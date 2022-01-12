Шерман доложила представителям ЕС о результатах переговоров США и РФ о "гарантиях безопасности"
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман рассказала представителям комитета Совета ЕС по политике и безопасности о переговорах по вопросам "гарантий безопасности". Также стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
Как отмечается, эта встреча была проведена для того, чтобы "обсудить неспровоцированное наращивание военных сил Россией вдоль границ с Украиной, а также рассказать об итогах стратегического диалога США и России, который состоялся 10 января в Женеве".
Первый заместитель госсекретаря поблагодарила комитет за его работу, направленную на то, чтобы обеспечить, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к очень серьезным расходам для Российской Федерации, в том числе принятию скоординированных экономических мер.
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