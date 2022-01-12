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Новости Коронавирус и карантин
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Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили более чем у 2,8 млн человек. ИНФОГРАФИКА

Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили более чем у 2,8 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 января в мире зарегистрировали 2 809 570 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8232 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 314 189 540 случаев инфицирования, из них 2 809 570 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 521 721 человек, из них 8232 за минувшие сутки.

Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили более чем у 2,8 млн человек 01

Побороли болезнь и выздоровели 261,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инфицированы более 15 млн человек: ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев COVID-19 за неделю

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили более чем у 2,8 млн человек 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 46-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 23-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 12-я в мире и 8-я в Европе.

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