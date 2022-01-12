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Новости Война
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"Поддержать книжный фундаментализм": "ковидную тысячу" теперь можно потратить на сайте издательства "Залізний тато", - основатель Савченко

Издательство "Залізний тато" присоединилось к программе "єПідтримка". Отныне приобрести книги издательства можно за "ковидную тысячу".

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ сообщил основатель издательства "Залізний тато" Дмитрий Савченко.

"Теперь "ковидную тысячу грн" каждый может потратить на сайте издательства и поддержать таким образом книжный фундаментализм. Корчинский, Лупынис, Шурхало, Руфь, Середюк, Акуленко, Алмашин, Дудаев, Гамсахурдиа, Ущаповский, Каскадер, Островерхая, Чано и другие авторы zалізно -татівського цеха становятся на порядок более доступными для Вас. А герои наших книг: Эней, Немирич, Коновалец, Муссолини, Скоропадский, Маннергейм, Врангель, революционеры, подпольщики, авантюристы, добровольцы, разыскиваемые лица остаются от вас на расстоянии нескольких кликов в смартфоне", – сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Издатели предлагают сделать программу "єПідтримка" ежегодной: Продажи книг выросли в несколько раз

Автор: 

выплаты (646) книги (630)


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Топ комментарии
+10
Теперь все весь свой мусор будут втридорога впаривать набивая карманы баблом. Зато один за другим закрываются оборонные заводы из-за отсутствия заказов от государства. Недавно закрылся завод Искра выпускавший станции РЕБ для нашего ПВО. У нас же войны нету. Все будут книжки читать в плену. Туда куда вас кацапы отвезут в Магадане вам будет не до книжек.
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12.01.2022 11:00
+6
Порядочные люди 17го в Киев едут на зекрысину тысячу)
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12.01.2022 11:09
+4
Хороше видавництво контр-системної літератури - А сам засновник видавництва "Залізний тато" Дмитро Савченко воює у ДК Правий Сектор.
Ось на їхні книжки і справді не шкода халявних грошей
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12.01.2022 11:07
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Теперь все весь свой мусор будут втридорога впаривать набивая карманы баблом. Зато один за другим закрываются оборонные заводы из-за отсутствия заказов от государства. Недавно закрылся завод Искра выпускавший станции РЕБ для нашего ПВО. У нас же войны нету. Все будут книжки читать в плену. Туда куда вас кацапы отвезут в Магадане вам будет не до книжек.
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12.01.2022 11:00 Ответить
Хороше видавництво контр-системної літератури - А сам засновник видавництва "Залізний тато" Дмитро Савченко воює у ДК Правий Сектор.
Ось на їхні книжки і справді не шкода халявних грошей
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12.01.2022 11:07 Ответить
Порядочные люди 17го в Киев едут на зекрысину тысячу)
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12.01.2022 11:09 Ответить
а що 17го
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12.01.2022 11:36 Ответить
Пороха зустрічаємо
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12.01.2022 11:44 Ответить
Зачем?
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12.01.2022 11:50 Ответить
Так хочемо )
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12.01.2022 11:58 Ответить
А то я в Києві проживаю, інформації мало доречі розповсюджується, Народ повинен бути краще проінформований, а так як і минулого разу 1 грудня "Ні капітуляцяї" відкладу всі справи та буду радий прийняти участь в будь - яких акціях проти імбецила псевдопрезидента зелупського!
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12.01.2022 13:00 Ответить
17го у 9.00 ранку Порох прилітає з Варшави )
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12.01.2022 13:05 Ответить
Леворюція
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12.01.2022 11:45 Ответить
Дімася, на Антимайдан і цього разу підеш, чи після яєць з борошном і досі не відмився?
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12.01.2022 12:19 Ответить
фу думал трансвестит в парандже надя савченко
вообще сволочи нет что б на еду потратить я вон не ел три дня
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12.01.2022 13:35 Ответить
 
 