Минобороны Армении сообщает о трех погибших во время боев 11 января

Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще одного военнослужащего в результате боев с вооруженными силами Азербайджана на востоке республики во вторник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

11 января минобороны Армении сообщило о гибели двух и ранении еще двух военнослужащих ВС Армении.

В Ереване сообщалось, что ВС Азербайджана ведут огонь в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны Азербайджана также сообщало об обострении ситуации на армянско-азербайджанской границе. В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана принимают адекватные ответные меры без применения авиации и артиллерии.

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