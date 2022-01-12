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Новости Коронавирус и карантин
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С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 62 ребенка и 1164 медика. 54% всех умерших - люди старше 70 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 62 ребенка и 1164 медика. 54% всех умерших - люди старше 70 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине с начала пандемии коронавируса от COVID-19 умерли 97 737 человек, из 52 924 (54,1%) это люди старше 70 лет.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 62 ребенка и 1164 медицинских работника.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксированы 3 716 988 случаев COVID-19, из них 87 820 (2,4% среди всех больных) среди детей в возрасте 0-9 лет, 180 307 (4,9% среди всех больных) среди подростков в возрасте 10-19 лет. Наибольшее количество случаев зафиксировано у граждан в возрасте 50-59 - 706 338 (19% среди всех больных) и 40-49 лет - 644 573 (17,3% среди всех больных).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксированы 7117 новых случаев заражения, 8077 человек выздоровели

Вместе с тем, по данным Минздрава, с начала пандемии от COVID-19 в Украине умерли 97 737 человек, из них 33 ребенка в возрасте 0-9 лет, 53 подростка в возрасте 10-19 лет, 337 человек в возрасте 20-29 лет, 1442 человека в возрасте 30-39 лет, 4004 человека в возрасте 40-49 лет, 11 086 человек в возрасте 50-59 лет, 27 858 человек в возрасте 60-69 лет и 52 924 человека в возрасте старше 70 лет (больше всего среди всех умерших - 54,1%).

С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 62 ребенка и 1164 медика. 54% всех умерших - люди старше 70 лет, - Минздрав 01
С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 62 ребенка и 1164 медика. 54% всех умерших - люди старше 70 лет, - Минздрав 02

Автор: 

дети (6493) Минздрав (4899) смертность (268) смерть (9223) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Средняя продолжительность жизни в Украине - 72,4 года. Удивительно, как оно совпало в плане "страше 70"...
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12.01.2022 09:55 Ответить
А те, що з початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини співпало зі сплеском антиваксерських настроїв в Україні.
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12.01.2022 15:57 Ответить
Не рахується. То були завідомо хворі діти з купою супутніх захворювань, від яких вони померли, в них просто був ковід і то просто співпало. І ще - 62 дитини на багатомільйонне населення України... ну ОК - на загальну кількість дітей... ну сам розумієш. Приблизно як побочка в вакцини. Ба, навіть менше, напевно. Так що також не приймається.
Не подобається?
Знаю.
Але то - стандартна відмазка, коли в дитини від вакцини проблеми... тому - просто як з нами, так і ми з вами... справедливо.
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12.01.2022 16:20 Ответить
 
 