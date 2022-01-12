Сайт Цитруса прекратил работу через несколько дней после решения суда. В компании заявляют о незаконных хакерских атаках
Сайт сети магазинов электроники Цитрус (citrus.ua) прекратил работать через несколько дней после решения Хозсуда Киева, запретившего компании использовать доменное имя и торговую марку.
В компании пока не заявляли, что прекращение работы сайта связано с решением суда. В то же время в официальном Telegram-канале Цитрус сообщается, что на сайт совершаются хакерские атаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Сейчас на наш сайт производятся незаконные хакерские атаки, а потому могут быть временные проблемы с его работой", — говорится в сообщении торговой сети.
В компании добавили, что запустили резервный сайт — citrus.com.ua. Также в Цитрус заявили, что работают над полноценным возобновлением работы сайта.
Компания подала "соответствующие жалобы в правоохранительные органы".
Напомним, что 10 января стало известно, что Хозсуд Киева запретил ООО ЗТ-Инвест (группа компаний Цитрус) пользоваться торговой маркой и доменным именем компании (citrus.ua). Такое решение было принято по иску Е-Тикетс Сервис Украина.
В свою очередь компания Цитрус в комментарии Liga.net, назвала указанный иск ничтожным по ряду оснований, "включая то, что компания, на которую был подан этот иск, не входит в группу компаний Цитрус".
В компании добавили, что группа компаний Цитрус не использует торговые марки, фигурирующие в вышеуказанном иске.
В октябре прошлого года бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что суд обязал компанию ЦЕТЕХНО (юрлицо Цитрус) выплатить долги перед купленной Корбаном ООО ГАДЖЕТ ТРЕЙДИНГ почти на 1 млрд грн. В Цитрусе заявили, что подают апелляцию.
В начале августа 2021 года суд отказал купленной Геннадием Корбаном компании Гаджет Трейдинг в аресте счетов компании Цетехно (юрлица сети Цитрус) по иску почти на миллиард гривен.
В июне этого года Геннадий Корбан заявил об исках к компании Цитрус и ее совладельцу Григорию Топалу на 1 млрд грн и обвинил ритейлера в уклонении от уплаты налогов и "серой" растаможке.
В марте прошлого года Геннадий Корбан приобрел 50% в одном из юрлиц сети магазинов электроники Цитрус — ООО ЗТ-ИНВЕСТ.
В ответ на это в Цитрусе заявляли, что Корбан приобрел долю в компании ЗТ-ИНВЕСТ скрытым путем, и добавили, что уже подали иск в суд о пересмотре законности такого приобретения.
Позже Корбан заявлял, что после покупки доли в одном из юрлиц Цитруса ООО ЗТ-ИНВЕСТ планирует заняться оптимизацией компании. В частности, он заявил о планах перенести юридический адрес компании из Одессы в Днепр. Также Корбан добавил, что уже начал строить новую онлайн-платформу для компании вместе с Дмитрием Зинченко.
В самом Цитрусе утверждали, что покупка доли в одном из юрлиц не дает Корбану возможности односторонне и без согласования второй стороны принимать какие-либо изменения или решения в предприятии.
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Суть в том что Топал решил скрысить долю Зинченко в "Цитрусе", а в ответ Зинченко чтобы получить хоть что то за свой бизнес - продал свою долю в "Цитрусе" рейдеру Корбану...
...и пот теперь кидала Топал плачется: "караул - рейдеры обижают!"
В данном случае, Топал получит по заслугам.
Правда, от компании мало что останется.
Не удается получить доступ к сайту
Не удалось найти IP-адрес сервера www.citrus.ua.
Ибо некуй кидать партнеров по бизнесу.
Предыстория - 2 партнера. Приблатненный шакал и ботаник. Шакал решил кинуть ботаника.
Ботан пошел к волку. Волк съел нахрен шакала.
Вот и сказке конец ))
Вусатийпейсатий інвестнянь Корбан покращує інвестклімат в Україні...
Такою же претензию можете предъявить ахметке/каломойше/медведю...
Интересно за кого голосовали сотрудники Цитруса