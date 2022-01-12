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Песков о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: Любое расширение Альянса - угроза для России

Песков о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: Любое расширение Альянса - угроза для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО - это не институт развития. НАТО - инструмент конфронтации. Альянс так задуман, он так проектирован, так существует. Это абсолютный очевидный факт. Расширение представляет для нас угрозу", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В настоящее время обе страны остаются государствами-партнерами альянса.

Напомним, что Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО". В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Также читайте: США поддержат Финляндию и Швецию, если они решат вступить в НАТО, - Нуланд

Автор: 

НАТО (9984) Песков Дмитрий (1877) Финляндия (962) Швеция (1003)


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Топ комментарии
+36
Параноидные лапти, которым вечно кто-то угрожает
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12.01.2022 12:37
+34
Єдина загроза в Європі - це ви людожери москальські
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12.01.2022 12:37
+28
скандинавы вам, потомкам монголов, не по зубам еще с финской войны...
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12.01.2022 12:37
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Параноидные лапти, которым вечно кто-то угрожает
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12.01.2022 12:37 Ответить
Захватит НАТО уличные толчки!!!Скрепные!!
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12.01.2022 12:39 Ответить
и что где то в Космосе в миллионах парсеков живут воинствующие существа и что они теоретически угроза для России.... или для них Россия угроза .....????
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12.01.2022 12:50 Ответить
поведение выгребной ямы - это переключение внимания с внутренних проблем на внешние!
пока выгребная яма создаёт проблемы для окружающих стран никто не задаёт вопросы, что там происходит в её середине, все пытаются решить череду факапов, которые выгребная яма насоздавала
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12.01.2022 13:47 Ответить
Бо росія - це така невеличка країна, яка оточена навруги Україною.))
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12.01.2022 12:49 Ответить
Існування росісі це загроза не тільки для сусідів і інших країн, а це загроза для самого населення росісі.
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14.01.2022 11:31 Ответить
скандинавы вам, потомкам монголов, не по зубам еще с финской войны...
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12.01.2022 12:37 Ответить
В основній своїй масі своїй московіти є угро-фінами, але вони плювали на своїх дідів-прадідів...а фіни - ні. Тому нарід мокшанський неприкаяний - без історії, без імені, без роду і племені - ось де загадка руССкой души.
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12.01.2022 12:53 Ответить
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.

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12.01.2022 13:05 Ответить
Єдина загроза в Європі - це ви людожери москальські
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12.01.2022 12:37 Ответить
Тогда выньте хрен и застрелитесь паскуды.....
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12.01.2022 12:38 Ответить
Будь-яка діяльність московії останнім часом, і не тільки військова, це загроза для всього людства.
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12.01.2022 12:38 Ответить
та развалитесь вы уже на 30 стран и дайте всем спокойно жить, не кремль а башня саурона какая то
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12.01.2022 12:38 Ответить
Ніт, лошак, ваша ******** і є найбільшою загрозою для людства
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12.01.2022 12:39 Ответить
колбасы им "апалченачка", с Дамбаса!
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12.01.2022 12:40 Ответить
они сами вызвали бурю и будут только пожинать её плоды ))) ещё не вечер.
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12.01.2022 12:40 Ответить
Така ж "велика загроза", що НАТО розширюється усі роки свого існування, але жодного разу на совок чи рфію не напало.
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12.01.2022 12:42 Ответить
Так загроза для раші не в тому що на неї хтось нападе (кому ця помойка потрібна), а в тому що їм не дають на когось напасти. Ну стиль життя такий у мокшан, всюди лізти й гадити.
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12.01.2022 12:53 Ответить
Прокомментировал, поволновался и всё !?
А где, как в нашем случае, 100 тысячные учения у границ Финляндии и Швеции, ультиматумы, бряцанье оружием !?
Тот случай, когда понтами страны не запугаешь, в отличие от нашей страны, когда верховный - предатель и сц*кло !
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12.01.2022 12:43 Ответить
Будь яке прагнення стати людиною, це вже загроза для рф.
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12.01.2022 12:46 Ответить
Загроза миру в світі - це рашка!
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12.01.2022 12:46 Ответить
Сьогодні 50 річниця "Великого погрому", або "Заарештованої коляди".

13 січня 1972 КҐБ доповідав:

«…11 січня цього року доповідав про арешт емісара закордонного націоналістичного центру, підданого Бельгії - Добоша Ярослава, отримані від нього свідчення про злочинні контакти з націоналістично налаштованими особами по справі «Блок» і їхніми зв'язками заплановані заходи по проведенню обшуків у цих осіб з метою вирішення питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Згідно з планом, 12 січня операція у справі «Блок» була розпочата. Проведені обшуки у м. Києві у І. Світличного, Є. Сверстюка, З. Антонюка, Д. Шумука, Л. Селезенка, В. Стуса, Н. Світличної, О. Мешко та її сина О. Сергієнка.

У цей же ж день були проведені обшуки у м. Львів у В. Чорновола, С. Шабатури, подружжя Калинців, І. Геля, Г. Чубая, М. Осадчого, Л. Попадюк, А. Волицької..." https://t.me/Archivartifacts/1282
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12.01.2022 12:46 Ответить
Существование параноидальных политиков России - угроза России. Вы все делаете, что бы всем россиянам в харю плевали по всему миру.
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12.01.2022 12:47 Ответить
Від паРаші всі як Чорт від ладану тікають!
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12.01.2022 12:47 Ответить
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12.01.2022 12:48 Ответить
скоро по г+г
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12.01.2022 13:01 Ответить
да и правильно....вообще,надо рекламировать потребление чистого пальмового масла.а то понавыдумывают сыров,молоков,сметан
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12.01.2022 13:04 Ответить
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12.01.2022 13:13 Ответить
сойуз совецкіх соціалістічєскіх одєкакбє - гарант права нацьій на самоопредєлєніє.
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12.01.2022 12:48 Ответить
полохливі кацапи...
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12.01.2022 12:48 Ответить
Вор-домушник:
"Будь какая Сигнализация беспокоит Нас. Сигнализация - инструмент конфронтации. Сигнализации так задуманы, так спроектированы, так существуют. Это абсолютный факт. Установка Сигнализаций есть для нас угрозой".
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12.01.2022 12:48 Ответить
А якщо ти вліз пограбувати чужу квартиру, а хазяїн наваляв тобі і викликав поліцію, то це відверта русофобія.
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12.01.2022 12:52 Ответить
Але якби Фінляндія та Швеція захотіли вступити в ОДКБ то це було б їхнє суверенне право. Це звичайно з області гіпер фантастики, але саме так би й було😂
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12.01.2022 12:52 Ответить
будь якє розширення
туалетного йоршика-
це загроза для чистоти
очка кацапського
унітазу !
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12.01.2022 12:52 Ответить
Что ни делает дурак, все он делает не так. Благодаря вашему идиотизму, и Финны с Шведами в НАТО будут, и Украина с Грузией...
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12.01.2022 12:53 Ответить
для рашапоїдних ушльопків що засіли в кремлі загрозою є весь цивілізований світ а це значить що конфлікт неминучий. потихеньку обрубати всі щупальця того смердючого спрута а потім врешті решт поставити крапку на цій раковій пухлині планети Земля.
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12.01.2022 12:55 Ответить
А мені як українцю не подобається під боком організація ОДБК . І що тепер з цим робити ?
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12.01.2022 12:55 Ответить
Саме існування кацапії, є загрозою.
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12.01.2022 12:59 Ответить
А само существование параши- угроза для всего человечества.
Поэтому Писькову пора в }{уйловский "рай" собираться.
Там ниже в слове "письков" опечатка, а так в самый раз.
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12.01.2022 13:00 Ответить
Кацапський депутат:
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12.01.2022 13:00 Ответить
Ага, щассс...
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12.01.2022 13:07 Ответить
Так у этого полоумного в повышении цен на лаптестане в своё время был виноват Обама. Чему удивляться? Лепрозорий🤷
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12.01.2022 13:09 Ответить
терпите падлы

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12.01.2022 13:02 Ответить
будь яке упоминання аль'янсу - загроза для расісі
існування іноземних держав - загроза для расісі
існування інших народів, окрім русскага - загроза для расісі
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12.01.2022 13:03 Ответить
.

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12.01.2022 13:04 Ответить
кожний раз коли Россія робе такі кризи в Європі, НАТО повинно розширюватись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! от Україні можно дати ПДЧ, а Швецію чи Фінлядію прийняти, це якщо там яйця є
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12.01.2022 13:04 Ответить
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12.01.2022 13:05 Ответить
По извращённой логике этого идиота засрашка задумана и спроектирована для конфронтации с НАТО.
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12.01.2022 13:05 Ответить
не...ну раз Украине и Грузии категорически нельзя)))
то какие претензии к Финляндии и Швеции???)
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12.01.2022 13:11 Ответить
Обещали что не будут расширять НАТО на восток! Проклятые англосаксы
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12.01.2022 13:18 Ответить
для россиии угроза - богатые и счастливые соседи! Вы же великие- а как быть великими по русски- УНИЗИТЬ ДРУГИХ!!!
ПОШЛИ НА Х.......Й!!!!!
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12.01.2022 13:24 Ответить
30 листопада 1939 року Москва оголосила Фіндандії окупаційну війну.
А в результаті договору, укладеного 12 березня 1940 року в Москві війна припинялася, натомість срср анексував значні фінські території (на півдні - ряд островів, Карельський перешийок, місто Віпурі (Виборг), місто Сортавала, на півночі - місто Куолаярві з прикладною терлі ), а також західну частину півострова Рибачий і частину півострова Середній Загальні територіальні втрати Фінляндії склали більше 40 тис. км 2. У 1944 році 19 вересня Фінляндію змусили підтвердити результати московського договору Петсамо з прилеглим районом, здала в оренду півострів Порккала, зобов'язувалася виплатити великі репарації і дати окупаційним кремлівським військам право транзиту через свою територію.10 лютого 1947 року був укладений Паризький мирний договір, який підтвердив окупацію і анексію.
Чи поверне маленька Фінляндія свої рідні але окуповані проклятим кремлем території, це дуже проблемне питання. А ось втратити свою землю може ще більше, тому що як і Швеция не перебуває в НАТО і ні хто їх не захистить.
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12.01.2022 13:25 Ответить
для кончєних казламордих дегенератів весь світ НАТО, за виключенням пари-трійки схожих казламордих країн
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12.01.2022 13:30 Ответить
Да, НАТО угроза, но не для РФ, а для её захватнических планов, - мать твою заногу письков.
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12.01.2022 13:33 Ответить
Странно, вроде как они вещают о страшной угрозе НАТО, вот граница с Финляндией проходит прямо возле Питера (северная столица), но чего то я не вижу, чтобы там было огромное скопление войск, проводились учения, стрельбы и так далее...Лживая мерзкая кацапия просто мечтает захватить Украину и НАТО тут совсем не при чем!
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12.01.2022 13:43 Ответить
Кацапи це інструмент конфронтації.
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12.01.2022 14:46 Ответить
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13.01.2022 14:14 Ответить
 
 