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Новости Война
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США ожидают от РФ разъяснений по поводу новых военных учений вблизи Украины

США ожидают от РФ разъяснений по поводу новых военных учений вблизи Украины

В США ожидают, что в рамках снятия напряженности относительно ситуации вокруг границ Украины РФ предоставит разъяснения относительно проводимых новых военных учений или вовсе прекратит их.

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

О начале учений войск страны-агрессора в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях было объявлено сразу после того, как замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что сигналом со стороны России к деэскалации станет "возвращение войск в казармы".

"Мы считаем, что в данном случае деэскалация предусматривала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснение этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений к местам их обычного хранения", - сказал Прайс во время брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шерман доложила представителям ЕС о результатах переговоров США и РФ о "гарантиях безопасности"

Также он отметил, что прогресс в переговорах России и США по деэскалации может произойти только в случае не нагнетания проблемных вопросов.

Автор: 

армия РФ (19238) Госдепартамент США (1832) россия (95546) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+6
а вольдемару эта тема не интересна? куда оно кстати делось?
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12.01.2022 10:22
+5
Які можуть бути пояснення - скоти, вбивці, терористи,дика орда, яка має свій, але вкрадений прапор, гкр, також вкрадений, гімн, також вкрадений, і орду, яку називають військом- це про московію, дитя орди, яка себе назвала росією.
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12.01.2022 11:00
+4
Х@йло бикує.
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12.01.2022 10:06
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Оччікують розьяснень від паРаші, і розмірковують чи продати нам трохи зброї.
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12.01.2022 10:00 Ответить
А твої господарі все хочуть "усидіть на двох стільцях" - і "кремлівським" догодить і на український кілок не сісти!
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12.01.2022 10:14 Ответить
Х@йло бикує.
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12.01.2022 10:06 Ответить
Ніколи не думав,що Штати колись отак будуть сидіти і чекати від когось пояснень...До речі,без надіі що їм щось пояснять...А раніше їм пояснювали не чекаючи запитів...Світ міняється...
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12.01.2022 10:12 Ответить
Штатьі делают правильно , все єти "маневрьі" преследуют одну цель : усилить позиции Москвьі на переговорах с США и НАТО. Из той же серии и пуски "гиперзвуковьіх" ракет Северной Кореей. Нетрудно догадаться , откуда ракетьі у жердяя ЬІна появились.
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12.01.2022 10:21 Ответить
ЫН вчився в Швейцарії , навряд чи він кудись ці ракети випустить. Так , понти для внутрішньої потреби
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13.01.2022 08:11 Ответить
а вольдемару эта тема не интересна? куда оно кстати делось?
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12.01.2022 10:22 Ответить
Оно теперь два месяца будет свое маленькое тельце отдыхать--шутка ли,целый видосик снял на 20 минут. Да и от предыдущего отпуска еще не отдохнул.
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12.01.2022 10:26 Ответить
Ситуація з ....йлом - це провина Європи та США. При Обамі ...йло сиділо і лякалось будь-якого різкого руху США. Як воно виправдовувалось у телефонній розмові з Обамою стосовно війни у Грузії! У ...йла перед очима був бліц-криг США в Іраку. Але побачивши, що США далі балачок не йдуть, почав більш й більш нахабніти. Зараз він взагалі перейшов до шантажу. Так поводиться дитинка. Не отримавши по руках одразу, починає шкодити відверто. А Північні та Південні потоки - це що? Дали одну цукерку - сподобалось, давай ще цукерочок ... і негайно, бо я почну верещати, що вам вуха позакладає. Цукерка, тобто бабло, прийшлась до смаку. Та й можна знову ж, шантажувати всіх своєю неадекватною поведінкою. Пояснення стосовно "пострадает російський народ" - це фантазія західної демократії. Народ у московії не голодує, а це для них показник достатку. І не треба йому ваші девайси та круті тачки. Вони звикли у ватниках до параші на околиці дЯрєвні ходити. А царя .... не тревожьте, он же - Царь, отЄць родной!
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12.01.2022 10:27 Ответить
Які можуть бути пояснення - скоти, вбивці, терористи,дика орда, яка має свій, але вкрадений прапор, гкр, також вкрадений, гімн, також вкрадений, і орду, яку називають військом- це про московію, дитя орди, яка себе назвала росією.
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12.01.2022 11:00 Ответить
які можуть бути пояснення від цієї потвори?
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12.01.2022 12:10 Ответить
Росія приготувала план саботажу в Україні - Нуланд

12.01.2022, 01:43 • 2545 • https://uainfo.org/blognews/1641944617-rosiya-prigotuvala-plan-sabotazhu-v-********-nuland.html#mc-container 0



Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Як пише https://ukrainian.voanews.com/a/nuland-rosiya-ukraina/6392625.html Голос Америки , таку заяву вона зробила у вівторок, інформує https://uainfo.org UAINFO.org .

Нуланд нагадала, що Росія створила нинішню кризу "з нічого" та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України.

"Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України", - заявила вона.

Конгресмени запропонували оголосити Україну країною "НАТО+"Заступниця держсекретаря сказала, що РФ "вивергнула дезінформацію та брехню" про Україну, Сполучені Штати та Північноатлантичний Альянс для того, щоб виправдати свої дії.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641889828-uroki-peresa-ta-kennedi-chomu-shantazh-putina-ne-nalyakae-.html Уроки Переса та Кеннеді. Чому шантаж Путіна не налякає, а зміцнить НАТО

Нуланд підкреслила, що агресором виступає Росія. В Україні не збиралися загрожувати РФ, нагадала вона.

"Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Нуланд підкреслила, що НАТО не загрожує Росії, а рішення щодо членства ухвалюють лише країни, які прагнуть стати членами Альянсу, та країни-члени.
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12.01.2022 12:14 Ответить
а почему это же не интересует преЗЕнелоха?
пора бы ему как-то поддержать США )))) в вопросе безопасности Украины...
а то такое впечатление что оно постоянно в своей нирване... (со скумбрией по 8 ))))))
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12.01.2022 19:28 Ответить
Росія, яка є агресором, хоче представити себе як жертву.
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.

Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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12.01.2022 22:34 Ответить
Росія, яка є агресором, хоче представити себе як жертву.
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.

Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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12.01.2022 22:49 Ответить
"why? Because f*ck you! That`s why" (C)
(из разъяснений по поводу новых военных учений)
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13.01.2022 01:50 Ответить
 
 