РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6242 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
403 0

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 221 237 детей, из них больше всего в возрасте 10-14 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 221 237 детей, из них больше всего в возрасте 10-14 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине с начала пандемии коронавируса COVID-19 заболели 221 237 детей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 36 336 ребенка в возрасте 0-4 года, 51 484 - в возрасте 5-9 лет, 72 236 - в возрасте 10-14 лет, 61 181 - в возрасте 15 -17 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начинается очередная волна COVID-19, - НАН

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 221 237 детей, из них больше всего в возрасте 10-14 лет, - Минздрав 01

Автор: 

дети (6493) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 