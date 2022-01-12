Сайт Цитруса прекратил работу через несколько дней после решения суда. В компании заявляют о незаконных хакерских атаках

Сайт сети магазинов электроники Цитрус (citrus.ua) прекратил работать через несколько дней после решения Хозсуда Киева, запретившего компании использовать доменное имя и торговую марку.

В компании пока не заявляли, что прекращение работы сайта связано с решением суда. В то же время в официальном Telegram-канале Цитрус сообщается, что на сайт совершаются хакерские атаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Сейчас на наш сайт производятся незаконные хакерские атаки, а потому могут быть временные проблемы с его работой", — говорится в сообщении торговой сети.

В компании добавили, что запустили резервный сайт — citrus.com.ua. Также в Цитрус заявили, что работают над полноценным возобновлением работы сайта.

Компания подала "соответствующие жалобы в правоохранительные органы".

Напомним, что 10 января стало известно, что Хозсуд Киева запретил ООО ЗТ-Инвест (группа компаний Цитрус) пользоваться торговой маркой и доменным именем компании (citrus.ua). Такое решение было принято по иску Е-Тикетс Сервис Украина.

В свою очередь компания Цитрус в комментарии Liga.net, назвала указанный иск ничтожным по ряду оснований, "включая то, что компания, на которую был подан этот иск, не входит в группу компаний Цитрус".

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В компании добавили, что группа компаний Цитрус не использует торговые марки, фигурирующие в вышеуказанном иске.

В октябре прошлого года бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что суд обязал компанию ЦЕТЕХНО (юрлицо Цитрус) выплатить долги перед купленной Корбаном ООО ГАДЖЕТ ТРЕЙДИНГ почти на 1 млрд грн. В Цитрусе заявили, что подают апелляцию.

В начале августа 2021 года суд отказал купленной Геннадием Корбаном компании Гаджет Трейдинг в аресте счетов компании Цетехно (юрлица сети Цитрус) по иску почти на миллиард гривен.

В июне этого года Геннадий Корбан заявил об исках к компании Цитрус и ее совладельцу Григорию Топалу на 1 млрд грн и обвинил ритейлера в уклонении от уплаты налогов и "серой" растаможке.

В марте прошлого года Геннадий Корбан приобрел 50% в одном из юрлиц сети магазинов электроники Цитрус — ООО ЗТ-ИНВЕСТ.

В ответ на это в Цитрусе заявляли, что Корбан приобрел долю в компании ЗТ-ИНВЕСТ скрытым путем, и добавили, что уже подали иск в суд о пересмотре законности такого приобретения.

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Позже Корбан заявлял, что после покупки доли в одном из юрлиц Цитруса ООО ЗТ-ИНВЕСТ планирует заняться оптимизацией компании. В частности, он заявил о планах перенести юридический адрес компании из Одессы в Днепр. Также Корбан добавил, что уже начал строить новую онлайн-платформу для компании вместе с Дмитрием Зинченко.

В самом Цитрусе утверждали, что покупка доли в одном из юрлиц не дает Корбану возможности односторонне и без согласования второй стороны принимать какие-либо изменения или решения в предприятии.