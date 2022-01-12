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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в стране начал расти уровень заболеваемости COVID-19, в больницах находятся 14,6 тыс. больных, из них 751 ребенок, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА

Эпидзонирование Украины: в стране начал расти уровень заболеваемости COVID-19, в больницах находятся 14,6 тыс. больных, из них 751 ребенок, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 11 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 164. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (387), Полтавской области (251) и Сумской области (229). Отметим, что на 10 января заболеваемость в Украине составила 151 случай на 100 тыс. населения.

Вместе с тем, в Днепропетровской области уровень заболеваемости ниже эпидпорога – 64 на 100 тыс. населения.

Также читайте: Смертность от COVID-19 в Украине 256,6 на 100 тыс. населения, самая высокая в Буковине - 338. Летальность - 2,6%, самая высокая в Кировоградской области - 4,7%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По данным за 11 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 27,2 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

"По состоянию на 11 января 2022 года на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, которые определены для оказания помощи больным COVID-19 находится 12 291 заболевший COVID-19 человек, что составляет 19,04% от общего количества выделенных кроватей (64 557) и 2 391 человек с подозрением. В том числе на стационарном лечении находится 402 детей заболевших COVID-19, что составляет 12,1% от общего количества выделенных кроватей (3317) и 349 детей с подозрением", - рассказали в Минздраве.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 22 областях соответствуют "желтой" зоне карантина, в Сумской и Херсонской областях - "оранжевой".

Эпидзонирование Украины: в стране начал расти уровень заболеваемости COVID-19, в больницах находятся 14,6 тыс. больных, из них 751 ребенок, - Минздрав 01

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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12.01.2022 10:25 Ответить
Й що?... Вам кортить від суми заробленого? 17 млрд це не надто великі гроші. Щоб ви розуміли порядок цифр, вивести один-єдиний новий медичний фармзасіб на ринок може коштувати десять млрд або навіть більше. Це не враховуючі попередніх досліджень та пошуків, які теж коштують багато мільярдів. Прибуткі великі, але й витрати колосальні. Це ж не гомеопати, що продають сахар із наваром в 500%.
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12.01.2022 12:20 Ответить
уточнення.

гомеопати продають не цукор ,а крейду.. це ще дешевший продукт )))
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13.01.2022 09:33 Ответить
Кокой кошмар, надаже, живительная тыщща на погулять и поездить начала брать своё.
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12.01.2022 10:30 Ответить
в лікарнях знаходять 14,6 тис. хворих Джерело:

А вони що, ховаються?
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12.01.2022 10:40 Ответить
Пытаются разогнать новую волну. Между тем, в Украине на 1153 меньше больных короной чем было вчера.
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12.01.2022 11:00 Ответить
Если не убивать свою иммунную систему прививками, то с каждым разом волны должны быть все легче за счет уже переболевших, так как, напомню, естественный иммунитет от ковида - пожизненный.
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12.01.2022 11:03 Ответить
> ...естественный иммунитет от ковида - пожизненный.

Это бред.
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12.01.2022 12:21 Ответить
антивакцинатори ЗНАЮТЬ КРАЩЕ..

особливо ті,що на ставці..

у них все розписано у методичках))
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13.01.2022 09:35 Ответить
 
 