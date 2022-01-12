Заместитель руководителя ОП Шурма планирует с января начать регулярные встречи с представителями бизнеса
Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма планирует с января начать регулярные встречи с бизнесом, в том числе с представителями отдельных индустрий.
Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Я сторонник секторальных встреч. Думаю, с января начнем практику встреч с представителями индустрий отдельно, чтобы на них не только основные игроки рынка присутствовали, но и, возможно, стартапы", – сказал он.
В то же время Шурма уже провел встречи с представителями пяти индустрий, а также с Американской торговой палатой, где бизнес затронул около 15 вопросов.
"Некоторые – системные, нуждаются в длительных системных изменениях. По некоторым мы уже решили проблемы. На вторую половину января запланирована встреча с Европейской Бизнес Ассоциацией", – отметил замглавы Офиса президента.
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Вот с ними может и будет встречаться, не покладая рук
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І хто взагалі цей заступник завгоспа, мабуть знову якийсь "смотрящій"?
встречзаносов бабла. Думаю, с января начнем практику встречзаносов бабла с представителями индустрий отдельно, чтобы на них не только основные игроки рынка присутствовали, но и, возможно, стартапыконтрабандисты", - сказал он.
может, его за вмешательство в не свое дело надо в сизо, а потом суд и за решетку?