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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия перебрасывает на запад вооружения и технику с базы 5-й танковой бригады из Бурятии, - CIT

Россия перебрасывает на запад вооружения и технику с базы 5-й танковой бригады из Бурятии, - CIT

Россия перемещает на запад военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

"На прошлой неделе мы и другие исследователи наблюдали в социальных сетях много видео, на которых военное оборудование запечатлено на дорогах, в процессе загрузки на железнодорожные платформы и на движущихся на запад эшелонах. По подписям и комментариям к видео, а также профилям пользователей, которые их выложили, нам удалось установить места их съемки. Большинство (за исключением видео перебрасывания десантников в Казахстан) оказались сняты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - от Бурятии до Приморского края, всего удалось обнаружить около 30 таких видео, а последние несколько дней их количество существенно возросло. Авторы и комментаторы говорят, что видели по несколько подобных поездов за неделю или даже больше одного поезда в день", - говорится в материале.

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"Состав перевозимой техники довольно разнообразен - на платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили предположительно ЗРК "Тор" или ВСУ "Шилка" (на 0:20). Вместе с техникой в ​​пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно", - добавили исследователи.

"Актуальная информация с большинства платформ недоступна в открытых базах данных, что говорит о том, что на момент проверки они совершали рейсы с военной техникой - как мы писали ранее, мы уже сталкивались с подобным сокрытием информации о военных перевозках. Однако, по косвенным данным, мы можем установить как минимум пункты отправления, в том числе Улан-Уде (Республика Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). География пунктов отправки позволяет предположить, что техника относится к соединениям всех четырех армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й) Восточного военного округа (ВВО). Стоит отметить, что один из эшелонов отправился со станции Дивизионная в Улан-Удэ, неподалеку от которой дислоцируется 5-я отдельная танковая бригада, известная участием в боях за Дебальцево в 2015 г. Такое широкое привлечение сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово (т.е. вне ВВО), не позволяет объяснить перебрасывание местными учениями. Учитывая, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, наиболее вероятно, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и регионах, граничащих с Украиной", - отметили исследователи.

Автор: 

армия РФ (19238) граница (5272) россия (95546) Бурятия (52)


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Топ комментарии
+29
Больные на голову . Пока будут пугать Украину и Грузию , то Швеция, Финляндия, Молдова вступят в НАТО
Затем Азербайджан попроситься - турки будут адвокатами
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12.01.2022 13:15
+21
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12.01.2022 13:25
+17
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12.01.2022 14:06
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Больные на голову . Пока будут пугать Украину и Грузию , то Швеция, Финляндия, Молдова вступят в НАТО
Затем Азербайджан попроситься - турки будут адвокатами
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12.01.2022 13:15 Ответить
Молдова в НАТО не хочет.
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12.01.2022 13:26 Ответить
Хочет , просто они планируют объединится с Румынией
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12.01.2022 13:27 Ответить
сколько там живёт танк на поле боя? 5-7 минут! с учётом низкого боевого духа москальни и способности воевать только когда за спиной стоит загрянотряд - большинство из 3500 танков выгребной ямы будут утилизированы за пару часов, остальные, либо по-бросают, как было в зоне АТО, либо утопят
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12.01.2022 13:32 Ответить
Если еще надо - могу отдать и свою шапку.
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12.01.2022 13:42 Ответить
А власть Молдовы говорит иначе.
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12.01.2022 13:43 Ответить
волохи і молдавани так як пацаки з білорусами. І хочеться і колеться, але своя сорочка то є своя сорочка
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12.01.2022 13:45 Ответить
У молдаван нет выхода - им нужно попасть на рынок ЕС своей продукцией. Это агарная страна , плодородная земля, трудолюбивый народ , сады персиковые , виноградники. Потому соединившись с Румынией , они выйдут на европейский рынок .
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12.01.2022 13:50 Ответить
Без таможенных затрат
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12.01.2022 13:51 Ответить
не все так просто в них є така собі "православная гагаузия"
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12.01.2022 13:53 Ответить
Болгары тоже православные , а в НАТО
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12.01.2022 15:04 Ответить
болгари не скрепноправославні на відміну від тюромовних-гагаузів
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12.01.2022 15:21 Ответить
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12.01.2022 14:09 Ответить
они - спеша...
а тут клоун еще не все дороги отремонтировал, и что интересно - на ВСЕХ основных направлениях вторжения - дорогам и мостам уделенно 90% внимания.. и бюджетных средств.
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12.01.2022 13:30 Ответить
Я тоже обратила внимание на это .

Вот Рашка готовилась при Янеке сделать аннексию Украины и потому министр обороны и глава СБУ тогда стали ГРАЖДАНЕ РАШИ.

сейчас тоже подозрительно дороги вдоль границ делают . Может Зе не в курсе , а все это делает ермак
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12.01.2022 13:40 Ответить
Это отсюда?..
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12.01.2022 13:16 Ответить
У свинособак нет никаких других аргументов, кроме как тягать свой ржавый металлолом вдоль границ туда сюда...
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12.01.2022 13:16 Ответить
Шойга решил сэкономить на энергоресурсах. Вместо того, чтобы порезать этот металлолом, образца 1968 года, автогенами, он решил их утилизировать "братскими" джавелинами. Своего рода бронебеляши по бурятски.
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12.01.2022 15:53 Ответить
боевые буряты желают быть утилизированы
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12.01.2022 13:17 Ответить
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12.01.2022 13:24 Ответить
"лудших" нормальные люди берегут,а не посылают за 6-7 тыс километров в чужую страну пограбить.если они ,конечно,лудшие,а не "бабы еще нарожают"
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12.01.2022 14:11 Ответить
Китай: "Сибірнаш".
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12.01.2022 13:30 Ответить
А чего ******** воюет другими народностями. Москвичи не хотят идти дохнуть за Х***ла?
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12.01.2022 13:18 Ответить
Москвичи были всегда гнидами, а не военнослужащими !
Все, кто служил, подтвердят !
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12.01.2022 13:22 Ответить
Зі мною служив один масквіч не знаю гнида чи ні, але задрот і тормоз це точно.)))
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12.01.2022 13:31 Ответить
Так мечта москвича, сидеть в ресторане или сауне пить виски и кричать МОЖЕМПАВТАРИТЬ. А по их идее бежать и *повторять* должны беларусы, украинцы, казахи, молдаване и тд.
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12.01.2022 13:35 Ответить
Вот поетому Х***ло и захватывает другие страны и Украину. Чтобы сами кацапы сидели гуляли, а нами воевать в Сирии, Афганистане, Нагорном Карабахе против НАТО и других десятков войнах которые Рашка ведет по всему миру даже в ету минуту. Вон завтра беларусов и крысчан с даунбаситами погонит в Нагорный Карабах или с китайцами или с финами воевать
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12.01.2022 13:39 Ответить
Не только поэтому. Центральная Россия для жизни не пригодна. А вот выгнать украинцев и заселиться самим в пустующие квартиры на шару в Одессе, Ильичевске - это их мечта.
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12.01.2022 14:39 Ответить
. 100%. Як свідок, підтверджую. Я не молодий і служив з москвичами(Шестнёв, Якушин, Богданов...
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12.01.2022 13:36 Ответить
Кацапы никогда не были воинами. Как на боевые идти, так украинцы, грузины, белорусы, у кацапа диарея сразу. Как в штабе жопу начальству лизать, так кацапы.
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12.01.2022 14:02 Ответить
Воистину так!
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12.01.2022 15:56 Ответить


А чего ******** воюет другими народностями. Москвичи не хотят идти дохнуть

«Гражданская война НА Украине». Гражданин из Саха избивает гражданина из Москвы. Особенно свирепствуют на Донбассе якуты, которые не церемонятся ни с кем и избивают даже московских православных христиан. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=LywK4SD6Rsg
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12.01.2022 16:26 Ответить
этот металлолом вообще ездит сам? там у зилов кунги рржавые аж дыры видны. грады на старых шасси. ну ураганы еще ладно. а танки. это т55?
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12.01.2022 13:19 Ответить
Т-72) А вот БМП новые, т. е. не советские, и есть подозрения что как раз проблемы будут с новым оружием. Совковое то хоть на совесть делалось +-
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12.01.2022 13:30 Ответить
хотят увеличить поставки бурятской колбасы горячего копчения на родные бебеня )))
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12.01.2022 13:20 Ответить
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12.01.2022 13:25 Ответить
Кацапы такими манёврами решили довести ортодоксального уклониста до истерики, зная его "боевой" дух.....
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12.01.2022 13:25 Ответить
Это уже звоночек. Горелых бурятов мы уже наблюдали. Эти малоразвитые в моральном плане народы типа бурятов , тувинцев, якутов , без обдумывания стреляют в наших воинов и мирных протестующих в Казахстане. Практически все снайперы ОРДЛО набираются с этих ублюдков .
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12.01.2022 13:43 Ответить
они охотно едут убивать христиан мусульман и т.д. без разницы, хоть оленя хоть человека, главное зарплата капает и командировочные хорошие.
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12.01.2022 16:05 Ответить
пацаки вирушили в туристичний тур з гантелями
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12.01.2022 13:47 Ответить
Припустим що зберуть все що може воювати і полізуть.Так як раптовості нападу нема втрати будуть грандіозні.Бліцкрига американці не допустять.Китайці зможуть ввести війська і провести референдуми на весь Сибір.Протиставити їм буде нічого.Буряти будуть вже обвуглені.
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12.01.2022 13:53 Ответить
Росія звільняє військові гарнізони на Далекому Сході і у Сибіру для більш зручного розміщення там "миротворців" з НОАК
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12.01.2022 13:55 Ответить
"Ви бурят? Как я рад"
))

Раби рашистської імперії, хто не б'ється за своєю свободу від рашистів, йде першим на утилізацію від зброї тих, хто б'ється.
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12.01.2022 13:56 Ответить
А що, з китайцями за Сибір воювати вже не планують? Мудрі китайці їх голими руками візьмуть...
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12.01.2022 13:57 Ответить
уже всё забрали)) вывески на магазинах на китайском, а в детских садах весёлая детвора
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12.01.2022 16:06 Ответить
а гном ***** все в солдатики играет...ущербное детство у обнуленного деда было...
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12.01.2022 14:01 Ответить
Буряты это уже серьезно. Пушечное мясо готовят на прорыв
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12.01.2022 14:01 Ответить
100 пудов для разведки кинут чеченов и бурятов.
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12.01.2022 15:20 Ответить
Чим ближче до війни з московією - тим більше нам НАТО надасть озброєння типу Стінгерів, птрк іт.п. Ними навчитись користуватись бажаючих багато і часу треба мінімум. Скоріше за все будуть підстраховувати нас з моря, повітря, землі збиваючи наступальні ракети типу ''іскандер''. Скаженого кацапа ніхто вже не буде терпіти.
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12.01.2022 14:03 Ответить
Ще би нам ''Патріоти'' не завадили збивати крилаті ракети, стратегічні бомбардувальники окупантів.
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12.01.2022 14:05 Ответить
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12.01.2022 14:06 Ответить
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12.01.2022 14:49 Ответить
переводится как?
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12.01.2022 17:55 Ответить
мосты с дорогами все починили или оркам обождать ещё?
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12.01.2022 14:07 Ответить
Я в Днепре живу- просто гражданский!!! Полезут - буду их бить пока бьется сердце!!! Это все что я могу!!!
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12.01.2022 14:10 Ответить
Яка різниця, де хто - ви в Дніпрі чи ми на Галичині - будемо гаситись до перемоги!
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12.01.2022 14:19 Ответить
Надіюсь ''найвеличніший'' встигне черговий раз відпочити і зняти для нас крутий відосік, а то я за нього дуже переживаю...
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12.01.2022 14:13 Ответить
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12.01.2022 14:50 Ответить
"ордынский дух" - основа "скрепарашного мира".
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12.01.2022 14:17 Ответить
Пущай катаются. Делать им нех.
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12.01.2022 14:17 Ответить
Схоже на предсмертні судорги паРаші.
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12.01.2022 14:52 Ответить
Ну и нафига изначально в Бурятии была нужна танковая бригада?
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12.01.2022 14:59 Ответить
Она там стояла по жизни. Папа мой служил на этой Дивизионке, у подружки папа был командиром танкового полка и катал нас танке, Селенгу вплавь форсировали. Фу, как вспомню, так вздрогну! Ума палата... Лет по 8 нам было. Разлюбила танкистов напрочь! ( Еще и росточком не вышли.)
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12.01.2022 15:29 Ответить
Tanki jest lioxkaja dobyca dlia Javelin sistem.Liuboj ruski tank budet podbyt na 98% i nekakaja zacyta nepomozet.U Javelin sistem jest dva zariada,odna protiv zacyti,drugaja idiot priamo v tank,a tam probyvajet tank i vnutri tanka temperatura podnimajetsia do 10 tysiac gradusov
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12.01.2022 15:09 Ответить
Саме час для КНР скористатися "голою 7ракою" росіян і повернути свої ісконні тереторії!
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12.01.2022 15:10 Ответить
Точно! Зад голый - можно вводить!
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12.01.2022 16:01 Ответить
Ніколи не пробував смаженого буряту
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12.01.2022 15:30 Ответить
Каждому роССиискому танку по ДЖАВЕЛИНУ !!! Слава Украине и на гиляку !!!
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12.01.2022 17:59 Ответить
 
 