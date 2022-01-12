Песков о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: Любое расширение Альянса - угроза для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО - это не институт развития. НАТО - инструмент конфронтации. Альянс так задуман, он так проектирован, так существует. Это абсолютный очевидный факт. Расширение представляет для нас угрозу", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В настоящее время обе страны остаются государствами-партнерами альянса.

Напомним, что Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО". В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

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