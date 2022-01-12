Россия перебрасывает на запад вооружения и технику с базы 5-й танковой бригады из Бурятии, - CIT
Россия перемещает на запад военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).
"На прошлой неделе мы и другие исследователи наблюдали в социальных сетях много видео, на которых военное оборудование запечатлено на дорогах, в процессе загрузки на железнодорожные платформы и на движущихся на запад эшелонах. По подписям и комментариям к видео, а также профилям пользователей, которые их выложили, нам удалось установить места их съемки. Большинство (за исключением видео перебрасывания десантников в Казахстан) оказались сняты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - от Бурятии до Приморского края, всего удалось обнаружить около 30 таких видео, а последние несколько дней их количество существенно возросло. Авторы и комментаторы говорят, что видели по несколько подобных поездов за неделю или даже больше одного поезда в день", - говорится в материале.
"Состав перевозимой техники довольно разнообразен - на платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили предположительно ЗРК "Тор" или ВСУ "Шилка" (на 0:20). Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно", - добавили исследователи.
"Актуальная информация с большинства платформ недоступна в открытых базах данных, что говорит о том, что на момент проверки они совершали рейсы с военной техникой - как мы писали ранее, мы уже сталкивались с подобным сокрытием информации о военных перевозках. Однако, по косвенным данным, мы можем установить как минимум пункты отправления, в том числе Улан-Уде (Республика Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). География пунктов отправки позволяет предположить, что техника относится к соединениям всех четырех армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й) Восточного военного округа (ВВО). Стоит отметить, что один из эшелонов отправился со станции Дивизионная в Улан-Удэ, неподалеку от которой дислоцируется 5-я отдельная танковая бригада, известная участием в боях за Дебальцево в 2015 г. Такое широкое привлечение сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово (т.е. вне ВВО), не позволяет объяснить перебрасывание местными учениями. Учитывая, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, наиболее вероятно, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и регионах, граничащих с Украиной", - отметили исследователи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Затем Азербайджан попроситься - турки будут адвокатами
а тут клоун еще не все дороги отремонтировал, и что интересно - на ВСЕХ основных направлениях вторжения - дорогам и мостам уделенно 90% внимания.. и бюджетных средств.
Вот Рашка готовилась при Янеке сделать аннексию Украины и потому министр обороны и глава СБУ тогда стали ГРАЖДАНЕ РАШИ.
сейчас тоже подозрительно дороги вдоль границ делают . Может Зе не в курсе , а все это делает ермак
Все, кто служил, подтвердят !
А чего ******** воюет другими народностями. Москвичи не хотят идти дохнуть
«Гражданская война НА Украине». Гражданин из Саха избивает гражданина из Москвы. Особенно свирепствуют на Донбассе якуты, которые не церемонятся ни с кем и избивают даже московских православных христиан. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=LywK4SD6Rsg
))
Раби рашистської імперії, хто не б'ється за своєю свободу від рашистів, йде першим на утилізацію від зброї тих, хто б'ється.