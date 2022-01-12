США ожидают от РФ разъяснений по поводу новых военных учений вблизи Украины
В США ожидают, что в рамках снятия напряженности относительно ситуации вокруг границ Украины РФ предоставит разъяснения относительно проводимых новых военных учений или вовсе прекратит их.
Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
О начале учений войск страны-агрессора в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях было объявлено сразу после того, как замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что сигналом со стороны России к деэскалации станет "возвращение войск в казармы".
"Мы считаем, что в данном случае деэскалация предусматривала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснение этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений к местам их обычного хранения", - сказал Прайс во время брифинга.
Также он отметил, что прогресс в переговорах России и США по деэскалации может произойти только в случае не нагнетания проблемных вопросов.
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12.01.2022, 01:43 • 2545 • https://uainfo.org/blognews/1641944617-rosiya-prigotuvala-plan-sabotazhu-v-********-nuland.html#mc-container 0
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.
Як пише https://ukrainian.voanews.com/a/nuland-rosiya-ukraina/6392625.html Голос Америки , таку заяву вона зробила у вівторок, інформує https://uainfo.org UAINFO.org .
Нуланд нагадала, що Росія створила нинішню кризу "з нічого" та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України.
"Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України", - заявила вона.
Конгресмени запропонували оголосити Україну країною "НАТО+"Заступниця держсекретаря сказала, що РФ "вивергнула дезінформацію та брехню" про Україну, Сполучені Штати та Північноатлантичний Альянс для того, щоб виправдати свої дії.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641889828-uroki-peresa-ta-kennedi-chomu-shantazh-putina-ne-nalyakae-.html Уроки Переса та Кеннеді. Чому шантаж Путіна не налякає, а зміцнить НАТО
Нуланд підкреслила, що агресором виступає Росія. В Україні не збиралися загрожувати РФ, нагадала вона.
"Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Нуланд підкреслила, що НАТО не загрожує Росії, а рішення щодо членства ухвалюють лише країни, які прагнуть стати членами Альянсу, та країни-члени.
пора бы ему как-то поддержать США )))) в вопросе безопасности Украины...
а то такое впечатление что оно постоянно в своей нирване... (со скумбрией по 8 ))))))
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
(из разъяснений по поводу новых военных учений)