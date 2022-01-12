50% ожогов тела: в Кировоградской области 10-летний мальчик случайно облился бензином и поджег себя

Десятилетний Иван Лемко из села Чемерполь Голованевского района Кировоградской области получил 50 процентов ожогов тела. Ребенок вылил на себя бензин и поджог спичками. Это произошло накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала "Суспільному" мама парня Виктория Лемко.

В настоящее время Иван находится на лечении в гайворонской больнице. Его состояние тяжелое, но стабильное, говорит заведующая ожоговым отделением Кировоградской областной больницы Наталья Корчака, которая выезжала по вызову и проводила операцию.



Фото: Суспільне

Виктория Лемко рассказала, что накануне пошла к своей маме за картошкой. Она воспитывает пятерых детей, Иван – самый старший. Его оставила присмотреть за меньшими.

"Прошло буквально десять минут. Моя мама живет в 800 метрах. В дом забегает мой младший восьмилетний сын и говорит мне: "Мама, Иван сгорел", - я вылетела на дорогу и увидела Ивана, который обгорелый прибежал ко мне".

Мать говорит: вызвала скорую помощь, в это время ребенок был в сознании. "Пока ехали медики, я намочила простыню, все, что видела, и прикладывала к его телу. Когда приехала скорая, мой ребенок уже начал терять сознание, забрали его в больницу. С 01:00 до 04:00 оперировали".

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Где сын взял бензин и спички Виктория объяснила так: "Спички лежали на припечке у печки, бензин в шкафу, где запчасти. Где-то 200 граммов того бензина, черкнул спичками и так поджег себя".

Ребенок поступил в Гайворонскую больницу с ожогами второй степени. Вызвали ожогового хирурга и детского реаниматолога из Кропивницкого, рассказал "Суспільному" генеральный директор Александр Скрипник.

"Сейчас мы выводим его из ожогового шока и "откапываем". Он получил ожоги от подколенных ямок до шеи и дыхательных путей. Ночью ему наложили искусственную кожу".

Заведующая ожоговым отделением Кировоградской областной больницы Наталья Корчака по вызову в Гайворон приехала 11 января в 00:30. Говорит: после проведенного консилиума с врачами ребенку сделали операцию.

"Гайворонские врачи очень вовремя и правильно оказали ребенку медицинскую помощь. Во время операции удалили ту кожу, которая пострадала больше, чтобы не увеличивалась интоксикация и не ухудшалось его состояние. После операции ребенка нельзя было транспортировать в Кропивницкий, потому что 300 километров - это очень большое расстояние и риск для него. В настоящее время главное стабилизировать состояние парня, чтобы нормально работали его внутренние органы".

По словам Натальи Корчаки, 12 января Ивана Лемко планируют перевезти на лечение в реанимацию Кировоградской областной детской больницы.