Уровень оплаты труда специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного вознаграждения за рубежом, - эксперты
По словам экспертов, уже сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного за рубежом вознаграждения
Понятие т. н. "высоких зарплат" заробитчан в Польше – весьма относительное: неплохо зарабатывают только те, кто работает на вредном производстве или же являются настоящими специалистами своего дела, говорят опытные работники и эксперты. Об этом говорится в сюжете "5 канала".
"Здесь не следует ожидать какой-то заоблачной зарплаты в тысячи долларов. Нет, это не про Польшу. Не учитываем специальности и работы, где вам платят больше чем: первое – это вредное производство или у вас есть специальность – дальнобойщик, сварщик, электрик со знанием языка", – объясняет заробитчанин и блогер Андрей Зеланс.
По словам экспертов, уже сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного вознаграждения за рубежом.
"Мы видим тенденцию роста зарплат в Украине. Во-вторых, все такое дома находятся здесь и семьи, и в-третьих, это большое количество работы, которая появилась, также выросло количество вакансий, которые требуют рабочей силы", – говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Возвращать сограждан домой должно помочь государство. Кроме увеличения доходов населения и социально-экономической стабильности, эксперты советуют наиболее полно информировать украинцев о рисках трудовой миграции – по всем возможным каналам коммуникаций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
получают зп в сотнях тысчяч гривен
их квартиры и дворцы оплачиваем мы с вами
у них есть десятки тысяч долларов в конвертах за голосование за нужный для олигархов-друзей закон
их наличные исчисляются миллионами...и не гривен!
дети учатся за рубежем и в элитных колледжах
дети обеспечены квартирами и машинами на несколько поколений вперед
если даже зароботки не есть причина миграции - дела совсем дрянь
Ни за что на свете
Не ехайте люди,
В Польшу (за кордон) зароблять!
В Польше акулы,
В Польше гориллы,
В Польше большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ехайте, люди
В Польшу зароблять.
В Польше разбойник,
В Польше злодей,
В Польше ужасный
Бар-ма-лей!
...........................................
А дома, работодатели гарантируют вам права: на бесплатный труд, неоплачиваемую пенсию, платные - медицину, образование, карточки на продукты, скумбрию по 8 и раков по 5. крупных. потом. может!
А у нас не жадный нарИд, отдал страну на разграбление "простому парню"?))
Arbeits - ANGEBOT:
InterWork Personalservice GmbH
www.interwork.co.at
ELEKTRIKER (auch angelernt möglich)
!Ab Montag in Attersee o. Leoben!
Wir suchen laufend und langfristig Elektriker und Helfer mit Erfahrung
Gehalt 2.300 - 2.500 € Netto
+ 4 Tage Woche
+ Zug/Fahrtkosten wird von der Firma bezahlt oder Kilometergeld (Ticketabholcode/Mitarbeiterkarte)
+ Einzelzimmer wird auch von der Firma organisiert und bezahlt
Bei Interesse bitte jederzeit auch heute oder morgen bei melden
Mit ************ Grüßen
INTERWORK
перевести думаю и без гугля сможете, что нетто 2.300 - 2.500 € при 4-х дневной рабочей неделе. и прочих бонусах с оплачиваемым жильём и проездом. это, похоже на ж/д работа. из за короны нехватка специалистов и готовы хоть с завтра взять даже на обучение.
знаєте мову, отримаєте дозвіл на роботу - звертайтесь. не реклама, просто перше шо попалось з "спеціалісти". зрозуміло, чого поляки тут, а українці в польщі.
На правах реклами - 🔥ПАТ Укр... потрібні електрики, повний соцпакет, спецодяг, зарплата 10000 гривень ⚡⚡
Хто горить бажанням стати щасливим здобувачем цієї сногсшибатєльної вакансії - можу дати телефон менеджера по підбору персоналу😁
Брат = фасади = 20зол = з 7,00-18,00 = 6 днів (6-скорочений) = їжа за свій (100зл в тиждень, варив собі сам, кожен день пиво 1) житло безплатно....
А нефиг возмущаться.
Те рукожопы, которые не поехали на заработки, хрен заработали бы за границей на кусок хлеба.
Все, что в состоянии сам сделать, сам и делаю.
Иначе придется переделывать.
По старой памяти пригласил из фирмы мудака поставить входную дверь.
Помню, приезжали с профессиональным инструментом, резали бетон, как масло.
Это чмо приехало с болгаркой намного хуже, чем у меня, расколупало стену до такой степени, что я уже неделю равняю, не говоря уже об склозняке и прочих радостях.
Аналогично сантехники, штукатуры, электрики.
Сантехнику доверил только выворотить старые трубы из говновода и досвидос.
Хваленые ит-фахивци вообще без мозгов, типо их бога федорова.
Не в состоянии разработать даже бухгалтерию, в то время, как за бугром любая фирма может арендовать себе бухгалтерскую программу и болт ложить на налоговые нововведения.
1С-ники, вообще, начудили и разбежались по норам, как тараканы по всей стране.
Нет их, теперь ведроидом все заняты.
:Р