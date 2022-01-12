Заместитель руководителя ОП Шурма планирует с января начать регулярные встречи с представителями бизнеса

Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма планирует с января начать регулярные встречи с бизнесом, в том числе с представителями отдельных индустрий.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я сторонник секторальных встреч. Думаю, с января начнем практику встреч с представителями индустрий отдельно, чтобы на них не только основные игроки рынка присутствовали, но и, возможно, стартапы", – сказал он.

В то же время Шурма уже провел встречи с представителями пяти индустрий, а также с Американской торговой палатой, где бизнес затронул около 15 вопросов.

"Некоторые – системные, нуждаются в длительных системных изменениях. По некоторым мы уже решили проблемы. На вторую половину января запланирована встреча с Европейской Бизнес Ассоциацией", – отметил замглавы Офиса президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 ​​млрд. куб. м в год за 3-4 года, - заместитель главы ОП Шурма