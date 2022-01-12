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Ремонт трассы Киев-Сумы-Юнаковка на Черниговщине завершат в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж

Ремонт трассы Киев-Сумы-Юнаковка на Черниговщине завершат в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж

В 2022 году в Черниговской области планируется восстановить все 143 км дроги национального значения Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. По состоянию на конец 2021 года было отремонтировали уже более 102 км трассы.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Это путь, объединяющий юг Черниговщины с Киевщиной и Сумщиной. Обновить планируется весь участок трассы по территории области – 143 км", - говорится в сообщении.

В ходе капитального ремонта трассы, построенной в 1965-1980 годах, подрядчики приводят дорогу в соответствие с современными параметрами нагрузки и безопасности движения.

В частности, демонтируют старые бетонные плиты и чернощебеночное покрытие, вместо них укладывают асфальтобетон, конструктив усиливают и заменяют полностью.

Кроме этого, дорогу укрепляют с обеих сторон на дополнительные полметра по типу основного покрытия. Дорожники также обустраивают водоотвод, укрепляют обочину, устанавливают барьерное ограждение, дорожные знаки и наносят дорожную разметку из холодного пластика.

По всей протяженности трассы также обустраивают остановки транспорта, а в пределах населенных пунктов – пешеходные зоны и освещение. Ремонт трассы предусматривает также реконструкцию мостов и приведение их в современные габаритные нормы и нормы нагрузки.

Напомним, общая протяженность дорог, восстановленных за время реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка", уже превысила 14 000 км.

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Ремонт трассы Киев-Сумы-Юнаковка на Черниговщине завершат в этом году, - ОГА 01
Ремонт трассы Киев-Сумы-Юнаковка на Черниговщине завершат в этом году, - ОГА 02
Ремонт трассы Киев-Сумы-Юнаковка на Черниговщине завершат в этом году, - ОГА 03
Ремонт трассы Киев-Сумы-Юнаковка на Черниговщине завершат в этом году, - ОГА 04

Автор: 

дороги (2512) Черниговщина (1485) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
є по цій трасі таке село Лавіркове. Ну як село - 11 жилих хат на 6 кілометрів, де доживає кілька старих баб. В рамках великого президентського крадівництва крім дуже широкої і красивої дороги (за дорогу респект) зробили також: тротуари з тактильною плиткою (для сліпих), 5 пішохідних переходів з острівцями безпеки, суцільне освітлення всіх 6 км та 52 (!) асфальтовані заїзди на ділянки (при 11 жилих хатах, тобто облаштовані заїзди на порожні ділянки), ще й поставили знак на білому фоні замість синього, який там завжди був. Село мертве абсолютно. Питання (риторичне) - нафіга?? Нема куди вкладати кошти, там де це дійсно необхідно??
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12.01.2022 09:37
+2
Ремонтировать дорогу, ведущую к российской границе, в ожидании нападения ВС РФ - прекрасная идея.
У этих людей вообще мозги есть?
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12.01.2022 09:36
+1
Ні, синку, це фантастика!
Дивлячись на дворічний 'ремонт' траси Київ- Чернігів можна впевнено заявити що він не закінчиться ніколи!
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12.01.2022 09:24
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Ні, синку, це фантастика!
Дивлячись на дворічний 'ремонт' траси Київ- Чернігів можна впевнено заявити що він не закінчиться ніколи!
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12.01.2022 09:24 Ответить
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12.01.2022 09:24 Ответить
https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html
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12.01.2022 09:35 Ответить
Ремонтировать дорогу, ведущую к российской границе, в ожидании нападения ВС РФ - прекрасная идея.
У этих людей вообще мозги есть?
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12.01.2022 09:36 Ответить
ну абсолютно більша частина цієї дороги веде не до кордону, а до 250-тисячного міста Суми, а до кордону лише ділянка кілометрів 20 після Сум
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12.01.2022 09:39 Ответить
Жить в стране по-соседству с рашкой и писать такую ***** - у этих людей вообще мозги есть?
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12.01.2022 10:38 Ответить
куда им к твоим мозгам ? зрада по любому ... да и все города и посёлки нужно на западную Украину переселить , а дома сжечь , вдруг там орки поселятся ...
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12.01.2022 10:55 Ответить
Кордон з кацяпами замінувати протитанковими мінами, негайно.
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12.01.2022 12:09 Ответить
є по цій трасі таке село Лавіркове. Ну як село - 11 жилих хат на 6 кілометрів, де доживає кілька старих баб. В рамках великого президентського крадівництва крім дуже широкої і красивої дороги (за дорогу респект) зробили також: тротуари з тактильною плиткою (для сліпих), 5 пішохідних переходів з острівцями безпеки, суцільне освітлення всіх 6 км та 52 (!) асфальтовані заїзди на ділянки (при 11 жилих хатах, тобто облаштовані заїзди на порожні ділянки), ще й поставили знак на білому фоні замість синього, який там завжди був. Село мертве абсолютно. Питання (риторичне) - нафіга?? Нема куди вкладати кошти, там де це дійсно необхідно??
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12.01.2022 09:37 Ответить
цікаво, чи читають "Цензор" владні структури?
Бо є інфа: після встановлення автоматичних вагових комплексів на усіх ділянках відремонтованих трас, перевізники почали отримувати пропозиції щодо можливості "їздити, як і раніше", сплативши лише 35 тис. грн. на місяць з кожної вантажівки (!!!)
Питання, чи можуть бути прибрані з бази даних фотофіксації перевантажень WIM-комплексів, які підключено до Центру обробки даних ГВК Укртрансбезпеки, без участі відповідних посадових осіб цієї структури?
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12.01.2022 12:07 Ответить
 
 