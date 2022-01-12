Ремонт трассы Киев-Сумы-Юнаковка на Черниговщине завершат в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж
В 2022 году в Черниговской области планируется восстановить все 143 км дроги национального значения Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. По состоянию на конец 2021 года было отремонтировали уже более 102 км трассы.
Об этом сообщила пресс-служба Черниговской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Это путь, объединяющий юг Черниговщины с Киевщиной и Сумщиной. Обновить планируется весь участок трассы по территории области – 143 км", - говорится в сообщении.
В ходе капитального ремонта трассы, построенной в 1965-1980 годах, подрядчики приводят дорогу в соответствие с современными параметрами нагрузки и безопасности движения.
В частности, демонтируют старые бетонные плиты и чернощебеночное покрытие, вместо них укладывают асфальтобетон, конструктив усиливают и заменяют полностью.
Кроме этого, дорогу укрепляют с обеих сторон на дополнительные полметра по типу основного покрытия. Дорожники также обустраивают водоотвод, укрепляют обочину, устанавливают барьерное ограждение, дорожные знаки и наносят дорожную разметку из холодного пластика.
По всей протяженности трассы также обустраивают остановки транспорта, а в пределах населенных пунктов – пешеходные зоны и освещение. Ремонт трассы предусматривает также реконструкцию мостов и приведение их в современные габаритные нормы и нормы нагрузки.
Напомним, общая протяженность дорог, восстановленных за время реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка", уже превысила 14 000 км.
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Дивлячись на дворічний 'ремонт' траси Київ- Чернігів можна впевнено заявити що він не закінчиться ніколи!
У этих людей вообще мозги есть?
Бо є інфа: після встановлення автоматичних вагових комплексів на усіх ділянках відремонтованих трас, перевізники почали отримувати пропозиції щодо можливості "їздити, як і раніше", сплативши лише 35 тис. грн. на місяць з кожної вантажівки (!!!)
Питання, чи можуть бути прибрані з бази даних фотофіксації перевантажень WIM-комплексів, які підключено до Центру обробки даних ГВК Укртрансбезпеки, без участі відповідних посадових осіб цієї структури?