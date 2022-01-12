Судья Печерского райсуда Киева Бортницкая попала в базу "Миротворца" за "разрушение судебной системы Украины" и "фабрикацию дел"
Судью Печерского районного суда Киева Виту Бортницкую внесли в базу сайта "Миротворец".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворец".
"Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастница преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц", - указали на сайте причину внесения Бортницкой в базу.
На "Миротворце" также перечислили конкретные факты, на основе которых пришли к следующему выводу:
"Участие в фабрикации т.н. "Дела о госизмене Порошенко", уголовное производство №22016130000000212. Арест имущества и телерадиокомпаний (Порошенко не принадлежат) под заведомо сфабрикованным ГБР поводом.
Октябрь 2021 г. - отправила обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест,
Ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Андрею Антоненко, а также отказывала его адвокатам в доступе к результатам экспертиз по делу.
Декабрь 2019 г. – Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению бывших народных депутатов фракции "Партия регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года. Судья Бортницкая при принятии решения сослалась на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины" от 13 мая 2014 года, частично декриминализировавшему преступления, в которых обвинялись Ефремов, Гордиенко и Стоян.
Решение о несоответствии судьи Печерского районного суда г. Киева Бортницкой Виты Викторовны критериям добропорядочности и профессиональной этики".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але питання будуть .
Але почекайте трохи. Бортницька виправиться. Вона виконає те, чого хочуть прокурори, але для Пєті. Там же тоже "державна зрада" і якщо домашній арешт за таке мало, вона запротує Пєтю в каталажку, і скаже: по проханням трудящіх .
Рівень Зеленського: бути готовим до запровадження продуктових карток уже зараз.
Повидирати кабелі скрутити розетку. засунути в туж сумку.
І через забор понести додому. Розбагатів і Петру хай зна.
що таке ми вже проходили в 1917 році😠
Або законодавчий орган від імені українського народу здійснить люстрацію, яку треба було провести ще на початку 1990-х, або ж неперезавантажена судова система, успадкована від російсько-радянського режиму, якщо й не зможе поховати Україну, то зробить (власне, робить, весь час до цього наближає) так, щоб вона вмилася великою кров'ю.
такого соблазну , як свого часу судді Кіреєву , який посадив Тимошенко 😠
під час Майдану , Кіреєв втік першим із краіни і більше не повернувся , так вчинить і ця продажна ку@ ва 😡
Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM&t=109s
Новости 15.10.2021
https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora
Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.
«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.
Бортнiцкая, шльондра, думаєш, що встигнеш втекти в Хайфу?
ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ
https://grd.gov.ua [email protected]
___________________________________________________________________________
Затверджено
Громадською радою доброчесності
20 липня 2018 р.
ВИСНОВОК
про невідповідність судді Печерського районного суду м. Києва
Бортницької Віти Вікторівни
критеріям доброчесності та професійної етики
Критеріями доброчесності та професійної етики є цінності, відображені у
Бангалорських принципах поведінки суддів, на основі яких було розроблено Кодекс
суддівської етики. Проаналізувавши інформацію про суддю, Громадська рада
доброчесності виявила факти, які свідчать про недотримання суддею цих цінностей.
За критерієм "Незалежність".
Суддя причетна до переслідування учасників Революції Гідності. Відповідно до даних
Єдиного державного реєстру судових рішень вона обирала запобіжні заходи у виді
тримання під вартою щодо учасників масових акцій протесту біля Кабінету Міністрів
України 25.11.2013 (ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.11.2013 у
справах № 757/26252/13-к, № 757/26253/13-к).
У зв'язку з ухваленням цих рішень до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки
суддів судів загальної юрисдикції (ТСК) була подана заява про проведення спеціальної
перевірки щодо судді. Оскільки ТСК не встигла розглянути ці заяви до закінчення
своїх повноважень, їх було передано для розгляду за загальною процедурою до Вищої
ради правосуддя (ВРП).
ВРП своїм рішенням відмовила у притягненні судді до дисциплінарної
відповідальності у зв'язку зі спливом строку. Проте ВРП встановила, що: "допущені
суддею Бортницькою В. В. порушення законодавства при розгляді проваджень №
757/26252/13-к та № 757/26253/13-к … свідчать про наявність в її діях ознак
дисциплінарного проступку, ... оскільки матеріалами дисциплінарної справи
встановлено, що суддею було допущено порушення норм статей 178, 194, 196 КПК
України в частині належної оцінки даних про особи підозрюваних, їх стан здоров'я,
обгрунтування неможливості запобігти ризикам шляхом застосування більш м'яких
запобіжних заходів".
Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя повинен дотримувати
високих стандартів поведінки суддів і обстоювати їх з метою поглиблення громадської
довіри до судових органів, що має першорядне значення для підтримання незалежності
судової гілки влади (п. 1.6).
Незалежність судів є прерогативою чи привілеєм, що надається не на користь власних
інтересів суддів, а на користь забезпечення верховенства права та в інтересах осіб, що
шукають і очікують правосуддя (Висновок №1 (2001) Консультативної ради
європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності
судових органів та незмінюваність суддів). Порушення принципу незалежності
тотожне порушенню права всіх громадян, адже позбавляє їх надії на справедливість.
За критеріями "Дотримання етичних норм", "Чесність і непідкупність".
1. У досьє судді вказано, що в період з 28.11.2016 по 30.11.2016 вона проходила
навчання в Національній школі суддів України. Тривалість навчання - 20
академічних годин. Проте в цей період вона ухвалила 45 судових рішень
(Додаток 2).
2. Виходячи зі змісту рішення ВРП від 12.01.2018 №42/1дп/15-18 в період з
27.03.2017 по 10.04.2017 суддя перебувала на лікарняному. Проте в цей період
вона ухвалила 16 судових рішень (Додаток 3).
3. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень рішенням
Голосіївського районного суду м. Києва від 13.02.2017 у справі № 752/2610/17
за позовом Бортницької Віти Вікторівни було визнано недійсним договір
купівлі-продажу транспортного засобу HONDA CR-V від 18.11.2016, укладений
нею з ТОВ "Прогрес Автотрейд Київ". Підставою для визнання цього договору
недійсним стало те, що цей договір вона не підписувала. Представник
відповідача визнав цю обставину. Рішення набрало законної сили та ніким не
оскаржувалося.
Згідно з даними з декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за 2016, 2017 роки суддя набула право
власності на автомобіль такої ж марки і саме з 18.11.2016.
Є підстави стверджувати, що Бортницька В. В. звернулася одночасно з кількома
однотипними позовними заявами. Зокрема, в Єдиному державному реєстрі
судових рішень міститься дві ухвали про відкриття провадження у справі за її
позовом до ТОВ "Прогрес Автотрейд Київ" про визнання недійсним договору -
від 07.02.2017 у справі № 752/2610/17 та від 08.02.2017 у справі № 752/2413/17.
При цьому, суддя Чередніченко Н. П., яка відкрила провадження у справі №
752/2610/17, призначила судове засідання на 13.02.2017 (тобто через п'ять днів,
в той час, коли в ухвалах про відкриття провадження, які приймалися нею
06.02.2017 у справах № 752/1953/17, № 752/2411/17, № 752/2420/17 судові
засідання призначалися на березень) і за результатами цього ж судового
засідання було винесене рішення, а суддя Хоменко О. Л., яка відкрила
провадження у справі № 752/2413/17 - лише на 11.04.2017. У подальшому через
повторне неприбуття позивача у справі № 752/2413/17 позов було залишено без
розгляду. Слід зазначити, що одночасне подання декількох однотипних
позовних заяв часто використовувалося для обходу автоматизованої системи
розподілу справ та потрапляння справи до потрібного судді.
Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя повинен бути
поінформованим про власні економічні інтереси як приватної особи або
опікуна/піклувальника і докладати розумних зусиль для того, щоб бути
поінформованим про економічні інтереси членів своєї сім'ї (п. 4.7). Дії та поведінка
судді повинні підтримувати впевненість громадськості у чесності й непідкупності
судових органів (п. 3.2). Вкладене підтверджує, що суддя не дотримується цих
принципів.
Поведінка, яку демонструє суддя, для учасників процесу та інших осіб не є еталоном
порядності і справедливості, прикладом чесності, стриманості, врівноваженості. Така
поведінка судді підриває упевненість громадян у справедливості судової системи.
Суддя не усвідомлює, що перебуває під постійним та пильним контролем
громадськості і такий контроль є необхідним.
На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності зробила оцінку про
невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики.
Координатор
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим підписом)