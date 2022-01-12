Минобороны Армении сообщает о трех погибших во время боев 11 января
Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще одного военнослужащего в результате боев с вооруженными силами Азербайджана на востоке республики во вторник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
11 января минобороны Армении сообщило о гибели двух и ранении еще двух военнослужащих ВС Армении.
В Ереване сообщалось, что ВС Азербайджана ведут огонь в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов.
Минобороны Азербайджана также сообщало об обострении ситуации на армянско-азербайджанской границе. В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана принимают адекватные ответные меры без применения авиации и артиллерии.
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Только они забыли условия договора. Там был транзит в обмен на присутствие в Карабахе. Так что оттуда придётся с позором убираться. Без позора убраться это не в традициях кацев.
А транзит пойдёт по территории Ирана. Им тоже деньги нужны.
1. Збили свій вертоліт ("баби еще нарожают")
2. Пульнули по Азербайжанському місту своєю ракетою з корабля...
І примусово посадили за стіл "переговорів", щоб ввести свої "миротворчі" війська в Карабах тіпа "ліцензувати" їх...