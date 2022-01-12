Эпидзонирование Украины: в стране начал расти уровень заболеваемости COVID-19, в больницах находятся 14,6 тыс. больных, из них 751 ребенок, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 11 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 164. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (387), Полтавской области (251) и Сумской области (229). Отметим, что на 10 января заболеваемость в Украине составила 151 случай на 100 тыс. населения.
Вместе с тем, в Днепропетровской области уровень заболеваемости ниже эпидпорога – 64 на 100 тыс. населения.
По данным за 11 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 27,2 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.
"По состоянию на 11 января 2022 года на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, которые определены для оказания помощи больным COVID-19 находится 12 291 заболевший COVID-19 человек, что составляет 19,04% от общего количества выделенных кроватей (64 557) и 2 391 человек с подозрением. В том числе на стационарном лечении находится 402 детей заболевших COVID-19, что составляет 12,1% от общего количества выделенных кроватей (3317) и 349 детей с подозрением", - рассказали в Минздраве.
По данным Минздрава, показатели в Киеве и 22 областях соответствуют "желтой" зоне карантина, в Сумской и Херсонской областях - "оранжевой".
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https://news.finance.ua/ru/news/-/506868/biontech-prognoziruet-do-17-mlrd-evro-vyruchki-ot-prodazhi-vaktsin-v-2022-godu
гомеопати продають не цукор ,а крейду.. це ще дешевший продукт )))
А вони що, ховаються?
Это бред.
особливо ті,що на ставці..
у них все розписано у методичках))