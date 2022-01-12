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Новости Война
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Шерман доложила представителям ЕС о результатах переговоров США и РФ о "гарантиях безопасности"

Шерман доложила представителям ЕС о результатах переговоров США и РФ о

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман рассказала представителям комитета Совета ЕС по политике и безопасности о переговорах по вопросам "гарантий безопасности". Также стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Как отмечается, эта встреча была проведена для того, чтобы "обсудить неспровоцированное наращивание военных сил Россией вдоль границ с Украиной, а также рассказать об итогах стратегического диалога США и России, который состоялся 10 января в Женеве".

Первый заместитель госсекретаря поблагодарила комитет за его работу, направленную на то, чтобы обеспечить, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к очень серьезным расходам для Российской Федерации, в том числе принятию скоординированных экономических мер.

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Автор: 

переговоры (4944) россия (95546) США (26672) Евросоюз (17124) Шерман Венди (27)


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Американский танк "Шерман" придавил в окопе путинского пехотинца Рябкова с трехлинейкой .
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12.01.2022 09:11 Ответить
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12.01.2022 09:22 Ответить
Пару дней назад я пошутил,назвав "Шерман" танком для дохлого Сссра во 2 Мировой...
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12.01.2022 09:37 Ответить
Tut nemecki stG44 1943 goda,kopija avtomata kolasnikova AK47.Legenda a mificeskom ruskom avtomate nad etim i zakancyvajetsia
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12.01.2022 10:11 Ответить
Смерть вонючему пуйлу
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12.01.2022 09:44 Ответить
 
 