Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили более чем у 2,8 млн человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 12 января в мире зарегистрировали 2 809 570 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8232 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 314 189 540 случаев инфицирования, из них 2 809 570 за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 521 721 человек, из них 8232 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и выздоровели 261,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 46-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 23-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 12-я в мире и 8-я в Европе.
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