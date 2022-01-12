За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выявлен 1151 новый случай заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1151 больного коронавирусом. 14 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"1151 подтвержден случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. 14 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8328 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 340 975", - сообщил Кличко.

Заболели прошедшие сутки: 640 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 558 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. А также 24 девочки от 6 месяцев до 17 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет.

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Среди умерших: 8 женщин от 66 до 86 лет и 6 мужчин от 37 до 70 лет.

В больницы столицы госпитализировали 85 больных коронавирусом и 28 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2299 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 321 784 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 163, в Днепровском - 157 и в Шевченковском районе - 154 случая", - отметил Виталий Кличко.