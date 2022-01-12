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Новости Война
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На этой неделе ЕС наработает единую позицию по диалогу с Россией по безопасности в Европе, - Боррель

На этой неделе ЕС наработает единую позицию по диалогу с Россией по безопасности в Европе, - Боррель

На этой неделе пройдет ряд неформальных встреч министров обороны и иностранных дел стран-участниц Европейского союза. На них будет обсуждаться единая позиция ЕС по безопасности в Европе и диалогу с Россией.

Об этом заявил сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Во время неформальных встреч министров иностранных дел и обороны на этой неделе в Бресте мы будем работать над конкретной ролью и вкладом ЕС. Нам нужно прийти к четкой позицией в отношении того, чего мы хотим достичь в этих дискуссиях об архитектуре европейской безопасности, и, более того, с четкими действиями и вкладами. Для достижения этой цели мы, европейцы, должны объединиться и сформулировать свой ответ на случай, если Россия осуществит свои угрозы Украине или более широкому порядку европейской безопасности", - отметил Боррель.

По его словам, в ЕС готовятся обсуждать с Россией механизмы безопасности в Европе и способы их улучшения. В том числе возвращение к общим принципам архитектуры безопасности, вытекающим из Хельсинкской хартии, Парижской хартии, соглашения между НАТО и Россией и Венского документа ОБСЕ.

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"Что касается самих отношений между ЕС и Россией, лидеры ЕС уже заявили, что любые дальнейшие действия против Украины повлекут за собой реальные издержки и огромные последствия", - добавил дипломат.

Напомним, сегодня пройдет заседание Совета Россия-НАТО, главной темой переговоров станет возможное вторжение РФ в Украину.

Автор: 

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Не варто "напрацьовувати єдину позицію" нескінченно, - це елементарне жування соплів. рф-ія - агресор і з нею потрібно говорити відповідною мовою.
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12.01.2022 13:53 Ответить
Какой?
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12.01.2022 14:01 Ответить
Існує тільки одна позиція, набити кацяпам їх свиняче рило, і загнати їх в стійло, в резервацію.
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12.01.2022 14:34 Ответить
Принять Украину в ЕС и НАТО без учёта захваченных территорий по минскому процессу. Лучший способ.
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12.01.2022 15:32 Ответить
 
 