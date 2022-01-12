Оккупанты на Донбассе глушили беспилотники ОБСЕ во время 16 полетов, - отчет спецмиссии

На Донбассе оккупанты неоднократно глушили беспилотники миссии ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 11 января.

"БПЛА СММ малого радиуса действия испытали влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения) во время шестнадцати полетов", - говорится в сообщении.

Так, согласно отчету ОБСЕ, беспилотники глушили во время полетов:

– трижды каждый во время полетов над участком разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольное правительству, 41 км к югу от Донецка) и другими районами вблизи Петровского;

- дважды каждый над районами недалеко от н. п. Мирное (неподконтрольное правительству, 28 км юго-западнее Луганска) и н. п. Круглик (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Луганска).

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А также по одному разу каждый над районами рядом с:

– с н. п. Вершина (подконтрольный правительству, 63 км к северо-востоку от Донецка);

– н. п. Криничное (подконтрольное правительству, 67 км к северо-востоку от Донецка);

– н. п. Воздвиженка (ранее Красный Пахарь; подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка);

– н. п. Луганское (подконтролен правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка);

– н. п. Стила (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка);

– н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка).