Ремонт трассы Киев-Сумы-Юнаковка на Черниговщине завершат в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж

В 2022 году в Черниговской области планируется восстановить все 143 км дроги национального значения Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. По состоянию на конец 2021 года было отремонтировали уже более 102 км трассы.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Это путь, объединяющий юг Черниговщины с Киевщиной и Сумщиной. Обновить планируется весь участок трассы по территории области – 143 км", - говорится в сообщении.

В ходе капитального ремонта трассы, построенной в 1965-1980 годах, подрядчики приводят дорогу в соответствие с современными параметрами нагрузки и безопасности движения.

В частности, демонтируют старые бетонные плиты и чернощебеночное покрытие, вместо них укладывают асфальтобетон, конструктив усиливают и заменяют полностью.

Кроме этого, дорогу укрепляют с обеих сторон на дополнительные полметра по типу основного покрытия. Дорожники также обустраивают водоотвод, укрепляют обочину, устанавливают барьерное ограждение, дорожные знаки и наносят дорожную разметку из холодного пластика.

По всей протяженности трассы также обустраивают остановки транспорта, а в пределах населенных пунктов – пешеходные зоны и освещение. Ремонт трассы предусматривает также реконструкцию мостов и приведение их в современные габаритные нормы и нормы нагрузки.

Напомним, общая протяженность дорог, восстановленных за время реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка", уже превысила 14 000 км.

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