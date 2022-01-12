С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 221 237 детей, из них больше всего в возрасте 10-14 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине с начала пандемии коронавируса COVID-19 заболели 221 237 детей.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 36 336 ребенка в возрасте 0-4 года, 51 484 - в возрасте 5-9 лет, 72 236 - в возрасте 10-14 лет, 61 181 - в возрасте 15 -17 лет.
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