили з аккум, а пізніш і марганцовкою з алюм. порошком. І якось знали, що пари карбіда з водою горять, в аккумах кислота і порошок з марганцовкою дуже сліпить вночі і обпектись можна...
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12.01.2022 08:43 Ответить
Да как угодно - это ребенок
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12.01.2022 08:50 Ответить
ещё взрыв пакеты с магниевым и алюминиевым порошком...ещё глицерин с марганцовкой...
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12.01.2022 08:53 Ответить
А чому б сан-авіацією не перевезти до Києва?
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12.01.2022 08:53 Ответить
300км-большое расстояние для транспортировки и риск. А где же легендарная санавиация? Жопу дерьмака возит?
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12.01.2022 08:55 Ответить
Яка санавіація? Дореформувалися, що і швидка за живими вже не приїжджає.
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12.01.2022 08:58 Ответить
Як таке можна зробити випадково?
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12.01.2022 08:57 Ответить
что-то тут как-то мутно....
даже в 10 лет пацаны (тем более сельские) уже в курсе что такое бензин и как он пыхкает...
если б просто разлил на себя, навряд ли б искал спички....
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12.01.2022 09:05 Ответить
Та фіг там. Нам по 12 було, палили багаття і хлопець газолін з банки хотів вилити. Весь обгорів, інвалід.
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12.01.2022 12:22 Ответить
вооот... и я чего-то подозреваю что мальчик захотел растопить печь и поэтому неудачно использовал бензин как розжиг (возможно видел как маман так делает)
другого объяснения бензина и спичек на припечку...я не нахожу...
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12.01.2022 12:26 Ответить
От-от Сам так грубку в дитинстві розпалював Батько брав аркуш паперу клав під дрова сипав на нього попіл холодний той попіл поливав банзином Підпалював край паперу і закривав дверцята А я здуру просто поклав папір полив бензином і кинув сірника Так у лице вогнем жахнуло що місяців два ходив з обсмаленим чубом і бровами!
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12.01.2022 12:58 Ответить
Чоловік - це хлопчик який випадково вижив.
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12.01.2022 09:12 Ответить
Сто лет назад большинство детей умирало и не только из-за болезней.
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12.01.2022 09:30 Ответить
Бензин коварная штука, детей жалко.
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12.01.2022 09:32 Ответить
Ооочень подозрительно …
Облился бензином ( случайно ли?) и бегом за спичками ???
🤔😕
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12.01.2022 09:41 Ответить
Надеюсь расскажет, как выздоровеет, что это было.....
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12.01.2022 11:28 Ответить
Та що, діти бавилися у доросле життя.
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12.01.2022 12:03 Ответить
Странно , ну допустим если случайно облился бензином ,то зачем тогда поджигал и не понимал о последствиях ему же не 2 годика от роду
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12.01.2022 11:44 Ответить
Бред, что значит случайно облился и случайно поджог себя ? Игрался и пострадал. Всё он знал и что такое бензин и что такое спички.
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12.01.2022 11:52 Ответить
Может он пытался печку растопить?
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12.01.2022 12:17 Ответить
В мусорів за гроші і не таки "випадки" трапляються..
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12.01.2022 13:37 Ответить
 
 