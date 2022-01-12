Смертность от COVID-19 в Украине 256,6 на 100 тыс. населения, самая высокая на Буковине - 338. Летальность - 2,6%, самая высокая в Кировоградской области - 4,7%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Заболеваемость COVID-19 в Украине составляет 9 759,6 на 100 тыс. населения, смертность - 256,6 на 100 тыс. населения, летальность - 2,6%.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Самая высокая заболеваемость COVID-19 в Черновицкой области - 13 411,9 на 100 тыс. населения, Сумской области - 12 515,2 на 100 тыс. населения и Хмельницкой области - 11 889,1 на 100 тыс. населения. Самая низкая заболеваемость в Кировоградской области – 3 628 на 100 тыс. населения.
Самая высокая смертность от COVID-19 в Черновицкой области – 338 на 100 тыс. населения, Луганской области – 331,2 на 100 тыс. населения и Запорожской области – 321,4 на 100 тыс. населения. Самая низкая смертность в Кировоградской области – 169,1 на 100 тыс. населения.
Самая высокая летальность от COVID-19 в Кировоградской области – 4,7%, Днепропетровской области – 3,7% и Луганской области – 3,7%. Самая низкая летальность в Ривненской области – 1,8%.
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Найнижча смертність в Кіровоградській області - 169,1 на 100 тис. населення.
Найвища летальність від COVID-19 в Кіровоградській області - 4,7%,
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Что в статистике пошло не так...
169,1*100/3628=4,66% що округлено становить 4,7%