Эпидзонирование Украины: в стране начал расти уровень заболеваемости COVID-19, в больницах находятся 14,6 тыс. больных, из них 751 ребенок, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 11 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 164. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (387), Полтавской области (251) и Сумской области (229). Отметим, что на 10 января заболеваемость в Украине составила 151 случай на 100 тыс. населения.

Вместе с тем, в Днепропетровской области уровень заболеваемости ниже эпидпорога – 64 на 100 тыс. населения.

Также читайте: Смертность от COVID-19 в Украине 256,6 на 100 тыс. населения, самая высокая в Буковине - 338. Летальность - 2,6%, самая высокая в Кировоградской области - 4,7%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По данным за 11 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 27,2 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

"По состоянию на 11 января 2022 года на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, которые определены для оказания помощи больным COVID-19 находится 12 291 заболевший COVID-19 человек, что составляет 19,04% от общего количества выделенных кроватей (64 557) и 2 391 человек с подозрением. В том числе на стационарном лечении находится 402 детей заболевших COVID-19, что составляет 12,1% от общего количества выделенных кроватей (3317) и 349 детей с подозрением", - рассказали в Минздраве.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 22 областях соответствуют "желтой" зоне карантина, в Сумской и Херсонской областях - "оранжевой".