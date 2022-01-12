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Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в текущем году до 3,2%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в текущем году до 3,2%

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году до 3,2%, а в 2023 году – до 3,5%, тогда как в октябре прошлого года он ожидал его увеличения соответственно на 3,5% % и 3,7%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно январскому обзору ВБ "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP), банк оценивает рост украинской экономики в минувшем году в 3,4% после спада на 4% в 2019 году.

ВБ в обзоре указывает, что напряженность вокруг Украины создает риски для всего региона, в частности, рост в Восточной Европе, по его прогнозам, будет самым слабым среди субрегионов Европы и Центральной Азии, замедлившись вдвое с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году.

"Вялые перспективы, особенно в отношении частных инвестиций, отражают сохраняющуюся геополитическую напряженность в Украине и влияние экономических санкций на экономику Беларуси, экономика которой, как ожидается, сократится в 2022 году", – указывается в отчете.

По мнению ВБ, если предположить, что геополитическая напряженность не продолжится, улучшение внутреннего спроса должно помочь поднять объем производства в Восточной Европе до 3,2% в 2023 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк выделил Украине еще €300 млн на политику развития

"Долгосрочные перспективы роста сдерживаются вялой динамикой реформ, которая тормозит конкуренцию и развитие частного сектора", – добавляет банк.

Как сообщалось, в октябре минувшего года ВБ сообщил об улучшении прогноза роста ВВП Украины в 2022 году с 3,1% до 3,5%, а в 2023 году – с 3,1% до 3,7%, тогда как оценка роста на 2021 год была сохранена на уровне 3,8%.

Автор: 

ВВП (643) Всемирный Банк (447) прогноз (698) экономика (3880)


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Топ комментарии
+9
Все будет хорошо ,это называется "Отрицательный рост", сохраняйте спокойствие и смотрите 95-й Квартал😁
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12.01.2022 10:51
+5
на велыкому будивныцтви
свой ввп подняли
турки-китайцы дорогостроители и бацька на битуме и солярке

на суперурожае - производители посевного - все импорное

что бы рос ввп нужно производить технологичные товары, высокого передела, не сырье.

ввп растет если богатеет население, потому что неселение и создает ввп.
а зе думают, что ввп Украины растет из трат бюджета на бацьков битум
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12.01.2022 11:03
+4
"Все росте, економіка росте, ВВП росте, населення росте..." слова нашего избранника на одном телеканале
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12.01.2022 10:51
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Правила форума Совет форумчан
зебилы все равно считать не умеют.
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12.01.2022 10:48 Ответить
Все будет хорошо ,это называется "Отрицательный рост", сохраняйте спокойствие и смотрите 95-й Квартал😁
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12.01.2022 10:51 Ответить
"Все росте, економіка росте, ВВП росте, населення росте..." слова нашего избранника на одном телеканале
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12.01.2022 10:51 Ответить
С такими дикими налогами,варварским отношением к малому бизнесу и повальным взяточничеством в податковой это слишком оптимистичная цифра.
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12.01.2022 10:54 Ответить
Закрити всі телеканали, залищити Г+Г Дом і Рада. Крутити на них Голобородька, Сватів Папіків 56 побачень, квартал95, відосики Осла.
І все буде добре.
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12.01.2022 10:57 Ответить
на велыкому будивныцтви
свой ввп подняли
турки-китайцы дорогостроители и бацька на битуме и солярке

на суперурожае - производители посевного - все импорное

что бы рос ввп нужно производить технологичные товары, высокого передела, не сырье.

ввп растет если богатеет население, потому что неселение и создает ввп.
а зе думают, что ввп Украины растет из трат бюджета на бацьков битум
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12.01.2022 11:03 Ответить
Откуда ему знать основы макроэкономики, если он со школы по 19-й год играл на рояле.
Хрен с ним, с клоуном.
Самое печальное, что приблизительно такое же понимание ситуации у 73 процентного электората. Они реально думали, что для того, чтобы изменилась их личная экономическая ситуация достаточно выбрать во власть "своего парня", тот напечатает много-много денег и раздаст каждому.
Реально инфантильные детишки.
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12.01.2022 11:24 Ответить
так в макроэкономике мало кто разбирается, для того есть специалисты, куча народу в том числе украинцев, подозреваю, покончали приличные западные вузы - собирай из них совет, генерируй план действий и вперед.
тем более что далеко не одна страна этот путь прошла и есть опыт быстрого подьема из полного бардака (дерьмака)
нет ума- да, но нет и желания, нет и воли.
а надо и ум (набрать толковых спецов) и воля (не сьезжать влево в намеченого пути)
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12.01.2022 11:47 Ответить
китайцев с автодорог выгнали , от Турции в основном Онур , по агрохимии мы не конкуренты западным технологиям , нефтетовары бульбашей были всегда высокого качества .
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12.01.2022 11:39 Ответить
мы ни в чем не конкуренты.
но только мы переезжаем в нормальную экономическую среду (клубнику собирать или эпплы создавать) - тут же, вдруг, ни з того ни з сего стаем конкурентными.
удивительно просто,

мы и не конкуренты, потому что экономические и интеллектуальные способности реализовывать у нас не выгодно а то и опасно (создадут, как скании, проблемы, сегодня, вон, уже цытрус не на того деньги зарабатывет - масса таких примеров)

а по посевному. вы знаете что в Украине есть Академия аграрных наук, с сотнями отделений и полей для начных работ по всей стране?

если мы не умеем делать аграрных наук - нахрена туда целевым образом залирают из бюджета кучу денег? Академию разогнать, на сэкономленные деньги купить посевной и все,что нормальная наука уже призвела для аграриев. А можно и на пенсии пустить - и то больше толку
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12.01.2022 12:08 Ответить
от шо ви лізете зі своїми прогнозами?
заважаєте зеденту атдихать!
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12.01.2022 11:09 Ответить
Та преЗЕденту до лампочки! Його цікавить не ріст/падіння ВВП, його цікавить ріст/падіння власного рейтингу.
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12.01.2022 11:24 Ответить
цікаво а що би робили казахи при "цінах" в Україні....
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12.01.2022 11:09 Ответить
Поїхали би до Польщі
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12.01.2022 11:21 Ответить
а що відносно USA? ))
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12.01.2022 11:31 Ответить
Майстер по сходах , майстер по кухні , електрики , майстер по ****** , поклейка плівкою авто , встановлення охоронної сигналізації ....... це ті кого наймав для домашніх потреб . Черга на виконання робіт від двух неділь до півтора місяця . І на риторичне питання ≪А кажуть Україна гине≫ тільки усміхаються . Це вже не враховуючи , що вже в вісім ранку місто стоїть в пробках ... звідки стільки авто і куди всі кожного ранку поспішають ?
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12.01.2022 11:12 Ответить
При всем дерьме которое вытворяет зэкоманда, все равно не плохой рост. Представьте какой рывок можно сделать при адекватной власти. Но с нашими "выборцямы" шансов нет.

* В странах Балтии рост был до 15% в год после реформ.
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12.01.2022 11:20 Ответить
Наступного року буде негативне зростання, якщо в цьому році імпічмент не зробимо.
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12.01.2022 11:27 Ответить
Це коли при пороху прогнозаований ріст був 4.2- 4.5. Зе - покращення життя, корупціонери довбані!
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12.01.2022 11:31 Ответить
Нам и прогноза не надо,комики еще ни кого до добра не доводили.
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12.01.2022 11:51 Ответить
Рост? Оптимисты...
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12.01.2022 11:53 Ответить
Коррупция и контроль народа за счет еды: что не так с идеей карточек на продукты
12 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b5%d0%b4.html#respond Комментарии: 0



Революция 1917 года в России началась именно в очередях за хлебом. И если возмущения начнутся сейчас, то Украина получит массу иностранных интервенций с разных сторон…


В Украине рассматривают идею внедрения «продуктовых карточек», которые имеют существенную социальную значимость по примеру американских food stamps.

Об этом https://opinions.glavred.info/korrupciya-i-kontrol-naroda-za-schet-edy-chto-ne-tak-s-ideey-talonov-na-produkty-10334088.html напомнил в сегодняшнем комментарии для «Главреда» эксперт аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко.

Единственная цель введения продовольственных карточек - коррупционная, то есть дать кому-то на этом заработать.

Никаких других целей у этих карточек быть не может по определению, потому что распределение ресурса, который не является дефицитным, никогда никакого отношения к экономике не имело, только к коррупции и управлению людьми.

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82.html Зе-власть собирается вводить продуктовые карточки? Украину ждет неизбежный и страшный двойной шок

Поэтому нигде в мире нет ни малейших оснований для их введения, поскольку дефицита продуктов питания нет.

Даже если население Земли увеличится в четыре раза, то при нынешних урожайностях и способе производства продуктов питания никаких оснований для голода нет и быть не может, потому как продуктов производится намного больше, чем съедается.

Для понимания, в 2021 году Украина хвасталась тем, что собрала рекордные 100 миллионов тонн зерна, чего хватит на обеспечение едой 500 миллионов человек.

Продовольственные карточки - это инструмент управления людьми. С их помощью можно контролировать голосования, передвижения, численность населения, но они никак не решают проблему с доступом к продуктам питания. Поскольку у нас создана система нерыночных условий оплаты труда при наличии рыночных условий на формирование цен на товары и услуги, единственное, что всегда будет в дефиците - это деньги.

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И эту проблему продовольственные карточки тоже не решают, как и проблему несправедливого распределения ресурсов от владельцев производств к наемным рабочим или неадекватного перераспределения национального богатства через бюджет.

Однако это дает возможность чиновникам и аффилированным к ним структурам дополнительно обогащаться.

Потому что тот, кто печатает карточки и занимается их распределением, тот и получает с этого прибыль и проверить ни наличие продукта, на который распространяется карточка, ни механизм поставок и отпуска этой продукции проверить будет сложно, потому как система распределения в любом случае будет неподконтрольной общественности.

И если печатные карточки хотя бы теоретически можно посчитать, по крайней мере, по движению материальных ценностей, то эмиссию карточек в электронном виде проконтролировать нельзя даже в теории.

Потому даже с появлением карточек у нищих все будет плохо и станет еще хуже, потому что введение карточек, как правило, всегда сопровождается ограничениями продаж.

Поэтому да здравствует черный рынок и ограничение для нищих вообще что-либо купить, поскольку цены на продукты могут возрасти. А те, у кого будет доступ к карточкам, соответственно, будут иметь возможность купить те же продукты дешевле и продать их на том же черном рынке.

Именно так эта система работала в Советском Союзе и сейчас она работать иначе не будет. И если кто-то надеется, что это будет также, как с food stamps в США, то спешу разочаровать - ничего подобного не будет.

Потому что там они существуют для другого - для контроля миграции нищих по стране. Если бы им давали деньги, то они могли бы путешествовать по стране, а с карточками, которые можно отоварить только в определенных местах этого не получается.

Поэтому food stamp в Штатах - это, прежде всего, механизм консервации гетто.

И поскольку в США вообще не существует проблем с дефицитом, а продукты стоят очень дешево, то заниматься перепродажей карточек там, в отличие от Украины, не имеет никакого смысла.

Более того, в США продуктовые карточки существуют только для неработающих граждан или тех, кто имеет низкий по меркам США доход.

И поэтому ограничение продуктов питания - это серьезнейшая проблема, не говоря уже о том, что в последние годы Украина сделала все возможное для того, чтобы ограничить возможности что-либо купить исключительно большими торговыми сетями, так как все это время проводилась целенаправленная политика ликвидации рынков и небольших магазинов, вместе с которыми постепенно ликвидировались и фермеры, которые обеспечивали их продуктами.

Как следствие, рынок продуктов питания достаточно олигопольный (производство и продажи на нем осуществляются преимущественно несколькими крупными фирмами) и его несложно контролировать.

И после введения карточек количество игроков на этом рынке может уменьшиться еще. Ведь кто мешает ввести запрет на продажу продуктов питания без карточек и одновременно ограничить участие тех или иных компаний в системе продаж через супермаркеты?! И это, по сути, еще один вид коррупции.

Мало того, карточки не решают и проблемы с возникновением возможного искусственного дефицита продуктов. Ведь можно предположить, что в случае закрытия отечественных предприятий, на этот рынок придут импортные аналоги продуктов, причем самые низкокачественные и по заоблачным ценам. Неужели для государства сложно контролировать таможню?

Вряд ли, ведь через время тот, кто контролирует эти потоки, может стать новой властью или же остаться в действующей. Но, напомню, что также размышляли и 100 лет назад, когда государство думало, что может контролировать народ за счет еды. Но февральская революция 1917 года в России началась именно в очередях за хлебом и закончилось все печально.

И если возмущения в очередях за хлебом начнутся сейчас, то мы очень быстро получим массу иностранных интервенций с разных сторон для стабилизации ситуации.

Ведь в Казахстане для этого хватило всего лишь вдвое повысить цены на топливо, и стоит только догадываться, что будет в Украине, если цены на продукты не только повысятся, но их еще и не будет.

И в этом случае вполне вероятен самый плохой вариант, который заключается в повторении событий 1932-1933 годов, только уже в 2022-2023 годах этого века.
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12.01.2022 12:18 Ответить
ввп це сумнівний індикатор, особливо в країні яка експортує переважно сировину. Вдалий рік - високі ціні на руду та зерно от тобі високий ввп. Головні ж індикатори це ефективність праці, об'єм та динаміка обробної промисловості та структура зовнішньої торгівлі.
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12.01.2022 12:38 Ответить
хуже будет (с)
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12.01.2022 14:16 Ответить
Так зеДебіл зі своєю міністеркою недоучкою розповідали що ми світові лідери.
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12.01.2022 14:17 Ответить
 
 