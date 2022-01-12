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Новости Война
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Минобороны Армении сообщает о трех погибших во время боев 11 января

Минобороны Армении сообщает о трех погибших во время боев 11 января

Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще одного военнослужащего в результате боев с вооруженными силами Азербайджана на востоке республики во вторник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

11 января минобороны Армении сообщило о гибели двух и ранении еще двух военнослужащих ВС Армении.

В Ереване сообщалось, что ВС Азербайджана ведут огонь в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны Азербайджана также сообщало об обострении ситуации на армянско-азербайджанской границе. В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана принимают адекватные ответные меры без применения авиации и артиллерии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан заявляет о гибели военного из-за обстрела со стороны Армении

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829)


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Топ комментарии
+14
Чем больше сдохнет армянских чурок тем меньше будет их ездить захватывать чужие страны
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12.01.2022 09:37
+13
Так там же від "Байрактарів" і артилерії "відгребти" можна - це їм не з казахами озброєними "гладкостволками" воювать!
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12.01.2022 09:44
+8
Ну тут тебе ОДКБ ничем не поможет.
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12.01.2022 09:34
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И шо там делает российская "миротворческая" бригада , наблюдает и пьет тутовку ?
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12.01.2022 09:33 Ответить
Ну тут тебе ОДКБ ничем не поможет.
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12.01.2022 09:34 Ответить
Ну так звертайтесь в ОДКБ.
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12.01.2022 09:36 Ответить
Так там же від "Байрактарів" і артилерії "відгребти" можна - це їм не з казахами озброєними "гладкостволками" воювать!
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12.01.2022 09:44 Ответить
Чем больше сдохнет армянских чурок тем меньше будет их ездить захватывать чужие страны
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12.01.2022 09:37 Ответить
ви вважали залишитесь не покараними ?
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12.01.2022 09:38 Ответить
А что там ОДКБ говорит? И где же росийское хваленое ПВО которым Рашка пугает Украину и даже США? Я так вижу что Ердогана иметь в союзниках лучше чем быть членом НАТО
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12.01.2022 09:41 Ответить
Дело в том,что имея Эрдогана в союзниках,не можешь быть уверен,что Эрдоган считает тебя союзником на долго
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12.01.2022 10:03 Ответить
Це їм за прилетіло за участь у захопленні казахів.
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12.01.2022 09:45 Ответить
мирних людей легше розстрілювать ніж азербайджанців?
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12.01.2022 09:50 Ответить
Самий кращий шанс залишитись живими для вірменських "богатирів", це втікти воювати в Казахстан.
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12.01.2022 09:53 Ответить
Алиев понял,что его кинули с "коридором":вместо "коридора" получил кацапские войска.Теперь пытается что-то предпринять.Поздно пить "Боржоми"-уже на уступки ему никто не пойдет,а Турция открытое противостояние с РФ не поддержит.Начал дело-доведи до конца,а не останавливайся,считая,что победа у тебя уже в кармане.Ну а про цену договоренностей с кацапами-то и вообще упоминать не будем
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12.01.2022 10:01 Ответить
Ну это понятно что попытка кинуть. С кацами и армянами всегда так.

Только они забыли условия договора. Там был транзит в обмен на присутствие в Карабахе. Так что оттуда придётся с позором убираться. Без позора убраться это не в традициях кацев.

А транзит пойдёт по территории Ирана. Им тоже деньги нужны.
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12.01.2022 10:27 Ответить
Он и сейчас по территории Ирана.А Иран-не совсем друг Турции(мягко говоря).Именно поэтому Алиев и настаивал на коридоре.И никакого "в обмен" там нет.5 лет полномочий-и все.И,могу поспорить,через 5 лет кацапы оттуда не уйдут.Тем более,ссаная Европа станет на сторону кацапов в этом вопросе.Вот и получилось,что эйфория породила беспечность:вместо вооруженных формирований ни кем не признанного образования,получили регулярные части РФ да еще и с мандатом.Выгнать их оттуда уже не получится-надо смотреть правде в глаза.А требования Алиева тоже останутся только на бумаге.Как та лодка робинзона Крузо-символ необдуманных решений.Вот в итоге и получилась такая полупобеда...
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12.01.2022 11:58 Ответить
Тут не все так просто, каци підписувалися за армян, але не могли напрямую послати свої війська на допомогу... Турція... тому зробили дві провокації:
1. Збили свій вертоліт ("баби еще нарожают")
2. Пульнули по Азербайжанському місту своєю ракетою з корабля...
І примусово посадили за стіл "переговорів", щоб ввести свої "миротворчі" війська в Карабах тіпа "ліцензувати" їх...
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12.01.2022 10:46 Ответить
Вот и я о том же.Зато на этом примере можно узнать цену наших "экспертов",визжавших о каких-то там потерях влияния РФ в регионе.Цена им-ноль.Кацапы наоборот упрочились.А от того,что унизили армян,нам ни холодно,ни жарко.Более того:Армения теперь еще больше зависит от РФ
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12.01.2022 12:03 Ответить
Авакян еще не поехал защищать свой народ?
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12.01.2022 10:39 Ответить
Він рюкзаки сортує
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12.01.2022 10:47 Ответить
це їм не ринок у алмати віджимати!
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12.01.2022 11:09 Ответить
пашинян, обращайся к ОДКБ, ты же там свой, тебе помогут.........
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12.01.2022 12:05 Ответить
 
 