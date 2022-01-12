РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6236 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 185 69

Лучше спросить у Москвы, как долго РФ сможет финансировать пребывание своих войск рядом с Украиной, но это недешево, - Нуланд

Лучше спросить у Москвы, как долго РФ сможет финансировать пребывание своих войск рядом с Украиной, но это недешево, - Нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не стала делать предположения о том, как долго РФ может себе позволить держать крупную группировку сил близ Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это лучше узнать у российской стороны", - сказала она, отвечая на вопрос на брифинге в Госдепе о том, "как долго Россия в состоянии финансировать концентрацию сил рядом с Украиной".

При этом Нуланд предположила, что переброска крупной группировки сил к границе с Украиной - недешевая операция.

"Концентрация группировки сил РФ, 100 тыс. человек, близ границы с Украиной - недешевая операция. То же можно сказать и концентрации там вооружения, причем в условиях холодной зимы", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США договорились с союзниками в Европе по поводу "очень болезненных" санкций против России, - Нуланд

Автор: 

армия РФ (19238) граница (5270) россия (95546) США (26672) Нуланд Виктория (314)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Та й Захід допоможе. Закупівлями газу/нафти.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:12
+19
На деньги ограбленных крепостных раисян его можно держать у границ сколь угодно долго.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:12
+10
Ваші слова б Богу у вухо.Ще й вошей їм за комір і тарганів в портянки.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На деньги ограбленных крепостных раисян его можно держать у границ сколь угодно долго.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:12 Ответить
Та й Захід допоможе. Закупівлями газу/нафти.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:12 Ответить
«В результате, поставки американского газа в Евросоюз в 5 раз превысили объемы, которые в январе своим ключевым клиентам качал «Газпром». По данным Eustream, среднесуточный объем поставов из России 1-9 января упал до 54 млн кубометров, что примерно вдвое ниже, чем в те же даты годом ранее».
показать весь комментарий
12.01.2022 10:51 Ответить
Чудово. Тільки я Вам нагадаю скільки часу минуло від інавґурації Р.Рейґана до того моменту, коли ссср на пленумі цк почав вирішувати т.зв. "продовольствЄнную_проґрамму": Рейґан розпочав у січні 1981, а вже в травні 1982р. комуністи думали про те, чим годуватимуть совків. І це було за вторгнення в Афганістан. Менше, ніж через 10 років совок розпався. З часу вторгнення в Сакартвело скільки часу минуло? А з часу вторгнення росії в Україну? А з часу застосування зброї масового знищення (Литвиненко, Скрипалі) в Об'єднаному Королівстві? Утім, Ваш оптимізм, звісно, вітається
показать весь комментарий
12.01.2022 11:48 Ответить
Та нічого-лапатна бидломаса профінансує...
показать весь комментарий
12.01.2022 10:12 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 10:13 Ответить
А картинка чого з заходом сонця?
показать весь комментарий
12.01.2022 10:18 Ответить
Ще й з VK!!!
Яка ганьба!
показать весь комментарий
12.01.2022 10:21 Ответить
Дякую!

показать весь комментарий
12.01.2022 10:23 Ответить
А им пох...Европа оплачивает все...и даже больше...
показать весь комментарий
12.01.2022 10:13 Ответить
Нехай мерзнуть поки джавшани їніх бабів порають. 😂
показать весь комментарий
12.01.2022 10:14 Ответить
вводьте реальні санкції- а не озабочення.....- якщо це не геополітична гра : " чужими руками ( судбами України та Українців) - вирішувати свої геополітичні (жар загрібати) ....- валити кацапію...-
показать весь комментарий
12.01.2022 10:14 Ответить
А яка різниця в фінансуванні армії в казармах і в полі?Для Росії це не суттєво.Вони можуть людей тримати так місяцями.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:18 Ответить
На бензин гроші, на дрова. Потім потрібно чим розважати, горілку пиво...
показать весь комментарий
12.01.2022 10:27 Ответить
А Ви впевнені що по казармах вони не розважались і мерзли. Все те саме. Ну може командировочні по 100рублів на добу нарахують. Воно погоди не робить.Міст в КРИМ І олімпіада просрали набагато більше нафтодолларів. А так тримаючи напругу підняли ціну нагаз на біржах чим компенсовують ці витрати. Заплатять за цей вертеп європейці.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:48 Ответить
спотовый рынок и контракты по которым кацапы торгуют это разные вещи... они не подымали обьемы продаж на споте что бы загнать европейцев .. так что и своего не добились и не х.. не заработали... так что почитай обзоры у тех же кацапов и европейцев.. они не вышли на спот что бы не сбить высокую цену .. не пиши того в чем плохо разбираешься
показать весь комментарий
12.01.2022 10:59 Ответить
Нові контракти підписуються по вищих цінах ніж літом-при чому тут спот.Є факт реально вищих цін.
показать весь комментарий
12.01.2022 11:04 Ответить
Я-б тобі міг детально розказать "у чому різниця" але для цього треба тобі мінімум двогодинну лекцію з "логістики" і "тилового забезпечення" прочитать заваливши тебе "цифіррю" Однак це того не варте!
Приведу простий приклад: ти хоч раз виїжджав на рибалку чи полювання на кілька днів "на природу"? Тобто - жив і спав у палатці готував їжу на вогнищі умивався - з річки а срать ходив у кущі? А тепер розтягни це на кілька місяців і збери десятки тисяч рибалок на обмеженій території!
показать весь комментарий
12.01.2022 10:28 Ответить
Ваші аргументи правильні і доречні для країн де людей мають за людей.Для москалів побут другорядний.Нафти повно для маневрів.Дурі в головах ще більше.Якби вони рахували гроші то не починали б цей вертеп.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:43 Ответить
Знаєш - ГРЗ та ГРВІ не дивляться на політичний устрій країни а "валять на койку" всіх без розбору! Вже зараз у в/ч , які "в полі", захворюваність особового складу мінімум 10-15 % Знаєш , як це називається у військових? "Обмежена боєздатність" (А при великій кількості різноманітних спеціалістів - а це стосується високотехнологічних родів військ (ракетчиків авіаторів) це вже і "небоєздатністю" пахне!
показать весь комментарий
12.01.2022 10:51 Ответить
Ваші слова б Богу у вухо.Ще й вошей їм за комір і тарганів в портянки.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:54 Ответить
А ти думаєш - у них там вошей ВЖЕ немає? Сумніваюся Це така зараза що досить одному "носію" з"явиться так і "попре"! Про "тарганів у портянках" не чув і ніколи не бачив Частіше "чєсотка" заводилася А з нею бороться набагато важче ніж з вошами!
показать весь комментарий
12.01.2022 11:05 Ответить
К тому же, если грибок кожу на ногах по самые колени сожрёт, в таких условиях это запросто, тогда такого "вояку" с линии фронта, без боя, надо будет уносить на носилках.
показать весь комментарий
12.01.2022 11:28 Ответить
Пусть в Якутию отводят. Там рыбалка отличная.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:46 Ответить
Не проходит... Там кацапофюрер застолбил место для драныкоедов, бо кацапы с тех мест рвут когти , шо с прокаженных. Кацапы имеют планы к заселению своих епеней переподкоренными народами , бывших совкореспублик.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:52 Ответить
Був у мене товариш колись (помер кілька років тому) Так от - у нього син від першого шлюбу живе у Красноярському краї З батьком переписувався поки ним не зацікавилися ФСБшники Так писав що "донбасіти" деякі повелися на обіцяний Путіним "дальневасточний гектар" і приїхали Так через місяць-два "вовками завили" З них місцеві увідкриту реготали: "А вы думали - в сказку попали? Не путайте росийский телевизор с российской реальностью!"
показать весь комментарий
12.01.2022 11:17 Ответить
... и шобы мухла за 100 миль не было видно, как и девок... тю, русалок.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:48 Ответить
а ты попробуй передислокацию своей семьи и барахла сделать с одной точки в другую ...
показать весь комментарий
12.01.2022 11:02 Ответить
Дайте фінанси і можливості Путіна і я буду мандрувати світом без перестанку.
показать весь комментарий
12.01.2022 11:05 Ответить
Так поетому Х***Ло и торопит всех с переговорами. Ато скоро армия сопьется и разбежится
показать весь комментарий
12.01.2022 10:21 Ответить
Краще запитати у Москви, як довго РФ зможе фінансувати перебування своїх військ поряд з Україною, але це недешево, - Нуланд ... я скажу ---до прибытия Омикрона,сразу за*бы кончатся, и нач нётся Хэроизм борьбы с Омикроном воспетый по РашаТВ
показать весь комментарий
12.01.2022 10:21 Ответить
Ситуація з ....йлом - це провина Європи та США. При Обамі ...йло сиділо і лякалось будь-якого різкого руху США. Як воно виправдовувалось у телефонній розмові з Обамою стосовно війни у Грузії! У ...йла перед очима був бліц-криг США в Іраку. Але побачивши, що США далі балачок не йдуть, почав більш й більш нахабніти. Зараз він взагалі перейшов до шантажу. Так поводиться дитинка. Не отримавши по руках одразу, починає шкодити відверто. А Північні та Південні потоки - це що? Дали одну цукерку - сподобалось, давай ще цукерочок ... і негайно, бо я почну верещати, що вам вуха позакладає. Цукерка, тобто бабло, прийшлась до смаку. Та й можна знову ж, шантажувати всіх своєю неадекватною поведінкою. Пояснення стосовно "пострадает російський народ" - це фантазія західної демократії. Народ у московії не голодує, а це для них показник достатку. І не треба йому ваші девайси та круті тачки. Вони звикли у ватниках до параші на околиці дЯрєвні ходити. А царя .... не тревожьте, он же - Царь, отЄць родной!
показать весь комментарий
12.01.2022 10:25 Ответить
Это ложная самоуверенность, как у Гитлера была, там был точно такой же случай, сначала он по привычке боялся Великобритании и Франции, но не получив ответа за свои наезды на соседей осмелел, уверовав что ему все с рук сойдёт, он долго не мог поверить, что из-за Польши ему объявили войну англичане и французы, потому был долго в ауте и не решался ничего предпринять (Странная война), а потом уже не было выбора. Так же и ***** себя ведёт, он уверен что ЯО развязывает ему руки на все, вот только в один прекрасный момент он перейдёт линию, за которой будет уже 3 мировая
показать весь комментарий
12.01.2022 10:56 Ответить
до весны, а там уже грязюка, не пойдут, себе дороже выйдет.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:45 Ответить
Так Зеленский дорог понастроил как раз в сторону Рашки, так что им непогода не помеха.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:51 Ответить
Пара сотен "ванек" поморозят жопы-уже норм.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:48 Ответить
А мне кажется путин знает о мутации Коронавируса - то чего не знаем мы!!!
Посмотрим!
показать весь комментарий
12.01.2022 10:50 Ответить
У тебя спросить забыли дешево или недешево.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:50 Ответить
Так это все кирпичики к разорению **********, т.е. к новым санкциям они подойдут уже изрядно вымотанными финансоао
показать весь комментарий
12.01.2022 10:58 Ответить
С такими ценами на газ это симнительно
показать весь комментарий
12.01.2022 11:05 Ответить
Так довго, як і надалі злітатиме до небес вартість вуглеводнів у світі.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:55 Ответить
...дешево или нет , тока кацапам трындеть - на Волгу, там возмущаЦЦо , шо дорого... А нам как-то пофиг, хоть и охляньте там, в своих епенях, по своей дурости.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:55 Ответить
Я ні разу не спец але свої 5 коп ставлю..там швидше всього техніка. Особовий склад якщо треба підвезуть напередодні...типу як в 1941
показать весь комментарий
12.01.2022 10:59 Ответить
не спрашивать кацапов, а констатировать кацапо-ФАКТ надоть: шо е - то е...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...

Бiднi кури, що в Росii, надривають животи:
Негаразди - то вiд Штатiв: ладен завжди Кремль знайти.
Ще бiднiша птиця в Штатах, Бо сумуе вiд нудьги :
Не спроможнiй Кремль для саксiв Негаразди ся знайти.
Там над доларами квокчуть дерев*яний там - нiщо:
як не мати златих яек, То й теньга тодi - нащо.
Бiднi кури пiд Москвою-Ще з доштатiвських часiв:
Пузо бiднi також рвали -Бо кафтан на Трiшцi сiв.
показать весь комментарий
12.01.2022 11:06 Ответить
Немного проясняется обстановка по Казахстану. Кремль репетует .Токаев назначил министрами информации и еще одного типа наших Вятровича и Тягнибока.Так считает кремль .И это их вводит в депрессию...Ввиду недостатка информации другое не комментирую..
показать весь комментарий
12.01.2022 11:13 Ответить
Токаев позвал путлера в Казахстан. А потом понял что натворил (теперь же их не выгонишь) и начал давать заднюю! Но поздно кацапский питбуль уже крепкой хваткой вцепился в ногу. За это Токаева теперь ненавидит не только народ но и элита страны. Посмотрите как при его выступлениях на TV дрожат шаловливые ручки и бегают глазки… кроме того елбасы обязательно отомстит Токаеву, которому верил и сам привёл во власть,за свой позор (казахи и киргизы очень злы в мести)… придётся в Ростов….только туда….
показать весь комментарий
12.01.2022 11:23 Ответить
Ничто не вечно под луной.Но Токаев унизил кремлевскую соплю просто до неприличия.Опробована модель вторжения в Украину под личиной ОДКБ( Лука подписался.)К ОДКБ априори невозможно применить санкции.И кремлевский мерзавчик этой уловкой воспользуется.Украине придется биться на 2 фронта.Со стороны Беларуси и со стороны запоребрика.
показать весь комментарий
12.01.2022 11:33 Ответить
Вот только Украина не член этой самой ОДКБ и этим всё сказано! Одно дело казахский през как член ОДКБ обратился к другим членам с просьбой помочь. А как это будет выглядеть с Украиной не имеющей к ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ТС, ШОС и другим кацапским придумкам никакого отношения? Как ты думаешь
Если конечно нынешние наши керивныки по тихому не вляпались в эту рашистскую шарагу (я уже ничему не удивляюсь)!
показать весь комментарий
12.01.2022 11:42 Ответить
Я тоже с Вами согласен,Но Януковича они что,зря содержат?Да и всяких Шевченок и Медведчуков у нас -пруд пруди.Скажут Введи...
показать весь комментарий
12.01.2022 11:57 Ответить
Я не понял, что вы Янека-зэка ещё кем то (в иерархической лестнице Украины) считаете? А кто такие мертвечук и Шевченко? Другое дело если сам гарантик попросит и пригласит путлера войт, тогда конечно… тогда можно будет Сватов и Лигу смеха из кацапстана до у с ё ру смотреть и всяких баст/моргенштернов и шафутинских до дыма в ушах слушать и самого куйла вяликого почитать и проявлять гордость!
показать весь комментарий
12.01.2022 12:06 Ответить
Иван Кравченко абсолютно прав! Достаточно устроить на границе с Беларусью инцидент по типу Майнильского в ноябре 1939 году (а эти ребята все свои методички из архивов читают регулярно, ничего нового придумать не могут) и Лука заорет "наших бьют" и обратится в ОДКБ за помощью, теперь уже против "внешней агрессии" и вуаля - это уже не эрефия, а ОДКБ будет давать отпор данной "агрессии". Вот так это и может выглядеть.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:47 Ответить
И это будет то, о чем говорит Нуланд: "Саме Росія створила цю кризу з нічого. Саме Росія накопичила 100 000 військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію та варіанти [дій] під чужим прапором в Україні." Чужим флагом в данном варианте развития событий может выступить флаг ОДКБ
показать весь комментарий
12.01.2022 12:54 Ответить
Я так понимаю - все что сейчас зарабатывает рашка на продаже газа и нефти куйло тратит на передвижение войск и на бряцание оружием вдоль границ Украины, на усмирение казахов и азербайджанцев/армян, учебные пуски непонятных ракет и т.д. А пересичным кацапам спросите вы? А йух им - ответит путлер! На водяру хватает, значит выживут!
показать весь комментарий
12.01.2022 11:16 Ответить
дороговизна держания такого количества войск вне постоянной дислокации - одна из причин, почему москва все время торопит решения своих дивных требований к западу
показать весь комментарий
12.01.2022 11:20 Ответить
Видимо да… хотя есть и другие теории - желтая пресса пишет что путлер торопится потому что смертельно болен и может не успеть попасть в рашистские учебники истории победителем Запада и восстановителем империи.
показать весь комментарий
12.01.2022 11:27 Ответить
не думаю, тогда надо предположить, что смертельно болен он был уже с Мюнхенской речи 2007, или с войны в Грузии 2008.
а прошло уже 15 лет.
да и с 14-го прошло 8 лет
показать весь комментарий
12.01.2022 12:15 Ответить
Вопрос не ко мне, слушал подкасты эха мацквы там некий профессор Соловей такие теории выдвигал, потом Белковский и Латынина об этом обмолвились, а лишь озвучил… да ребята, иногда слушаю этих кацапских либералов, чтобы знать чем наш враг дышит.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:23 Ответить
латынина и соловей - люди кремля.
белковский - думающей и независимый. пока получается пропетлять. он говорит иносказательно, но очевидно, что категорически против агрессии москвы
показать весь комментарий
12.01.2022 12:29 Ответить
Забавка, ну ты же знаешь что у них в иноагенты попасть - раз плюнуть… попробуй что-нибудь не так сказать и труба. Вон Шендерович уже докизделся - пришлось в Польшу уехать. Наверное Невзоров следующий. Я уже писал что меня это интересует лишь в том плане -чем наш враг дышит и что внутри рашки происходит. Слушаю только тех кто нравится. Есть очень серьёзные дядьки, есть откровенные путеноиды, есть откровенные украинофобы и сталинисты, есть фантасты типа жирика, которых вообще противно слушать
показать весь комментарий
12.01.2022 19:37 Ответить
При таких ценах на газ ********* может совершенно спокойно еще лет 100 и войска дпржать и ордло содержать и вообще хоть золотом дороги устилать. Самое последнее что их может сдерживать - это стоимость. Деньги там не считают..
показать весь комментарий
12.01.2022 11:27 Ответить
А газ в деревни и дощатые сральники на улице? А бараки вдоль неасфальтированных дорог? Хотя ты прав - это для гандонов не главное, главное вяличие и гордость за дедов…..
показать весь комментарий
12.01.2022 11:31 Ответить
Лучше не спрашивать, а понизить мировую цену на нефть где то до 30 , не пускать в ход СП2
показать весь комментарий
12.01.2022 11:36 Ответить
Солдаты московской Орды жалуются на большое количество мышей и вшей, они уже просятся домой в казармы, а на границе висят плакаты " Раша иди домой водки нет!"
показать весь комментарий
12.01.2022 12:02 Ответить
Военные игры, в том числе и кровавые, это не просто дорого, а мегадорого.
Настолько дорого, что затраты на них никогда не окупятся.
А для российского неосовка военные игры - это самоубийство без вариантов.
Кремль игнорирует экономические санкции, а зря. Это колоссальное оружие против неосовка.
Поясню. С одной стороны запад спонсирует совок нефте и газодолларами. Совок может рассматривать это как слабость или трусость запада после оккупации части Грузии и войны Чечне.
На самом деле это не так. Эти нефте и газодоллары - это ловушка.
Уровень жизни и потребности совка вырастают. Происходит привыкание к такому высокому урлвню жизни.
Далее допустим неосовок решит продолжить свои кровавые военные игры. В расчёте на то, что запад трус и снова завалит совок баблом или станет у него на побегушках.
В реале запад вовсе не боится неосовкоа как недоразвитой формы существования. И уж тем более не будет заваливать деньгами мордор.
Будут санкции. Мегасанкции, которые одномоментно обрушат уровень жизни в стране-агрессоре.
Даже без санкций произойдёт стремительный отток капитала, падение рубля и на десятки лет вперёд умрут инвестиции.
Сокращение покупок нефти и газа приобретет перманентный необратимый характер.
Доказано многократно, что резкое снижение уровня жизни способно пробудить любое общество. И уж тем более российское, которому много лет сам совок прививал меркантильное чувство.
Де факто военные игры кремля равносильны ядерным бомбардировкам собственной страны.
Есть одно правило выживания диктатур - не аылазить за свои границы. Это с одной стороны. А с другой - понты дороже денег.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:05 Ответить
Да вы правы я согласен почти со всеми доводами, которые вы привели. Кроме одного - привыкание к хорошей жизни у кацапрв происходит лишь в мацкве, питере, нижнем, ну и ещё в отдельных крупных городах. Львиная часть населения живущая в занедбаных деревнях и посёлках с дощатыми сральниками и бараками не видит ничего… всю неделю вкалывать а в пятницу начинать идо понедельника жрать водяру - вот их удел…
показать весь комментарий
12.01.2022 12:13 Ответить
думаю ***** в последнюю очередь думает о том пушечном мясе...думаю ему настолько их быт пофиг, что они там могут дохнуть сотнями (для их утилизации припрут передвижные крематории а пепел развеют по ветру)... более того - половине семей этих вояк пофиг что там и как (если они молча хоронят своих сыновей, как собак по ночам)...
поэтому акцентировать внимание на дороговизну содержания даже не нужно... еще с ВОВ на это никто не смотрел (так же как и на количество погибших, раненных или замученных в ГУЛАГах)
показать весь комментарий
12.01.2022 12:23 Ответить
 
 