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Сайт Цитруса прекратил работу через несколько дней после решения суда. В компании заявляют о незаконных хакерских атаках

Сайт Цитруса прекратил работу через несколько дней после решения суда. В компании заявляют о незаконных хакерских атаках

Сайт сети магазинов электроники Цитрус (citrus.ua) прекратил работать через несколько дней после решения Хозсуда Киева, запретившего компании использовать доменное имя и торговую марку.

В компании пока не заявляли, что прекращение работы сайта связано с решением суда. В то же время в официальном Telegram-канале Цитрус сообщается, что на сайт совершаются хакерские атаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Сейчас на наш сайт производятся незаконные хакерские атаки, а потому могут быть временные проблемы с его работой", — говорится в сообщении торговой сети.

В компании добавили, что запустили резервный сайт — citrus.com.ua. Также в Цитрус заявили, что работают над полноценным возобновлением работы сайта.

Компания подала "соответствующие жалобы в правоохранительные органы".

Напомним, что 10 января стало известно, что Хозсуд Киева запретил ООО ЗТ-Инвест (группа компаний Цитрус) пользоваться торговой маркой и доменным именем компании (citrus.ua). Такое решение было принято по иску Е-Тикетс Сервис Украина.

В свою очередь компания Цитрус в комментарии Liga.net, назвала указанный иск ничтожным по ряду оснований, "включая то, что компания, на которую был подан этот иск, не входит в группу компаний Цитрус".

Также читайте: Корбан подал иски к совладельцу компании "Цитрус" Топалу на 1 млрд грн

В компании добавили, что группа компаний Цитрус не использует торговые марки, фигурирующие в вышеуказанном иске.

В октябре прошлого года бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что суд обязал компанию ЦЕТЕХНО (юрлицо Цитрус) выплатить долги перед купленной Корбаном ООО ГАДЖЕТ ТРЕЙДИНГ почти на 1 млрд грн. В Цитрусе заявили, что подают апелляцию.

В начале августа 2021 года суд отказал купленной Геннадием Корбаном компании Гаджет Трейдинг в аресте счетов компании Цетехно (юрлица сети Цитрус) по иску почти на миллиард гривен.

В июне этого года Геннадий Корбан заявил об исках к компании Цитрус и ее совладельцу Григорию Топалу на 1 млрд грн и обвинил ритейлера в уклонении от уплаты налогов и "серой" растаможке.

В марте прошлого года Геннадий Корбан приобрел 50% в одном из юрлиц сети магазинов электроники Цитрус — ООО ЗТ-ИНВЕСТ.

В ответ на это в Цитрусе заявляли, что Корбан приобрел долю в компании ЗТ-ИНВЕСТ скрытым путем, и добавили, что уже подали иск в суд о пересмотре законности такого приобретения.

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн грн, - источник

Позже Корбан заявлял, что после покупки доли в одном из юрлиц Цитруса ООО ЗТ-ИНВЕСТ планирует заняться оптимизацией компании. В частности, он заявил о планах перенести юридический адрес компании из Одессы в Днепр. Также Корбан добавил, что уже начал строить новую онлайн-платформу для компании вместе с Дмитрием Зинченко.

В самом Цитрусе утверждали, что покупка доли в одном из юрлиц не дает Корбану возможности односторонне и без согласования второй стороны принимать какие-либо изменения или решения в предприятии.

Автор: 

бизнес (1620) сайт (322) суд (25097) торговля (953) техника (1736)


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Топ комментарии
+18
Видна рука рейдера Корбана. Мастерство нельзя разменять.
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12.01.2022 11:23
+12
Не знаю кто там нынешний хозяин Цитруса, но знаю что Корбан отвратнейший тип, так что надеюсь у него не получится отжать компанию у людей, которые строили её десятилетиями.
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12.01.2022 11:25
+9
Рейдерская атака .
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12.01.2022 11:23
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Честная конкуренция, она такая...
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12.01.2022 11:23 Ответить
Видна рука рейдера Корбана. Мастерство нельзя разменять.
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12.01.2022 11:23 Ответить
Там все не так просто...
Суть в том что Топал решил скрысить долю Зинченко в "Цитрусе", а в ответ Зинченко чтобы получить хоть что то за свой бизнес - продал свою долю в "Цитрусе" рейдеру Корбану...
...и пот теперь кидала Топал плачется: "караул - рейдеры обижают!"
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12.01.2022 14:07 Ответить
Ну, какой то там парнишка-рейдеришка нарвался на профи-рейдера Корбана. Было их, стало его.
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12.01.2022 21:17 Ответить
Рейдерская атака .
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12.01.2022 11:23 Ответить
обрезанные пожирают друг друга
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12.01.2022 11:24 Ответить
😁 Це ще раз спроствує міф про те, що всі обрізані одинакові і згуртувалися, щоб гнобити українців. Вони не лише різні, але й не згуртовані. А проблеми українці створюють собі самі, в тму числі цілком добровільно голосуючи за популістів, крадіїв, брехунів і клованів.
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12.01.2022 11:36 Ответить
Не знаю кто там нынешний хозяин Цитруса, но знаю что Корбан отвратнейший тип, так что надеюсь у него не получится отжать компанию у людей, которые строили её десятилетиями.
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12.01.2022 11:25 Ответить
Цитрус -одновненка, меняет личину по сезону.Никогда не покупал и не покупаю.
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12.01.2022 11:41 Ответить
Во первых не однодневка, а во вторых не покупаешь ну и молодец по принципу, если жена ушла к другому, то не известно кому повезло...
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12.01.2022 11:57 Ответить
У меня чутье на обирателей.Раб своих чувств.
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12.01.2022 11:58 Ответить
набор слов, не вижу смысла.
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12.01.2022 12:05 Ответить
та да...рабская философия видна
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12.01.2022 12:19 Ответить
А Мейзу чье?Подскажите!
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12.01.2022 12:37 Ответить
а ви знаєте, що 2-3 роки тому хазяїва цієї контори поздоровляли українців "с 23 фєвраля"? бариги торгують "сірим" крамом, уникають сплати податків. то ж, нехай ці павуки жеруть один одного; московітським підстилкам не місце в Україні!
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12.01.2022 12:13 Ответить
Так тот, кто Цитрус строил и развивал 20 лет и обратился к Корбану.
В данном случае, Топал получит по заслугам.
Правда, от компании мало что останется.
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12.01.2022 13:28 Ответить
все работает, не трындите!)))))))))))))))))))))))))))))))
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12.01.2022 11:30 Ответить
коклотроль -
Не удается получить доступ к сайту

Не удалось найти IP-адрес сервера www.citrus.ua.
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12.01.2022 13:45 Ответить
Корбан всю украинскую жизнь в бизнесе ходит по лезвию ножа.Это -его специализация.Не знаю плохо это,или хорошо,но тут есть какие-то подспудные мотивы,нам неведомые.Ткач и Бигус явно недорабатывают. От меня -мой персональный выговор!
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12.01.2022 11:40 Ответить
Вот проблема ну переименуете в суртиЦ и никто не докопается , а тот кто подавал на суд офигеет
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12.01.2022 11:50 Ответить
Кажуть шо Голобородьки Кучмисты наехали на зятя Кучмы Пинчука...,брешуть...не может олигорхат наезжать на олегархат... Данилыча... Кстати Олигархом считается тот кто имеет Монопольное право в одной стране монополизировать к примеру конфеты Порошенко...,но есть соперник в конфетном бизнесе...типа компания Конти...а вот Ахметов или Коломойский это да...согласен Олигархи Данилыча...
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12.01.2022 11:52 Ответить
Сын подсказывает,батя ...все они Кучмисты одного Папы
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12.01.2022 11:59 Ответить
Какая классическая история! Корбан - красавчик.

Ибо некуй кидать партнеров по бизнесу.

Предыстория - 2 партнера. Приблатненный шакал и ботаник. Шакал решил кинуть ботаника.

Ботан пошел к волку. Волк съел нахрен шакала.

Вот и сказке конец ))
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12.01.2022 12:03 Ответить
Кто кинет Илана Маска в космических делах? А никто...это и есть Олигарх чистой слезы в этом деле... Монополист и первое место в Мире в Списке Forbes...
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12.01.2022 12:05 Ответить
Монополист = Олигарх? Прости господи....
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12.01.2022 12:25 Ответить
Вусатий пейсатий інвестнянь Корбан покращує інвестклімат в Україні...
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12.01.2022 12:06 Ответить
Зараз все робиться правильно
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12.01.2022 12:15 Ответить
Кстати завтра 13 января американцы Илана Маска запустят украинский спутник...Даст Бог все буде добре...
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12.01.2022 12:07 Ответить
,,Цитрус,,.Интересно а почему ,,хакеры,,не хакнут банки Украины чтоб анулировать все кредиты пенсионеров и рабочих которые рвут жопы по 12-14 часов чтоб прокотмить семьи и залазят для этого в кредиты?Какие-то ,,сракеры,, в стране неправильные,как и пчелы в Винипухе.
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12.01.2022 12:25 Ответить
Хакер=вор, а не "дартаньян" или "робингуд".
Такою же претензию можете предъявить ахметке/каломойше/медведю...
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13.01.2022 08:18 Ответить
все контрабас и алло и розетка и айфон маркет-где их блокировка)
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12.01.2022 13:44 Ответить
В СССР была пословица. Яйця бачим тільки в бані, та і то у дяді Вані, кушаем івасі, а остальне .... Не буду продолжать чтобы не забанили. Но кто хотел в СССР камбек, дефицит привет, ФОПы в минус, налоги на птицу и скот в селе. Ура товарищи.
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12.01.2022 15:44 Ответить
Всё чётко отлаженны технологии Бени - Корбана...
Интересно за кого голосовали сотрудники Цитруса
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12.01.2022 21:07 Ответить
Так им и надо, отвратительный сервис
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13.01.2022 10:00 Ответить
 
 