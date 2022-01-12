Следователь ГБР Богатюк попала в базу "Миротворца" за "уничтожение канала поставок клистронов для систем ПВО"

Несмотря на вероятно причиненный ущерб оброноспособности Украины, что привело к тяжелым последствиям, этот следователь до сих пор работает в ГБР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворец".

"1 июля 2020 года в нескольких зенитных ракетных бригадах ВСУ, под Киевом и возле Крыма, как раз за несколько дней до начала широкомасштабных учений российского агрессора в оккупированном им Крыму, следователи изъяли ключевые элементы систем ПВО и соответствующую документацию к зенитно-ракетным комплексам", - рассказывают в "Миротворце".

Отмечается, что следователи точно знали, что приобретение клистронов было результатом удачной спецоперации украинских спецслужб, и приобрести их было невозможно никак, кроме как с привлечением разведывательных органов, поскольку украинские системы ПВО в основном еще советских времен и производителем запчастей для них является российский агрессор.

"В результате действий следователей ГБР были "засвечены" номера электронных устройств, что позволило ФСБ российского агрессора достаточно быстро вычислить и арестовать задействованную в поставке клистронов в Украину агентурную сеть наших спецслужб. Канал получения клистронов для наших систем ПВО был уничтожен действиями ГБР", - говорится в уведомлении.

Однако, пишет "Миротворец", после огласки информации о действиях ГБР клистроны были возвращены в воинские части.

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"Что удивительно в этой истории: вы не найдете информации о тех, кто именно участвовал в изъятии клистронов из воинских частей. Материалы закрыты за семью замками. И это лишний раз подтверждает, что дело нечисто и от исполнителей попахивает. Вместе с тем наши исследователи нашли следователя ГБР, которая замутила все это в Хмельницкой области... Теперь она в Чистилище... Кстати, несмотря на причиненный ущерб оброноспособности Украины, что привело к тяжелым последствиям, этот следователь до сих пор работает в ГБР", - подытожили в "Миротворце".

По данным ресурса, речь идет об Оксане Богатюк.

Как сообщалось ранее, 2 июля командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.

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Также в ГБР сообщили, что проводится расследование по факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ.

В интервью Цензор.НЕТ заместитель генпрокурора Максим Якубовский заявил, что дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто из-за отсутствия события преступления.