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Заместитель руководителя ОП Шурма планирует с января начать регулярные встречи с представителями бизнеса

Заместитель руководителя ОП Шурма планирует с января начать регулярные встречи с представителями бизнеса

Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма планирует с января начать регулярные встречи с бизнесом, в том числе с представителями отдельных индустрий.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я сторонник секторальных встреч. Думаю, с января начнем практику встреч с представителями индустрий отдельно, чтобы на них не только основные игроки рынка присутствовали, но и, возможно, стартапы", – сказал он.

В то же время Шурма уже провел встречи с представителями пяти индустрий, а также с Американской торговой палатой, где бизнес затронул около 15 вопросов.

"Некоторые – системные, нуждаются в длительных системных изменениях. По некоторым мы уже решили проблемы. На вторую половину января запланирована встреча с Европейской Бизнес Ассоциацией", – отметил замглавы Офиса президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 ​​млрд. куб. м в год за 3-4 года, - заместитель главы ОП Шурма

Автор: 

бизнес (1620) Офис Президента (1797) Шурма Ростислав (51)


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Топ комментарии
+13
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12.01.2022 11:48
+7
Деньги клянчить ****, хер тебе и твоему зебилу, а не деньги
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12.01.2022 11:48
+6
Это ведь тоже бизнес и окремая индустрия?
Вот с ними может и будет встречаться, не покладая рук
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12.01.2022 11:47
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Это ведь тоже бизнес и окремая индустрия?
Вот с ними может и будет встречаться, не покладая рук
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12.01.2022 11:47 Ответить
Уряду я розумію в Україні вже нема, все вирішує ОПа?
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12.01.2022 15:05 Ответить
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12.01.2022 11:48 Ответить
Зелень уже все разворовала куда руки дотянулись. Но остается 30% конченых идиотов которые все еще за Бубочку
https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html Головний виробник нових РЛС в Україні НВК "Іскра" призупиняє свою роботу

"Причина - відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень..."
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12.01.2022 12:02 Ответить
иначе Я ВАМ ДАМ ПАРАБЕЛЛУМ И МЫ УЙДЕМ С ВАМИ В ГОРЫ.
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12.01.2022 13:05 Ответить
Деньги клянчить ****, хер тебе и твоему зебилу, а не деньги
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12.01.2022 11:48 Ответить
В комнате свиданий на ЗОНЕ они ВСЕ должны встречаться ...
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12.01.2022 11:49 Ответить
шурму вже треба на шаурму!
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12.01.2022 11:50 Ответить
Гультяям і клованам офісу президента і верховної ради не виплачувати зарплатню, а посадити на продуктові картки.
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12.01.2022 12:02 Ответить
оброком обложить коммерсов ой как хочется терпилам...
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12.01.2022 11:51 Ответить
ще один щасливий власник паспорту однієї близькосхідної країни?
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12.01.2022 11:52 Ответить
Словниковий запас тіктокера.ру(
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12.01.2022 11:53 Ответить
Даешь государственные дотации саунам и гейклубам для встречи власти с бизнесменами.
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12.01.2022 11:54 Ответить
Вводится новая государственная должность инвест няня по вызову? В нормальных странах для быстрого поднятия економики снижаются налоги почти до нуля а в нас наоборот налоги повышают но зато к каждому приставляют инвестняню, которая вам за определенный откат поможет через лазейки не платить налоги.
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12.01.2022 11:57 Ответить
правильно..."крышу" должны знать )))
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12.01.2022 11:59 Ответить
бизнесу сделают предложение,от которого нельзя отказаться))
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12.01.2022 12:00 Ответить
Зустрічі, скоріше за все, будуть проходити у форматі наїздів рекетирів з 90х.
І хто взагалі цей заступник завгоспа, мабуть знову якийсь "смотрящій"?
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12.01.2022 12:02 Ответить
О! Хай запропонує купить у жОПУ "аблигации гасударственнава займа" У примусовому порядку!
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12.01.2022 12:03 Ответить
Обилечивать и склонять к лояльности?!
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12.01.2022 12:04 Ответить
Баня..девки ..откаты.
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12.01.2022 12:09 Ответить
"Я сторонник секторальных встреч заносов бабла. Думаю, с января начнем практику встреч заносов бабла с представителями индустрий отдельно, чтобы на них не только основные игроки рынка присутствовали, но и, возможно, стартапы контрабандисты", - сказал он.
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12.01.2022 12:10 Ответить
Кароче будет доить всех и вся во славу бубочки
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12.01.2022 12:10 Ответить
ПРоригівська "нянька".Татусь знатний риг
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12.01.2022 12:10 Ответить
Як колись казала Маргарет Тэтчер...чем меньше мы трогаем экономику и бизнес,тем больше там порядка...,но это не про краснопузых Кучмистов Голобородьков...
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12.01.2022 12:12 Ответить
Хто така та Тетчер у порівнянні з Гєтьманцевим))
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12.01.2022 12:29 Ответить
Будут грабить !
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12.01.2022 12:12 Ответить
Це вже узаконений рекет га державному рівні. Капець.
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12.01.2022 12:13 Ответить
Раджу зебілам і піввареника не тішитися від цього повідомлення. Для ОП Зєлєнского бізнес - це Ахмєтов, Коломойскій, Новінскій, Фіташ і ще близько десятка прізвищ. Всі решта, хто вважає себе бізнесменами, особливо малими і середніми, для них - бидло.
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12.01.2022 12:15 Ответить
Ага. С папкиными подельниками будут встречаться
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12.01.2022 12:17 Ответить
Папа Кучма зна шо робе....Можно не париться...
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12.01.2022 12:18 Ответить
3-это *****...избавляется от конкурентов
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12.01.2022 12:26 Ответить
Шо у бубочки денежная масса закончилась, поэтому он этого изю шаурму с бешеными глазами изымать излишки отправил? Ну я надеюсь что вы с каломыйского начнёте? Ведь правда
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12.01.2022 12:18 Ответить
Готовьтесь ...скоро талоны на крупу масло сыр колбасы муку и сахар с солью...
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12.01.2022 12:20 Ответить
какое отношение офис зе имеет к секторам экономики?
может, его за вмешательство в не свое дело надо в сизо, а потом суд и за решетку?
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12.01.2022 12:21 Ответить
За гроші з наших податків - якого хєр@
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12.01.2022 13:50 Ответить
может, зеле правительство всё распустить нахер? И по очередному советника ермака на каждую отрасль? Всё к тому идёт
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12.01.2022 12:23 Ответить
а то у представителей бизнеса нет своих дел,только с шурпой встречаться .деньги клянчить будет,шо не ясно?
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12.01.2022 12:23 Ответить
Пора вводить антиалкогольную компанию 2 бутылки в месяц,а пива 4...,10 пачек сигарет в год...жрешь больше плати 30% налог...
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12.01.2022 12:26 Ответить
Кучма собрал олегорхат и каже...так пацанва...мне 10 % с каждой партии товара...Фирташ каже,не Данилыч не потяну...Ахметов каже :Данилыч давай 9%...,хорошо Ринат Леонидович решено : с каждого Голобородьки 9%,а с прибыли 1 % мне лично на длачу возить...,тут Коломойский не выдержал и каже...Данилыч с меня 8%...я свой Буржуинский...
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12.01.2022 12:33 Ответить
Видимо будет созан ,,Союз Меча и Орала,, делайте взносы господа иначе задрочим проверками и налогами...
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12.01.2022 12:35 Ответить
А ЧТО, В ТЕМУ ПАРТИЯ СЛУГ МЕЧА И ОРАЛА
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12.01.2022 13:07 Ответить
Черговий видатний економіст **********? Ні, просто синок одного з прихвостнів бандюковича. "Усі думали, що то сценарій серіалу, а то виявився план" (с). Чергове єврейське обдарування, ***...
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12.01.2022 13:47 Ответить
 
 