Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в текущем году до 3,2%

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году до 3,2%, а в 2023 году – до 3,5%, тогда как в октябре прошлого года он ожидал его увеличения соответственно на 3,5% % и 3,7%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно январскому обзору ВБ "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP), банк оценивает рост украинской экономики в минувшем году в 3,4% после спада на 4% в 2019 году.

ВБ в обзоре указывает, что напряженность вокруг Украины создает риски для всего региона, в частности, рост в Восточной Европе, по его прогнозам, будет самым слабым среди субрегионов Европы и Центральной Азии, замедлившись вдвое с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году.

"Вялые перспективы, особенно в отношении частных инвестиций, отражают сохраняющуюся геополитическую напряженность в Украине и влияние экономических санкций на экономику Беларуси, экономика которой, как ожидается, сократится в 2022 году", – указывается в отчете.

По мнению ВБ, если предположить, что геополитическая напряженность не продолжится, улучшение внутреннего спроса должно помочь поднять объем производства в Восточной Европе до 3,2% в 2023 году.

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"Долгосрочные перспективы роста сдерживаются вялой динамикой реформ, которая тормозит конкуренцию и развитие частного сектора", – добавляет банк.

Как сообщалось, в октябре минувшего года ВБ сообщил об улучшении прогноза роста ВВП Украины в 2022 году с 3,1% до 3,5%, а в 2023 году – с 3,1% до 3,7%, тогда как оценка роста на 2021 год была сохранена на уровне 3,8%.