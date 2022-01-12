Лучше спросить у Москвы, как долго РФ сможет финансировать пребывание своих войск рядом с Украиной, но это недешево, - Нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не стала делать предположения о том, как долго РФ может себе позволить держать крупную группировку сил близ Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это лучше узнать у российской стороны", - сказала она, отвечая на вопрос на брифинге в Госдепе о том, "как долго Россия в состоянии финансировать концентрацию сил рядом с Украиной".

При этом Нуланд предположила, что переброска крупной группировки сил к границе с Украиной - недешевая операция.

"Концентрация группировки сил РФ, 100 тыс. человек, близ границы с Украиной - недешевая операция. То же можно сказать и концентрации там вооружения, причем в условиях холодной зимы", - сказала она.

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