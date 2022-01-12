С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 62 ребенка и 1164 медика. 54% всех умерших - люди старше 70 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине с начала пандемии коронавируса от COVID-19 умерли 97 737 человек, из 52 924 (54,1%) это люди старше 70 лет.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 62 ребенка и 1164 медицинских работника.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксированы 3 716 988 случаев COVID-19, из них 87 820 (2,4% среди всех больных) среди детей в возрасте 0-9 лет, 180 307 (4,9% среди всех больных) среди подростков в возрасте 10-19 лет. Наибольшее количество случаев зафиксировано у граждан в возрасте 50-59 - 706 338 (19% среди всех больных) и 40-49 лет - 644 573 (17,3% среди всех больных).

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Вместе с тем, по данным Минздрава, с начала пандемии от COVID-19 в Украине умерли 97 737 человек, из них 33 ребенка в возрасте 0-9 лет, 53 подростка в возрасте 10-19 лет, 337 человек в возрасте 20-29 лет, 1442 человека в возрасте 30-39 лет, 4004 человека в возрасте 40-49 лет, 11 086 человек в возрасте 50-59 лет, 27 858 человек в возрасте 60-69 лет и 52 924 человека в возрасте старше 70 лет (больше всего среди всех умерших - 54,1%).



