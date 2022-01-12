США ожидают от РФ разъяснений по поводу новых военных учений вблизи Украины

В США ожидают, что в рамках снятия напряженности относительно ситуации вокруг границ Украины РФ предоставит разъяснения относительно проводимых новых военных учений или вовсе прекратит их.

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

О начале учений войск страны-агрессора в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях было объявлено сразу после того, как замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что сигналом со стороны России к деэскалации станет "возвращение войск в казармы".

"Мы считаем, что в данном случае деэскалация предусматривала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснение этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений к местам их обычного хранения", - сказал Прайс во время брифинга.

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Также он отметил, что прогресс в переговорах России и США по деэскалации может произойти только в случае не нагнетания проблемных вопросов.