"Поддержать книжный фундаментализм": "ковидную тысячу" теперь можно потратить на сайте издательства "Залізний тато", - основатель Савченко

Издательство "Залізний тато" присоединилось к программе "єПідтримка". Отныне приобрести книги издательства можно за "ковидную тысячу".

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ сообщил основатель издательства "Залізний тато" Дмитрий Савченко.

"Теперь "ковидную тысячу грн" каждый может потратить на сайте издательства и поддержать таким образом книжный фундаментализм. Корчинский, Лупынис, Шурхало, Руфь, Середюк, Акуленко, Алмашин, Дудаев, Гамсахурдиа, Ущаповский, Каскадер, Островерхая, Чано и другие авторы zалізно -татівського цеха становятся на порядок более доступными для Вас. А герои наших книг: Эней, Немирич, Коновалец, Муссолини, Скоропадский, Маннергейм, Врангель, революционеры, подпольщики, авантюристы, добровольцы, разыскиваемые лица остаются от вас на расстоянии нескольких кликов в смартфоне", – сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Издатели предлагают сделать программу "єПідтримка" ежегодной: Продажи книг выросли в несколько раз