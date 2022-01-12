Уровень оплаты труда специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного вознаграждения за рубежом, - эксперты

По словам экспертов, уже сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного за рубежом вознаграждения

Понятие т. н. "высоких зарплат" заробитчан в Польше – весьма относительное: неплохо зарабатывают только те, кто работает на вредном производстве или же являются настоящими специалистами своего дела, говорят опытные работники и эксперты. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Здесь не следует ожидать какой-то заоблачной зарплаты в тысячи долларов. Нет, это не про Польшу. Не учитываем специальности и работы, где вам платят больше чем: первое – это вредное производство или у вас есть специальность – дальнобойщик, сварщик, электрик со знанием языка", – объясняет заробитчанин и блогер Андрей Зеланс.

По словам экспертов, уже сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного вознаграждения за рубежом.

"Мы видим тенденцию роста зарплат в Украине. Во-вторых, все такое дома находятся здесь и семьи, и в-третьих, это большое количество работы, которая появилась, также выросло количество вакансий, которые требуют рабочей силы", – говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Возвращать сограждан домой должно помочь государство. Кроме увеличения доходов населения и социально-экономической стабильности, эксперты советуют наиболее полно информировать украинцев о рисках трудовой миграции – по всем возможным каналам коммуникаций.