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Новости Оборона
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Следователь ГБР Богатюк попала в базу "Миротворца" за "уничтожение канала поставок клистронов для систем ПВО"

Следователь ГБР Богатюк попала в базу

Несмотря на вероятно причиненный ущерб оброноспособности Украины, что привело к тяжелым последствиям, этот следователь до сих пор работает в ГБР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворец".

"1 июля 2020 года в нескольких зенитных ракетных бригадах ВСУ, под Киевом и возле Крыма, как раз за несколько дней до начала широкомасштабных учений российского агрессора в оккупированном им Крыму, следователи изъяли ключевые элементы систем ПВО и соответствующую документацию к зенитно-ракетным комплексам", - рассказывают в "Миротворце".

Отмечается, что следователи точно знали, что приобретение клистронов было результатом удачной спецоперации украинских спецслужб, и приобрести их было невозможно никак, кроме как с привлечением разведывательных органов, поскольку украинские системы ПВО в основном еще советских времен и производителем запчастей для них является российский агрессор.

"В результате действий следователей ГБР были "засвечены" номера электронных устройств, что позволило ФСБ российского агрессора достаточно быстро вычислить и арестовать задействованную в поставке клистронов в Украину агентурную сеть наших спецслужб. Канал получения клистронов для наших систем ПВО был уничтожен действиями ГБР", - говорится в уведомлении.

Однако, пишет "Миротворец", после огласки информации о действиях ГБР клистроны были возвращены в воинские части.

Читайте также: Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР

"Что удивительно в этой истории: вы не найдете информации о тех, кто именно участвовал в изъятии клистронов из воинских частей. Материалы закрыты за семью замками. И это лишний раз подтверждает, что дело нечисто и от исполнителей попахивает. Вместе с тем наши исследователи нашли следователя ГБР, которая замутила все это в Хмельницкой области... Теперь она в Чистилище... Кстати, несмотря на причиненный ущерб оброноспособности Украины, что привело к тяжелым последствиям, этот следователь до сих пор работает в ГБР", - подытожили в "Миротворце".

Следователь ГБР Богатюк попала в базу Миротворца за уничтожение канала поставок клистронов для систем ПВО 01

По данным ресурса, речь идет об Оксане Богатюк.

Как сообщалось ранее, 2 июля командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.

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Также в ГБР сообщили, что проводится расследование по факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ.

В интервью Цензор.НЕТ заместитель генпрокурора Максим Якубовский заявил, что дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто из-за отсутствия события преступления.

Автор: 

оборона (5206) следователь (137) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+38
А повинна була б вже давно потрапити до Лук'янівського СІЗО.
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12.01.2022 12:11
+32
Все правильно делают. Если пока нет легальной возможности вычистить гнид, то нужно хотя бы записать их "подвиги".
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12.01.2022 12:11
+22
Коли вороги і в Кремлі, і на Банковій в Києві.

"В результаті дій слідчих ДБР були "засвічені" номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР", - йдеться в повідомленні.

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12.01.2022 12:12
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Давно пора !
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12.01.2022 12:07 Ответить
А толку ? Рыба гниет с головы ! ЗеИУДУ под трибунал ! "СЛУГИ НАРИДА "- ВРАГИ НАРОДА Украины !
!
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12.01.2022 12:26 Ответить
толк есть всегда.курочка по зернышку.надо не только слуг искоренять,но и пособников.
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12.01.2022 12:29 Ответить
А повинна була б вже давно потрапити до Лук'янівського СІЗО.
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12.01.2022 12:11 Ответить
а президент сливающий спецоперацию разведки не должен распрощаться с карьерой политика и чалится на нарах ? рыба с головы завонялась , протухла и разложилась
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12.01.2022 12:35 Ответить
это не рыба гниет с головы - это у население которое на голубом глазу избирает это говно в президенты - крыша поехала от интеллектуальной деградации
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12.01.2022 13:14 Ответить
Все правильно делают. Если пока нет легальной возможности вычистить гнид, то нужно хотя бы записать их "подвиги".
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12.01.2022 12:11 Ответить
Коли вороги і в Кремлі, і на Банковій в Києві.

"В результаті дій слідчих ДБР були "засвічені" номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР", - йдеться в повідомленні.

Джерело:
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12.01.2022 12:12 Ответить
Новій владі доведеться старанно і ретельно вичищати ці конюшні всіх гілок влади від зрадників, агентів і дурнів, бо там їх на легіон вистачить.
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12.01.2022 12:16 Ответить
Если не будет СЛИШКОМ ПОЗДНО ,как Казахстане и Белоруссии ! Забыли о "10-ти шагах "зе УБЛЮДКОВ к капитуляции , "линии разграничения в головах"……
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12.01.2022 14:14 Ответить
ДБР повністю працює на россссію, та вони того навіть не приховують. Побачимо, як будуть драпати на історічєскую родіну.
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12.01.2022 12:17 Ответить
Вангую, в скором времени значительный рост цен на недвижимость в Ростове.
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12.01.2022 23:48 Ответить
Причем тут Зеленский?😄
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12.01.2022 12:18 Ответить
Дурень! Да потому,что не снял з должности директора ДБР ******** и Генпрокуроршу венедиктову как вредителей интересов страни!Или он уже не гарант Конституции и верховний главнокомандующий!
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12.01.2022 12:55 Ответить
слухай горобець кацапський....ти повний даун?....хоча й так зрозуміло....генетика зебілів й кацапів така.
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12.01.2022 13:01 Ответить
Это был сорказм,ты не понял.
Дружественный огонь с твоей стороны.
ЗЕнаркомана на дух непереношу.
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12.01.2022 13:47 Ответить
ЗАВЖДИ став картинку, щоб тебе зрозуміли
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12.01.2022 14:52 Ответить
95 года рождения и уже тварь. Только расстрел.
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12.01.2022 12:19 Ответить
Девочку ктото подсадил,вверх по карьерной леснице.Завербована значит.
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12.01.2022 12:45 Ответить
Скорее просто сосна корабельная.
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12.01.2022 13:40 Ответить
ОПе нужны такие следователи, на которых имеется компромат......они выполнят любое незаконное указание, если понадобится...
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12.01.2022 12:20 Ответить
Вот спрашивается у Порошенко, шо прежде чем допустить таких как клоун к президентским гонкам , почему не было проверки по поводу офшоров, уклонения от налогов и от службы в Армии?
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12.01.2022 12:22 Ответить
ЗЫ... Блин, горелый. Да в аудиенции к Королеве Англии будет отказано даже если вы были оштрафованы единожд, а хоть и лет 30 назад, за неправильную парковку. А здесь для отребья путь в президенты открыт.
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12.01.2022 12:26 Ответить
клоун для таких как порошенко абсолютно безвреден , а для таких как беня ещё и полезен ...вот и втюхали народу дурачка-физкультурника
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12.01.2022 12:28 Ответить
Я боюсь, шо дурачку отводилась техническая сторона медали, оттянуть голоса от основных претендентов... Но благодаря "мудрому" электорату, основные игроки распыляли голоса вокруг никчемы...
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12.01.2022 12:33 Ответить
голосовали по принципу- абы не петро ... так что если бы там был не клоун а стриптизёр , то проголосовали бы и за него
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12.01.2022 12:38 Ответить
а я тогда у дураков спрашивал, которые предвыборно тянули массу за то, шо мол лучше клоун(незапятнаный) чем ЯПорошенко, типо, вот у вас на "кутку" есть какой-то общепризнанный местными шутник-весельчак. Говорили , шо есть. Я у них спрашиваю, мол слабо ему отдать ключи от своей хаты, своего хозяйства, доверить ему свою банковскую карту. Отвечают , шо никогда не доверят такому свое хозяйство... Спрашиваю, а почему же клоуну доверяете хозяйство целой страны. Они тупо мычат, мол , нада. Самое главное сейчас обливают дерьмом бубочку, не хотят больше видеть в президентах. Подкалываю, мол, дык, зачем было за никчему-тупня голосовать. Отвечают: " Да, голосовали!" - типо, нада.
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12.01.2022 12:49 Ответить
....а зебілам та другим дебілам й втюхувати не потрібно було....свій зебіл свого зебіла баче здалеку
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12.01.2022 13:02 Ответить
А Ви кажете, чому американці не дають нам "Патріоти"? Та вони знають, що приїде ДБР і познімає клістрони. І нема гарантії, що парочку не відвезуть в Москву. Ну так, пасматрєть, какіє ані, амєріканскіє.
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12.01.2022 12:23 Ответить
Этот список должен возглавлять буба криворогий, вся ОПа и монобильшисть, как враги Украины.
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12.01.2022 12:25 Ответить
Расстрелять суку!
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12.01.2022 12:26 Ответить
Для начала , на камеру чистосердечно поизвиняться.
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12.01.2022 12:29 Ответить
А "бігус" за розсекречення каналу постачання запчастин до геліокоптерів колись відповідатиме?
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12.01.2022 12:27 Ответить
Бигус продолжит свою кремелвскую деятельность через родственников он что один такой ?
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12.01.2022 13:22 Ответить
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12.01.2022 13:58 Ответить
вот поэтому нужен Украине Президент Порошенко П.А.
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12.01.2022 12:28 Ответить
Я бы тебе сказал куда засунуть этого вора в особо крупных размерах.
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12.01.2022 13:51 Ответить
Дебіли невиліковні.
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12.01.2022 13:59 Ответить
В гбр работают одни отбросы. Соорудили конторку "рога и копыта".
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12.01.2022 12:29 Ответить
А пороха добавил ?
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12.01.2022 12:30 Ответить
порох вам кацапам добавит на орехи
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12.01.2022 13:22 Ответить
В Испании твой сыкуг орехи грызет
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12.01.2022 14:04 Ответить
точно в іспанії???
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12.01.2022 18:49 Ответить
Не сцы. И хорька повесим
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12.01.2022 14:04 Ответить
24-я шкура следователь ГБР замутила сама? Та не, так не бывает
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12.01.2022 12:35 Ответить
Йозеф Кнехт


@jozefkneht1

·
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1481024970939637768 12 ч



Нуланд: росія планує дестабілізувати Україну зсередини. Риторичні питання: чиїми руками зараз здійснюється дестабілізація ситуації в країні? Хто намагається посадити до в'язниці лідера опозиції? І головне питання з ким ця тварина узгодила план дій?

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12.01.2022 12:35 Ответить
Нафіга українському народу потрібне це антиукраїнське лігво ДБР. Яке переслідує усі проукраїнські сили. І відмазує продажних ЗЕбілів капітулянтів та зелених бандитів. При цьому прожираючи величезні кошти платників податків. . ..Так і ще гірше за ворога такого як вони для України фашистському кремлю просто не знайти
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12.01.2022 12:40 Ответить
Запам'ятайте того керівника того "зеленопліснявого" - *******!Корень слова - ****!Як влучно!Сучий слуга Зеленського!Та хіба той клоун цар?Невже воно думає далі всидіти в креслі!Він - ганьба держави!
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12.01.2022 12:47 Ответить
******* ? з такими прiзвиськами народжуються лише на паРашi. мабуть рюзьге.
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12.01.2022 14:52 Ответить
Девке 25 лет, а она уже не путает клистрон с клитором. Или путает ? Насколько помню, она еще и местный суд пошла за разрешением "изымать". А как там допуск к секретным документам, особенно у судьи. В ВАСУ не все судьи имеют допуск, а тут в Хмельницком два должностных лица лихо демонтируют боевую технику. И ухвалу опубликовали в открытом доступе с номерами изделий. Тот же Шевченко потом пояснял, что Юстасы в СБУ перепродали ВСУ те же клистроны, но вдвое дороже. Такая же история, когда одна из бигусов в 2018 прямо вымогала подтверждения, что мосты для БТР были украдены в Кургане РФ и завезены контрабандой в Украину. Все просто. ФСБ знало о каналах поставки, но не было подтверждения о наличии украденного. Проплатили и узнали в открытом доступе, что такое таки да было. И по быстрячку всех своих посадили. А лихоимцам из ДБР вынесли благодарность и денежные премии.
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12.01.2022 12:41 Ответить
Подумали маленько, поразмыслили хорошенько,
Арестовали имущество олигарха Порошенко
Ну там заводы, пароходы, вокзалы и спортзалы,
Не забыв конечно арестовать уже проданные телеканалы.

Ребята, это полумеры в борьбе с оппозиционером!
Для создания праздничной атмосферы
И для чистоты эксперимента
Надо срочно арестовать активы Порошенко-президента.

Не надо ограничиваться счетами и сбережениями,
Надо арестовывать Порошенко достижения!
Скорее провести спланированную акцию
И наложить арест на дерусификацию,

Потом арестовать восстановленную армию
С новой формой, питания реформой, с джавелинами и казармами,
Экономический рост арестовать, и без задержки
Не забыть арестовать международную поддержку.

Если в голове перегорели совсем клеммы,
Арестовать нужно очищение банковской системы.
И вот ещё идея, меня послушай
Арестовать надо бы томос, и термос на всякий случай

Показать, что вы принципиальны, духом сильны:
Наложить арест на слезание с российской газовой иглы.
И чтобы доказать, что вы совсем там *******,
Арестовать можно немедленно стремление в ЕС и НАТО.

И вот когда аресты эти будут произведены,
Настанет заключительный акт большой игры.
Россия завоюет нас за несколько часов,
И можно будет спокойно снимать себе «Сватов»! © Завгородний
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12.01.2022 12:49 Ответить
ТОЙ, ХТО МiЗКИ НЕ ВМИКАЕ,
 Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.

Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
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12.01.2022 13:01 Ответить
Де ж "кроти"?)
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12.01.2022 12:50 Ответить
думаю курва еще и награду получила от своих кураторов в фсб и нетонкую пачку зелени..., жаль, нет у нас в стране сбу нормальной, а есть только разжиревшая от дурных бабок контора, которая вмиг перекрасится, если что...
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12.01.2022 12:51 Ответить
Безнаказанность такой дуры дает им уверенность и далее быковать не думая о пользе стране а лишь бы самой пропиариться. Суку на нары и придать огласке чтобы и другим неповадно... но при этой власти возможно ли??!! Круговая порука замнет... увы
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12.01.2022 12:58 Ответить
зебіли й клоуни у влади....онучі кацапські
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12.01.2022 13:05 Ответить
В цій справі нема ніяких помилок: ЗЕлики виконали команду путлера і розкрили надсекретну мережу постачання нам клістронів. Пряма зрада держави Україна. Розберемося.
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12.01.2022 13:05 Ответить
Скорее всего а вернее точно она шпионка эрэфийцев раз такое сделала не согласовав с ГРУ
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12.01.2022 13:49 Ответить
За нікчемність Єврейтора Головнокомандувача ЗЕ, який:
-жодного дня не працював в державних структурах і тричі уклонявся від призову в ЗСУ,
-допоміг ФСБ викрити канали поставки клістронів (
https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-osudili-ukraintsa-popytku-kontrabandy-1627909142.html
),
-повернув головного свідка авіакатастрофи Цемаха Росії,
- в ОП без жодних вимог до виконання доступу до секретних ДЕРЖАВНИХ таємниць, влаштував шлюху з Кварталу 95,за допомогої якої була провалена операція з вагнерівцями,
ЖИТТЯМ, В'ЯЗНИЦЯМИ і СЛУЖБОВИМИ ПОСАДАМИ розплачуються дійсні Герої України.
Ось ціна діяльності Клоуна. І це дійсно "заслуги ЗЕ перед ОТЕЧЕСТВОМ", ,які тягнуть вже на звання Героя Росії. Міністр оборони ЗСУ часів ЗЕка був удостоєний такої нагороди за розвал збройних сил України. ЗЕ буде першим Голонокомандуючим в цій "алеї слави" за "повернення України в "РУССКИЙ МИР""
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12.01.2022 13:51 Ответить
Так з цими портновськими гнидами!
А дебіли зараз заверищать, що туди почали всіх, хто проти Петра вносити...
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12.01.2022 13:51 Ответить
Послужливий зЕлох, небезпечніший за ворога!
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12.01.2022 14:05 Ответить
Ослаблєніє ПВО таваріщ Путєн счітаєт важнєйшей задачей 5 колони
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12.01.2022 14:05 Ответить
С клистронами история мутная , там проходили большие суммьі наличкой , причем , неизвестно , привезли ли их из России , либо скоммуниздили с украинских складов или гаражньіх заначек прапоров . А "утечка" номеров из материалов следствия ДБР гораздо менее вероятна , чем от обслуги РЛС . Контрразведка СБУ должна разобраться , имхо .
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12.01.2022 14:15 Ответить
тобто "гдєвашидаказатєльства".... очікувана реакція зедебіла
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12.01.2022 18:54 Ответить
ось так i з Свинарчуками... а весь гвалт, що був- це спецоперацiя паРашi та її холуїв ЗеЧма

його кураторiв та оточення, на що купились придурки-ЗеБiли.
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12.01.2022 14:50 Ответить
хотіла прислужитися Зе,а тепер буде мати шлейф з кримінальною перспективою..
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12.01.2022 14:52 Ответить
Там був ще Генпрокурор Юра, який зняв клістрони з усіх р-локаторів ППО країни, які перебували на бойовому чергуванні на півроку для перевірки. Це було в розпал війни.
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12.01.2022 15:40 Ответить
зедебілізм невиліковний.....
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12.01.2022 18:55 Ответить
Якщо шкода заподіяна, а вона точно заподіяна і слідчий навмисно, чи що дурепа діяла на користь ворога - то де справа? Їто їй давав вказівку цим займатися? Сама вона точно навіть не знає, що це таке і для чого це використовується. А вказівка буда з ОП, а там одні ті, що під кулями вмирали в ДАП, Пісках, Іловайску, чи ті що ховалися? Звичайно там ті, що ніколи не служили і вороги України- малороси. То справа буде?
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12.01.2022 16:13 Ответить
 
 