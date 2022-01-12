Следователь ГБР Богатюк попала в базу "Миротворца" за "уничтожение канала поставок клистронов для систем ПВО"
Несмотря на вероятно причиненный ущерб оброноспособности Украины, что привело к тяжелым последствиям, этот следователь до сих пор работает в ГБР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворец".
"1 июля 2020 года в нескольких зенитных ракетных бригадах ВСУ, под Киевом и возле Крыма, как раз за несколько дней до начала широкомасштабных учений российского агрессора в оккупированном им Крыму, следователи изъяли ключевые элементы систем ПВО и соответствующую документацию к зенитно-ракетным комплексам", - рассказывают в "Миротворце".
Отмечается, что следователи точно знали, что приобретение клистронов было результатом удачной спецоперации украинских спецслужб, и приобрести их было невозможно никак, кроме как с привлечением разведывательных органов, поскольку украинские системы ПВО в основном еще советских времен и производителем запчастей для них является российский агрессор.
"В результате действий следователей ГБР были "засвечены" номера электронных устройств, что позволило ФСБ российского агрессора достаточно быстро вычислить и арестовать задействованную в поставке клистронов в Украину агентурную сеть наших спецслужб. Канал получения клистронов для наших систем ПВО был уничтожен действиями ГБР", - говорится в уведомлении.
Однако, пишет "Миротворец", после огласки информации о действиях ГБР клистроны были возвращены в воинские части.
"Что удивительно в этой истории: вы не найдете информации о тех, кто именно участвовал в изъятии клистронов из воинских частей. Материалы закрыты за семью замками. И это лишний раз подтверждает, что дело нечисто и от исполнителей попахивает. Вместе с тем наши исследователи нашли следователя ГБР, которая замутила все это в Хмельницкой области... Теперь она в Чистилище... Кстати, несмотря на причиненный ущерб оброноспособности Украины, что привело к тяжелым последствиям, этот следователь до сих пор работает в ГБР", - подытожили в "Миротворце".
По данным ресурса, речь идет об Оксане Богатюк.
Как сообщалось ранее, 2 июля командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.
Также в ГБР сообщили, что проводится расследование по факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ.
В интервью Цензор.НЕТ заместитель генпрокурора Максим Якубовский заявил, что дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто из-за отсутствия события преступления.
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"В результаті дій слідчих ДБР були "засвічені" номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР", - йдеться в повідомленні.
Джерело:
Дружественный огонь с твоей стороны.
ЗЕнаркомана на дух непереношу.
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1481024970939637768 12 ч
Нуланд: росія планує дестабілізувати Україну зсередини. Риторичні питання: чиїми руками зараз здійснюється дестабілізація ситуації в країні? Хто намагається посадити до в'язниці лідера опозиції? І головне питання з ким ця тварина узгодила план дій?
Арестовали имущество олигарха Порошенко
Ну там заводы, пароходы, вокзалы и спортзалы,
Не забыв конечно арестовать уже проданные телеканалы.
Ребята, это полумеры в борьбе с оппозиционером!
Для создания праздничной атмосферы
И для чистоты эксперимента
Надо срочно арестовать активы Порошенко-президента.
Не надо ограничиваться счетами и сбережениями,
Надо арестовывать Порошенко достижения!
Скорее провести спланированную акцию
И наложить арест на дерусификацию,
Потом арестовать восстановленную армию
С новой формой, питания реформой, с джавелинами и казармами,
Экономический рост арестовать, и без задержки
Не забыть арестовать международную поддержку.
Если в голове перегорели совсем клеммы,
Арестовать нужно очищение банковской системы.
И вот ещё идея, меня послушай
Арестовать надо бы томос, и термос на всякий случай
Показать, что вы принципиальны, духом сильны:
Наложить арест на слезание с российской газовой иглы.
И чтобы доказать, что вы совсем там *******,
Арестовать можно немедленно стремление в ЕС и НАТО.
И вот когда аресты эти будут произведены,
Настанет заключительный акт большой игры.
Россия завоюет нас за несколько часов,
И можно будет спокойно снимать себе «Сватов»! © Завгородний
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
-жодного дня не працював в державних структурах і тричі уклонявся від призову в ЗСУ,
-допоміг ФСБ викрити канали поставки клістронів (
https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-osudili-ukraintsa-popytku-kontrabandy-1627909142.html
),
-повернув головного свідка авіакатастрофи Цемаха Росії,
- в ОП без жодних вимог до виконання доступу до секретних ДЕРЖАВНИХ таємниць, влаштував шлюху з Кварталу 95,за допомогої якої була провалена операція з вагнерівцями,
ЖИТТЯМ, В'ЯЗНИЦЯМИ і СЛУЖБОВИМИ ПОСАДАМИ розплачуються дійсні Герої України.
Ось ціна діяльності Клоуна. І це дійсно "заслуги ЗЕ перед ОТЕЧЕСТВОМ", ,які тягнуть вже на звання Героя Росії. Міністр оборони ЗСУ часів ЗЕка був удостоєний такої нагороди за розвал збройних сил України. ЗЕ буде першим Голонокомандуючим в цій "алеї слави" за "повернення України в "РУССКИЙ МИР""
А дебіли зараз заверищать, що туди почали всіх, хто проти Петра вносити...
його кураторiв та оточення, на що купились придурки-ЗеБiли.