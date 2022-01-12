РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12432 посетителя онлайн
Новости Война
4 312 103
Латвия (1279) НАТО (8633) россия (92999)

Если война с РФ будет, НАТО к ней готово, - премьер Латвии Кариньш

Если война с РФ будет, НАТО к ней готово, - премьер Латвии Кариньш

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает почти невозможным военный конфликт между Россией и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

"Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас. Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в его состав, а также где НАТО может размещать войска", — сказал политик.

По словам Кариньша, военный конфликт между Россией и НАТО стал бы худшим сценарием.

"Если будет война, то НАТО готово, но война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война",— заключил премьер-министр Латвии.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января.

Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. 12 января началась первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО (СРН)

Читайте: Песков о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: Любое расширение Альянса - угроза для России

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Не смеши людей ,полчаса и ********* нет ,и ответить им нечем ,одни понты и те ржавые ...
показать весь комментарий
12.01.2022 12:56
+10
Там другая причина, все семьи, любовницы, дети с внуками, правящей верхушки РФ обитают на западе, имеют гражданство, и в рассисю возвращаться не собираются, какая война, с кем? А вот по части блефа они мастера, только почему ведутся так все на это, непонятно...
показать весь комментарий
12.01.2022 12:57
+7
Тому Україні потрібно в НАТО.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это нужно понимать так, что мол пусть Украина воюет сама как хочет, и когда дойдет очередь до Латвии - НАТО опять будет обсуждать вопрос поставки 20-ти стингеров?

Не поймите не правильно, Прибалтика нам помогает как может. Но когда министр Латвии ляпает, что-то вроде - война нато и россии не возможна, то пусть покажет тогда границы, где россия остановится с таким подходом. В Саксонии? У ЛаМанша? Где именно эта граница готовности НАТО что-то делать - я ничего не пойму.
показать весь комментарий
12.01.2022 14:48 Ответить
Что бы решить спор о зарплатах- войдите на сайт Росстата , в Раше в 70 % областей и краев ( прочих субъектов ) меньше средней по Украине. По поводу гипер ракеты - ее эффективность зависит от того, что она поражает- войска в окопах и укреплениях - 2 % от силы, большой химзавод 85%. Россия стрельнула ракетами с Каспия по Сирии 20 ракетами ( стоимость бешеная- результат - рва разрушенных сарая). Если у Украины еффективно работать диверсионные группы - будет очень больно- это АС, химзаводы, диверсии на жД и в метро ( с применением ОВ.....). Нужно понимать , что мы будем воевать не с братьями , а с бешеными собаками , орками- по принципу ,, хороший враг- мертвый враг,, На время войны ( и ещё лет на 100) нашими врагами будут все граждане России и мы будем хладнокровными убийцами - только так мы сможем победить.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:03 Ответить
Имеется ввиду, что это будет война всего мира с Россией........пару дней. Ох уж этот дипломатический язык.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 